Grayscale aktualisiert ETF-Antrag zur Aufnahme von Dogecoin – Details

Wichtige Erkenntnisse
Was plant Grayscale mit Dogecoin?
Es strebt die Genehmigung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC an, um seinen Dogecoin Trust in einen vollständig handelbaren ETF unter dem Kürzel GDOG umzuwandeln.
Warum ist das für den Krypto-ETF-Markt wichtig?
Neue SEC-Regeln beschleunigen Genehmigungen und öffnen die Tür für mehr Meme-Coins und Multi-Asset-ETFs, um schnell in den Markt einzutreten.
Die Wall Street bekommt eine neue Möglichkeit, auf Dogecoin [DOGE] zu setzen.
Grayscale hat gerade seine Einreichung aktualisiert, um einen Dogecoin ETF zu starten, wobei Coinbase als Verwahrer vorgesehen ist. Der Schritt erfolgt, während der konkurrierende Dogecoin ETF [DOJE] von Osprey ein Handelsvolumen von 17 Millionen Dollar bei seinem Debüt erzielt.
Und dank der jüngsten Regeländerungen der SEC bewegen sich die Genehmigungen für diese Produkte schneller als je zuvor.
Grayscales Dogecoin ETF-Angebot gewinnt an Fahrt
Grayscale hat seine S-1-Einreichung bei der SEC überarbeitet und zeigt neue Absichten, seinen Dogecoin Trust in einen vollständig handelbaren ETF umzuwandeln.
Die aktualisierte Anwendung setzt Coinbase sowohl als Verwahrer als auch als Hauptmakler ein, ein Schritt, der Glaubwürdigkeit verleiht, während das Unternehmen mit Aufsichtsbehörden im Rahmen des neuen Fast-Track-Rahmens der SEC zusammenarbeitet.
Quelle: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/