Hayes tippt auf 'nur nach oben' für Krypto, Bedenken zur ETH Staking-Ausstiegsschlange: Hodler's Digest, 14. – 20. September

Arthur Hayes prognostiziert, dass Liquidität in die Märkte fließen wird, sobald das US-Finanzministerium sein Ziel erreicht, Neuigkeiten von Vitalik Buterin und mehr: Hodler's Digest

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin hat endlich einige Bedenken bezüglich der sich verlängernden Ethereum Staking-Austrittsschlange angesprochen, die mittlerweile auf 45 Tage angewachsen ist.

Seine Antwort kam, nachdem der Leiter von DeFi bei Galaxy Digital, Michael Marcantonio, die Länge der Austrittsschlange in X-Beiträgen als beunruhigend bezeichnete und sie mit Solana verglich, das nur zwei Tage zum Unstaking benötigt. Er hat die Beiträge inzwischen gelöscht.

Unklar, wie ein Netzwerk, das 45 Tage benötigt, um Vermögenswerte zurückzugeben, als geeigneter Kandidat dienen kann, um die nächste Ära der globalen Kapitalmärkte anzutreiben, fügte er hinzu.

Mehr lesen