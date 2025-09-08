BörseDEX+
So viel ist Michael Saylor nach seiner massiven Bitcoin-Wette wert

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:04
Bitcoin

Nur wenige Führungskräfte haben ihr Vermächtnis so eng mit Bitcoin verknüpft wie Michael Saylor. Der Mitbegründer und Executive Chairman von Strategy (ehemals MicroStrategy) ist nun der globalen Milliardärselite beigetreten, ein Aufstieg, der durch jahrelange unermüdliche Anhäufung der weltweit führenden Kryptowährung angetrieben wurde.

Forbes schätzt Saylors Nettovermögen derzeit auf 8,8 Milliarden Dollar und platziert ihn im mittleren 300er-Bereich unter den wohlhabendsten Personen der Welt. Der Bloomberg Billionaires Index setzt die Zahl etwas niedriger bei 7,37 Milliarden Dollar an, was aber immer noch ausreicht, um ihm einen begehrten Platz unter den Top 500 zu sichern.

Der Großteil dieses Vermögens stammt aus seiner kontrollierenden Beteiligung an Strategy. Das Unternehmen hält mehr Bitcoin als jede andere börsennotierte Firma — über 636.000 BTC im Wert von über 70 Milliarden Dollar. Saylor hat angedeutet, dass dieser Bestand schließlich auf 1,5 Millionen Coins anwachsen könnte, wodurch Strategy effektiv zu einem Quasi-Bitcoin-ETF wird, bevor solche Produkte überhaupt in großem Umfang existieren.

Milliardärsstatus trotz Rückschlägen

Ironischerweise fällt Saylors Milliardärs-Meilenstein mit der Ablehnung von Strategy für die Aufnahme in den S&P 500 zusammen, obwohl das Unternehmen die technischen Anforderungen erfüllt. Die Ablehnung drückte die Aktien des Unternehmens um etwa 3% und zerschlug die Hoffnungen, dass sein Bitcoin-zentriertes Modell Zugang zu Millionen von Indexfonds-Anlegern erhalten würde.

Saylor konterte schnell und wies darauf hin, dass die Aktie von Strategy in diesem Jahr um 92% gestiegen ist und damit sowohl den S&P 500 selbst (14%) als auch Bitcoin (55%) übertroffen hat. Mit seinen Worten hat das Unternehmen bewiesen, dass es sowohl traditionelle Aktien-Benchmarks als auch den Vermögenswert, auf dem es aufbaut, schlagen kann.

Die persönliche Wette

Obwohl Bloomberg es nicht in seine Vermögensberechnung einbezieht, hat Saylor zuvor persönliche Bestände von 17.732 BTC offengelegt. Selbst ohne diese Coins haben Jahre von Aktienverkäufen und Dividenden sein Vermögen gefestigt. Allein im Jahr 2024 hat er Aktien im Wert von über 400 Millionen Dollar zu Geld gemacht.

Für Saylor, der Bitcoin einst als das "Spitzeneigentum der Menschheit" bezeichnete, hat die Wette außerordentliche Renditen gebracht. Was 2020 als umstrittenes Bilanzexperiment begann, hat sowohl sein Unternehmen als auch sein persönliches Vermögen in die obersten Ränge der globalen Finanzwelt katapultiert.

Ob Strategy jemals einen Platz im S&P 500 sichert oder nicht, Saylors Milliardärsstatus unterstreicht die disruptive Kraft von Bitcoin — und die Vermögen, die er weiterhin für seine engagiertesten Anhänger schafft.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungs-Enthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens vertraut mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu verwandeln. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Quelle: https://coindoo.com/heres-how-much-michael-saylor-is-worth-after-his-massive-bitcoin-bet/

