Helius Labs CEO und Solana-Mitgründer uneinig über Tokenisierung

Helius Labs CEO Mert Mumtaz und einer der Solana-Mitbegründer, Anatoly "Toly" Yakovenko, äußerten öffentlich auf X unterschiedliche Meinungen zum polarisierenden Thema der Tokenisierung.

Das Solana-Lager war schon immer eng verbunden und durch eine gemeinsame Außenseiter-Mentalität zusammengeschweißt, abgehärtet durch Herausforderungen wie Ausfallzeiten, nachdem es als "Ethereum-Killer" auf die Bildfläche trat. Wenn also wichtige Parteien unterschiedliche Ideale haben, wird das in der Regel bemerkt.

Warum einen Token erstellen?

Der Austausch zwischen Toly und Mert begann, nachdem der Solana-Mitbegründer auf einen Beitrag des Letzteren reagierte, in dem er fragte, warum eine Wallet einen Token benötigt.

"Gibt es einen Nutzen dafür, den ich übersehe?" fragte er, worauf Toly schrieb, "Alles mit Einnahmen sollte einen Token haben."

Auf der Suche nach einer Erklärung fragte Mert: "Warum?" und Toly antwortete: "Damit die Gewinne an die Token-Inhaber zurückgegeben werden können."

In der Kommentarsektion waren die Nutzer ebenfalls geteilter Meinung. Während einige die Logik in Tolys Position anerkannten, neigten andere zu Merts Ansicht, dass Wallets eine wesentliche Infrastruktur sind, die riskieren, zu etwas anderem zu werden, wenn Tokenisierung ins Spiel kommt.

Tolys Antwort scheint mehr mit der Demokratisierung des Eigentums zu tun zu haben als mit allem anderen, und sie ebnet den Weg dafür, dass normale Nutzer profitieren können, im Gegensatz zu nur VCs oder einem zentralisierten Team.

Mert schien anderer Meinung zu sein, als er sarkastisch antwortete: "Sollte ich einen Token herausbringen?"

Der Austausch ist nur ein Beispiel für die Debatten über Tokenisierung, die im gesamten Ökosystem stattfinden, während der Bereich weiter reift.

Erst Tage zuvor hatte Mert eine Debatte ausgelöst, nachdem er die Idee eines Solana-ausgerichteten Stablecoins in einem Gespräch über tokenisierte Treasuries und Stablecoins ins Spiel gebracht hatte, was ein einfacher Weg ist, um Rendite on-chain zu erzielen.

Mert löste Debatte über Solana-Stablecoins aus

Am 10. September brachte Mert die Idee eines Solana-ausgerichteten Stablecoins ins Spiel, dessen Reserverendite über Rückkäufe oder Verbrennungen an SOL umgeleitet werden würde – entweder als "festgeschriebenes" Protokollmerkmal oder, wahrscheinlicher, über konkurrierende Digital-Asset-Treasury-Unternehmen (DATs).

"Ich gewöhne mich an die Idee, dass Solana einen Stablecoin festschreiben sollte", schrieb er und fügte hinzu, dass "50% der Rendite zurück in die Verbrennung von SOL fließen." Stunden später wiederholte er: "Es sollte nicht festgeschrieben werden, ein DAT sollte es tun... es beheben und Billionen."

Mumtaz' Hauptkritik konzentriert sich auf das, was er als "Rendite-Leckage" von Solana beschreibt. "Stablecoins sind Waren, und derzeit gibt es auf Solana einen, der die gesamte Rendite abschöpft und buchstäblich Solanas größten Konkurrenten damit finanziert!"

Soweit es ihn betrifft, sind Stables unter dem US GENIUS Act leicht austauschbar, und Emittenten werden aggressiv um Marktanteile konkurrieren – etwas, das bereits bei dem jüngsten "Bachelor-Style"-Gerangel unter großen Stablecoin-Unternehmen um Geschäfte zu sehen ist.

"Wenn du keinen Solana-zentrischen Stable festschreiben willst, dann betrachte Digital Asset Treasury Companies (DATs)... Das DAT ist buchstäblich eine Maschine zum Kauf des zugrunde liegenden Tokens."

Diese Rahmensetzung kollidiert mit dem GENIUS Act, der "Payment Stablecoins" weder als Wertpapiere noch als Waren für US-Bundeszwecke herausschneidet, die Aufsicht weitgehend unter Bankenaufsichtsbehörden konsolidiert und sie ausdrücklich von der SEC/CFTC-Zuständigkeit trennt.

Da Stablecoins keine Zinsen an Inhaber weitergeben können, erfassen Emittenten (oder angeschlossene Strukturen) das Reserveeinkommen und können entscheiden, wie es verwendet wird, und dies ist der Hebel, den Mumtaz auf Solana zurückgerichtet haben möchte.

