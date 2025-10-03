BörseDEX+
Uptober ist bereits da, und wie immer deckt sich die konservative Menge mit Bitcoin ein, in Erwartung eines neuen Allzeithochs. Aber strategische Investoren wissen es besser: Es ist nicht klug, sich in einem so fruchtbaren Markt wie diesem nur auf Bitcoin zu beschränken. Die viralen Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär Krypto-Geschichten werden oft von denen geschrieben, die es wagen, zu diversifizieren [...]

Grok sagt Dogecoin-Preis voraus: Ist Maxi Doge die nächste 1000x Krypto, die explodieren wird?

Von: Bitcoinist
2025/10/03 21:02
Uptober ist bereits da, und wie immer deckt sich die konservative Menge mit Bitcoin ein, in Erwartung eines neuen Allzeithochs.

Aber strategische Investoren wissen es besser: Es ist nicht klug, sich in einem so fruchtbaren Markt wie diesem nur auf Bitcoin zu beschränken. Die viralen Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Krypto-Geschichten werden oft von denen geschrieben, die es wagen, in Meme-Coins zu diversifizieren.

Also haben wir Grok nach einer Large-Cap- und Small-Cap-Meme-Coin-Empfehlung für die nächste 1000x Krypto gefragt.

Grok sagt Top-Meme-Coins voraus, die 2025 explodieren werden

Groks Large-Cap-Meme-Coin-Wahl kam nicht überraschend – $DOGE hält seit langem die erste Position in den Meme-Coin-Rankings.

Obwohl $DOGE eine Marktkapitalisierung von 38,5 Milliarden Dollar hat, wird er 65% unter seinem Allzeithoch von 2021 gehandelt. Es gibt eindeutig Glaubwürdigkeit und mehr Raum für Wachstum.

Die Small-Cap-Wahl war jedoch interessant. Maxi Doge ist eine virale neue Krypto, die bereits 2,7 Millionen Dollar in ihrem heißen Vorverkauf gesammelt hat. Aber was macht sie zu einem der besten Meme-Coins im Oktober, wenn Hunderte um Aufmerksamkeit buhlen?

Werfen wir einen genaueren Blick auf Groks Argumentation und wie hoch Dogecoin und Maxi Doge in dieser Saison steigen können.

Groks Dogecoin Preisvorhersage erklärt

Grok weist auf mehrere technische und fundamentale Faktoren hin, die den Bullenaufschwung von $DOGE in diesem Monat befeuern könnten.

Wie unten gezeigt, hat sich Dogecoin aus einem symmetrischen Dreieck befreit, was das Ende von Wochen des seitwärts gerichteter Markts markiert. Da die Ausbruchskerze über dem Widerstand mit erheblichem Volumen schloss, deutet das Muster auf echte Nachfragestärke hin.

In einem kürzlichen Beitrag bestätigte der beliebte Krypto-Händler Tardigrade den Trend.

Source: Trader Tardigrade

Derzeit wird $DOGE für 0,254 $ gehandelt und verzeichnet einen Gewinn von fast 13% auf dem Wochenchart. Das nächste unmittelbare Ziel liegt bei 0,27 $, mit einer starken Unterstützungsstufe bei 0,24 $.

Dieses Niveau ist entscheidend zu halten, da es den Weg für eine erweiterte Rally ebnen könnte, sobald der Widerstand bei 0,27 $ durchbrochen ist. Aber in Abwesenheit größerer breiterer Markttrigger wird erwartet, dass $DOGE in den nächsten Tagen zwischen 0,25 $ und 0,27 $ gehandelt wird.

Dogecoin one-week price performance, source: CoinMarketCap Mehrere fundamentale Faktoren reihen sich für eine größere Rally auf, die $DOGE bis zum Jahresende potenziell auf 1 $ bringen könnte.

Der bedeutendste davon ist die anstehende Übernahme von Dogehash durch Thumpzup Media, die darauf abzielt, die Mining-Kapazität von $DOGE zu erweitern und langfristiges Wachstum zu fördern. Was dieser Entwicklung noch mehr Gewicht verleiht, ist die Verbindung von Thumpzup Media zur Trump-Familie.

Dogecoin verdankt einen Teil seines exponentiellen Wachstums über die Jahre den Social-Media-Hinweisen von Prominenten wie Elon Musk. Mit der ThumzUp-Investition ist der Markenname Trump Teil dieser Erzählung geworden.

Im Meme-Coin-Markt zählt kulturelles Kapital mehr als technische Integrationen und Nützlichkeiten. Dogecoin beweist diesen Punkt besser als jede andere Krypto als eines der besten investierbaren kulturellen Assets, was durch seine Marktkapitalisierung von 38 Milliarden Dollar belegt wird.

Und traditionelle Investoren haben jetzt durch ETFs leichteren Zugang zu Dogecoin. Der erste in den USA zugelassene DOGE-ETF begann im September mit dem Handel; weitere sind in der Pipeline.

Source: Nate Geraci on X

Das gesagt, begrenzt Dogecoins gigantische Marktkapitalisierung sein Wachstumspotenzial. Selbst wenn er bis zum Jahresende 1 $ erreicht, befriedigt das nicht die exponentielle Fahrt, nach der Degens suchen.

Für diese Investoren empfiehlt Grok Maxi Doge – Dogecoins Fitness-Studio-Cousin, mit einem viel niedrigeren Einstiegspunkt und viel größerem Aufwärtspotenzial.

Warum Grok Maxi Doge als die nächste 1000X Krypto vorhersagt

Maxi Doge ($MAXI) ist Doges jüngerer, besser aussehender Cousin.

Während Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe prahlt, muss Maxi Doge sein Vermögen noch freisetzen. Ständig an K-Linie Diagramm-Bewegungen klebend, ist er ziemlich optimistisch, dass er genug Geld verdienen wird, um mit 22 in Rente zu gehen.

Maxi Doge enters the Doge universe

Im Gegensatz zu Meme-Coins der neuen Generation, die sich auf KI und Krypto-Schlagwörter verlassen, um Interesse zu wecken, hat Maxi Doge keine Zeit für Anmaßungen. Er baut eine Gemeinschaft von 1000x-Hebel-Jägern wie ihm auf, die groß auf Humor und Meme-Metaphern setzen.

Die unverblümte Transparenz hat ihn in dieser Saison zu Groks Favoriten gemacht.

Seine Bemühungen zahlen sich aus, wie die wachsende Anzahl von Followern in sozialen Medien zeigt. Sie haben auch Geld in seinen nativen Token-Vorverkauf gesteckt, der sich nun dem Meilenstein von 3 Millionen Dollar nähert.

(Für detaillierte Anweisungen zum Vorverkauf lesen Sie unseren "Wie man $MAXI kauft" Leitfaden.)

Doge und Maxi Doge teilen denselben Familiennamen, aber das Wachstum von $DOGE könnte für $MAXI-Investoren lauter widerhallen.

Das ist die Magie eines vergünstigten Einstiegspunkts

Laut unserer $MAXI Preisvorhersage hat der neue Meme-Coin das Potenzial, bis Ende 2025 auf 0,0024 $ zu steigen, was einem ungefähren Gewinn von 800% gegenüber seinem aktuellen Vorverkaufspreis von 0,0002605 $ entspricht.

Diese Zahl könnte in den nächsten Jahren exponentiell wachsen, wenn das Projekt sein virales Momentum aufrechterhält.

Das scheint wahrscheinlich, da Maxi Doge mehrere Belohnungskanäle bietet, um die Community durch Staking – jetzt mit einem saftigen APY von 125% – sowie durch Spielwettbewerbe und Partnerevents zu engagieren.

Mit 40% des Token-Angebots, das für Marketing zugewiesen ist, wäre es nicht überraschend, wenn sich die restliche Vorverkaufs-FOMO nach dem TGE in einen turbogeladenen Start verwandelt und den Token in die Top-Meme-Coin-Rankings bringt.

Darüber hinaus sind 25% der Token dem Maxi Fund zugewiesen. Die Details müssen noch bekannt gegeben werden, aber es wird weithin spekuliert, dass sie Partnerschaften und Exposition nach dem Start unterstützen werden.

Maxi Doge ($MAXI) tokenomics

Der Ausverkauf des Vorverkaufs ist nahe, mit bereits gesammelten 2,7 Millionen Dollar, und der nächste Preisanstieg ist nur noch zwei Tage entfernt.

Nehmen Sie früh am Maxi Doge Vorverkauf teil, um die besten Preis- und Staking-Angebote freizuschalten.

Aber wie immer, machen Sie Ihre eigene Recherche, bevor Sie in Krypto investieren. Dies ist keine finanzielle Beratung.

Verfasst von Ben Wallis, Bitcoinist – https://bitcoinist.com/grok-dogecoin-price-prediction-maxi-doge-next-1000x-crypto/ 

