Der Beitrag Grayscale aktualisiert ETF-Antrag zur Aufnahme von Dogecoin – Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse Was plant Grayscale mit Dogecoin? Das Unternehmen strebt die SEC-Genehmigung an, um seinen Dogecoin Trust in einen vollständig handelbaren ETF unter dem Kürzel GDOG umzuwandeln. Warum ist das für den Krypto-ETF-Markt wichtig? Neue SEC-Regeln beschleunigen Genehmigungen und öffnen die Tür für mehr Meme-Coins und Multi-Asset-ETFs, um schnell in den Markt einzutreten. Die Wall Street erhält eine neue Möglichkeit, auf Dogecoin [DOGE] zu setzen. Grayscale hat gerade seinen Antrag aktualisiert, um einen Dogecoin ETF zu starten, wobei Coinbase als Verwahrer vorgesehen ist. Der Schritt erfolgt, während der konkurrierende Dogecoin ETF [DOJE] von Osprey ein Handelsvolumen von 17 Millionen Dollar bei seinem Debüt erzielt. Und dank der jüngsten Regeländerungen der SEC bewegen sich die Genehmigungen für diese Produkte schneller als je zuvor. Grayscales Dogecoin-ETF-Antrag gewinnt an Fahrt Grayscale hat seinen S-1-Antrag bei der SEC überarbeitet und zeigt die neue Absicht, seinen Dogecoin Trust in einen vollständig handelbaren ETF umzuwandeln. Der aktualisierte Antrag setzt Coinbase sowohl als Verwahrer als auch als Hauptmakler ein, ein Schritt, der Glaubwürdigkeit verleiht, während das Unternehmen mit den Aufsichtsbehörden im Rahmen des neuen Fast-Track-Rahmens der SEC zusammenarbeitet. Quelle: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/ Der Beitrag Grayscale aktualisiert ETF-Antrag zur Aufnahme von Dogecoin – Details erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse Was plant Grayscale mit Dogecoin? Das Unternehmen strebt die SEC-Genehmigung an, um seinen Dogecoin Trust in einen vollständig handelbaren ETF unter dem Kürzel GDOG umzuwandeln. Warum ist das für den Krypto-ETF-Markt wichtig? Neue SEC-Regeln beschleunigen Genehmigungen und öffnen die Tür für mehr Meme-Coins und Multi-Asset-ETFs, um schnell in den Markt einzutreten. Die Wall Street erhält eine neue Möglichkeit, auf Dogecoin [DOGE] zu setzen. Grayscale hat gerade seinen Antrag aktualisiert, um einen Dogecoin ETF zu starten, wobei Coinbase als Verwahrer vorgesehen ist. Der Schritt erfolgt, während der konkurrierende Dogecoin ETF [DOJE] von Osprey ein Handelsvolumen von 17 Millionen Dollar bei seinem Debüt erzielt. Und dank der jüngsten Regeländerungen der SEC bewegen sich die Genehmigungen für diese Produkte schneller als je zuvor. Grayscales Dogecoin-ETF-Antrag gewinnt an Fahrt Grayscale hat seinen S-1-Antrag bei der SEC überarbeitet und zeigt die neue Absicht, seinen Dogecoin Trust in einen vollständig handelbaren ETF umzuwandeln. Der aktualisierte Antrag setzt Coinbase sowohl als Verwahrer als auch als Hauptmakler ein, ein Schritt, der Glaubwürdigkeit verleiht, während das Unternehmen mit den Aufsichtsbehörden im Rahmen des neuen Fast-Track-Rahmens der SEC zusammenarbeitet. Quelle: https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/