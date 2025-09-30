BörseDEX+
Hier ist, welche NBC-Inhalte heute möglicherweise von YouTube TV entfernt werden

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 16:54
Topline

YouTube TV könnte bald NBC-Kanäle auf seiner Plattform aufgrund eines Übertragungsstreits mit NBCUniversal verlieren, was die neueste Meinungsverschiedenheit des Streaming-Fernsehdienstes mit einem großen Netzwerk darstellt, die einige der für YouTube TV-Abonnenten verfügbaren Inhalte gefährdet.

Der Übertragungsvertrag von YouTube TV mit NBCUniversal läuft am Dienstag ab. (Foto von Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images)

NurPhoto via Getty Images

Wichtige Fakten

YouTube TV und NBCUniversal haben noch keine Einigung über ihren Übertragungsvertrag erzielt, der am Dienstag ausläuft und YouTube TV-Nutzern den Zugang zu NBC-Kanälen verwehren wird.

YouTube, eine Tochtergesellschaft der Google-Muttergesellschaft Alphabet, wird YouTube TV-Abonnenten laut einer Erklärung einen Gutschrift von 10 $ anbieten, wenn NBCUniversal-Inhalte "für einen längeren Zeitraum nicht verfügbar sind".

YouTube beschuldigte NBCUniversal, "von uns mehr zu verlangen, als sie Verbrauchern für denselben Inhalt auf Peacock berechnen", dem eigenen Streaming-Dienst von NBC, und behauptete, die Änderungen "würden weniger Flexibilität und höhere Preise für unsere Abonnenten bedeuten".

NBCUniversal behauptete in einer von mehreren Medien berichteten Erklärung, dass YouTube TV "die besten Tarife und Bedingungen auf dem Markt abgelehnt hat, eine Vorzugsbehandlung fordert und einen unfairen Vorteil gegenüber Wettbewerbern sucht, um den Videomarkt zu dominieren".

NBCUniversal kritisierte Google in seiner Erklärung und sagte, es "kontrolliert bereits, was Amerikaner online durch Suche und Anzeigen sehen – jetzt will es kontrollieren, was wir uns ansehen".

Welche NBC-Shows und Kanäle könnte YouTube TV verlieren?

Zu den größten Programmen, die Gefahr laufen, von YouTube TV entfernt zu werden, gehören laut NBCUniversal Sunday Night Football, NBA, Big Ten Football, WWE, Premier League, Saturday Night Live, The Voice und The Real Housewives. Zu den Sendern, die von der Abschaltung betroffen sein könnten, gehören NBC und Telemundo, während auch Kabelnetze wie Bravo, CNBC, MSNBC und USA Network betroffen sein könnten, berichtete Axios.

Worauf zu achten ist

Der Übertragungsvertrag von YouTube TV mit Disney läuft im Oktober aus. Disney, dem ABC und ESPN gehören, konnte 2021 keine Einigung mit YouTube TV erzielen, was zum Verlust von Disney-Inhalten auf der Plattform führte.

Hintergrund

Der Übertragungsstreit von YouTube TV mit NBCUniversal kommt nur einen Monat, nachdem der Fernseh-Streamer den Verlust von Fox-Inhalten auf seiner Plattform durch einen Last-Minute-Deal knapp vermieden hat. Fox beschuldigte YouTube, "Zahlungen zu verlangen, die weit höher sind als das, was Partner mit vergleichbaren Inhaltsangeboten erhalten" und "seinen übermäßigen Einfluss auszunutzen, indem es Bedingungen vorschlägt, die nicht mit dem Markt übereinstimmen". Ähnliche YouTube TV-Übertragungsstreitigkeiten traten im Februar auf, als der Streamer und CBS einer kurzfristigen Verlängerung einer Vereinbarung zustimmten, die Kanäle wie CBS, Nickelodeon und MTV auf YouTube TV am Leben erhielt. Der Streaming-Dienst, der Ende 2023 8 Millionen Abonnenten hatte, kostet Nutzer 82,99 $ im Basistarif und wird laut dem Forschungsunternehmen MoffettNathanson bis 2026 voraussichtlich der führende Pay-TV-Anbieter sein.

