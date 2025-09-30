Hier ist, welche NBC-Inhalte am Dienstag möglicherweise von YouTube TV entfernt werden

Der Beitrag "Hier ist, welche NBC-Inhalte am Dienstag von YouTube TV entfernt werden könnten" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Topline YouTube TV könnte bald NBC-Kanäle auf seiner Plattform aufgrund eines Übertragungsstreits mit NBCUniversal verlieren, was die neueste Meinungsverschiedenheit des Streaming-Fernsehdienstes mit einem großen Netzwerk markiert, die einige der für YouTube TV-Abonnenten verfügbaren Inhalte gefährdet. Die Übertragungsvereinbarung von YouTube TV mit NBCUniversal läuft am Dienstag ab. (Foto von Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Wichtige Fakten YouTube TV und NBCUniversal haben noch keine Einigung über ihre Übertragungsvereinbarung erzielt, die am Dienstag ausläuft und YouTube TV-Nutzer ohne Zugang zu NBC-Kanälen lässt. YouTube, eine Tochtergesellschaft der Google-Muttergesellschaft Alphabet, wird YouTube TV-Abonnenten laut einer Erklärung einen Kredit von 10 $ anbieten, wenn NBCUniversal-Inhalte "für einen längeren Zeitraum nicht verfügbar sind". YouTube beschuldigte NBCUniversal, "von uns mehr zu verlangen, als sie Verbrauchern für denselben Inhalt auf Peacock berechnen", dem eigenen Streaming-Dienst von NBC, und behauptete, die Änderungen "würden weniger Flexibilität und höhere Preise für unsere Abonnenten bedeuten". NBCUniversal behauptete in einer von mehreren Medien berichteten Erklärung, dass YouTube TV "die besten Tarife und Bedingungen auf dem Markt abgelehnt hat, eine Vorzugsbehandlung fordert und einen unfairen Vorteil gegenüber Konkurrenten sucht, um den Videomarkt zu dominieren". NBCUniversal kritisierte Google in seiner Erklärung und sagte, es "kontrolliert bereits, was Amerikaner online durch Suche und Anzeigen sehen – jetzt will es kontrollieren, was wir ansehen". Erhalten Sie Forbes Breaking News Text-Alerts: Wir starten Text-Nachrichten-Alerts, damit Sie immer die größten Geschichten kennen, die die Schlagzeilen des Tages prägen. Senden Sie "Alerts" an (201) 335-0739 oder registrieren Sie sich hier. Welche NBC-Shows und Kanäle könnte YouTube TV verlieren? Zu den größten Programmen, die laut NBCUniversal Gefahr laufen, von YouTube TV entfernt zu werden, gehören Sunday Night Football, NBA, Big Ten Football, WWE, Premier League, Saturday Night Live, The Voice und The Real Housewives. Zu den Sendern gehören... Der Beitrag "Hier ist, welche NBC-Inhalte am Dienstag von YouTube TV entfernt werden könnten" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Topline YouTube TV könnte bald NBC-Kanäle auf seiner Plattform aufgrund eines Übertragungsstreits mit NBCUniversal verlieren, was die neueste Meinungsverschiedenheit des Streaming-Fernsehdienstes mit einem großen Netzwerk markiert, die einige der für YouTube TV-Abonnenten verfügbaren Inhalte gefährdet. Die Übertragungsvereinbarung von YouTube TV mit NBCUniversal läuft am Dienstag ab. (Foto von Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Wichtige Fakten YouTube TV und NBCUniversal haben noch keine Einigung über ihre Übertragungsvereinbarung erzielt, die am Dienstag ausläuft und YouTube TV-Nutzer ohne Zugang zu NBC-Kanälen lässt. YouTube, eine Tochtergesellschaft der Google-Muttergesellschaft Alphabet, wird YouTube TV-Abonnenten laut einer Erklärung einen Kredit von 10 $ anbieten, wenn NBCUniversal-Inhalte "für einen längeren Zeitraum nicht verfügbar sind". YouTube beschuldigte NBCUniversal, "von uns mehr zu verlangen, als sie Verbrauchern für denselben Inhalt auf Peacock berechnen", dem eigenen Streaming-Dienst von NBC, und behauptete, die Änderungen "würden weniger Flexibilität und höhere Preise für unsere Abonnenten bedeuten". NBCUniversal behauptete in einer von mehreren Medien berichteten Erklärung, dass YouTube TV "die besten Tarife und Bedingungen auf dem Markt abgelehnt hat, eine Vorzugsbehandlung fordert und einen unfairen Vorteil gegenüber Konkurrenten sucht, um den Videomarkt zu dominieren". NBCUniversal kritisierte Google in seiner Erklärung und sagte, es "kontrolliert bereits, was Amerikaner online durch Suche und Anzeigen sehen – jetzt will es kontrollieren, was wir ansehen". Erhalten Sie Forbes Breaking News Text-Alerts: Wir starten Text-Nachrichten-Alerts, damit Sie immer die größten Geschichten kennen, die die Schlagzeilen des Tages prägen. Senden Sie "Alerts" an (201) 335-0739 oder registrieren Sie sich hier. Welche NBC-Shows und Kanäle könnte YouTube TV verlieren? Zu den größten Programmen, die laut NBCUniversal Gefahr laufen, von YouTube TV entfernt zu werden, gehören Sunday Night Football, NBA, Big Ten Football, WWE, Premier League, Saturday Night Live, The Voice und The Real Housewives. Zu den Sendern gehören...