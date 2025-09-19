Grayscale startet ETF zur Nachverfolgung von BTC, ETH, XRP, SOL an der NYSE Arca

Der Beitrag Grayscale startet ETF, der BTC, ETH, XRP, SOL an der NYSE Arca verfolgt, erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: Grayscales Crypto 5 ETF (GDLC) begann den Handel an der NYSE Arca als erstes Multi-Asset-Krypto-ETP in den USA. Der ETF bietet Exposure zu BTC, ETH, XRP, SOL und ADA und deckt über 90% der Krypto-Marktkapitalisierung ab. Grayscale Investment hat offiziell den Handel seines CoinDesk Crypto 5 ETF, früher bekannt als Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, an der NYSE Arca als erstes Multi-Asset-Krypto-ETP in den USA gestartet, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Der ETF, der unter dem Kürzel GDLC gehandelt wird, erhielt am Mittwoch die Genehmigung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC für die Notierung an der NYSE Arca als Multi-Asset-Krypto-ETP, nachdem die Aufsichtsbehörde neue generische Notierungsstandards für auf Rohstoffen basierende Trust-Anteile genehmigt hatte, die eine schnellere Notierung digitaler Vermögenswerte an Börsen ermöglichen. Peter Mintzberg, Chief Executive Officer von Grayscale, bezeichnete den Start als "historischen Meilenstein für die gesamte Krypto-ETP-Landschaft". "Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF erfüllt seit fast einem Jahrzehnt die wachsende Nachfrage der Anleger nach diversifiziertem Exposure zu Krypto, und Anleger wenden sich zunehmend dem ETP-Wrapper für ihr Krypto-Exposure zu", sagte Mintzberg in einer Erklärung. "GDLC ist eine zweckgebaute Innovation, die entwickelt wurde, um diese Nachfrage zu erfüllen und Einfachheit und transparenten Zugang zu den liquidesten und größten Krypto-Assets zu bieten." Durch ein einziges Anlagevehikel bietet der GDLC-Fonds Exposure zu Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano, die zusammen über 90% der Marktkapitalisierung von Krypto ausmachen. Der Fonds verfolgt den CoinDesk 5 Index und wird vierteljährlich neu ausbalanciert, um die Ausrichtung an den führenden Assets im Kryptomarkt aufrechtzuerhalten. GDLC begann 2019 öffentlich am OTCQX zu handeln und wurde 2021 zu einem berichtspflichtigen Unternehmen gemäß dem Securities Exchange Act von 1934. Die Entscheidung der SEC, generische Notierungsstandards zu übernehmen, stellt einen Meilenstein bei der Schaffung eines Rahmens für diversifizierte Krypto-ETFs in den USA dar. Grayscale war die erste Firma, die davon profitierte. Die Entwicklung erinnert an Grayscales früheren Gerichts... Der Beitrag Grayscale startet ETF, der BTC, ETH, XRP, SOL an der NYSE Arca verfolgt, erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: Grayscales Crypto 5 ETF (GDLC) begann den Handel an der NYSE Arca als erstes Multi-Asset-Krypto-ETP in den USA. Der ETF bietet Exposure zu BTC, ETH, XRP, SOL und ADA und deckt über 90% der Krypto-Marktkapitalisierung ab. Grayscale Investment hat offiziell den Handel seines CoinDesk Crypto 5 ETF, früher bekannt als Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, an der NYSE Arca als erstes Multi-Asset-Krypto-ETP in den USA gestartet, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Der ETF, der unter dem Kürzel GDLC gehandelt wird, erhielt am Mittwoch die Genehmigung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC für die Notierung an der NYSE Arca als Multi-Asset-Krypto-ETP, nachdem die Aufsichtsbehörde neue generische Notierungsstandards für auf Rohstoffen basierende Trust-Anteile genehmigt hatte, die eine schnellere Notierung digitaler Vermögenswerte an Börsen ermöglichen. Peter Mintzberg, Chief Executive Officer von Grayscale, bezeichnete den Start als "historischen Meilenstein für die gesamte Krypto-ETP-Landschaft". "Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF erfüllt seit fast einem Jahrzehnt die wachsende Nachfrage der Anleger nach diversifiziertem Exposure zu Krypto, und Anleger wenden sich zunehmend dem ETP-Wrapper für ihr Krypto-Exposure zu", sagte Mintzberg in einer Erklärung. "GDLC ist eine zweckgebaute Innovation, die entwickelt wurde, um diese Nachfrage zu erfüllen und Einfachheit und transparenten Zugang zu den liquidesten und größten Krypto-Assets zu bieten." Durch ein einziges Anlagevehikel bietet der GDLC-Fonds Exposure zu Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano, die zusammen über 90% der Marktkapitalisierung von Krypto ausmachen. Der Fonds verfolgt den CoinDesk 5 Index und wird vierteljährlich neu ausbalanciert, um die Ausrichtung an den führenden Assets im Kryptomarkt aufrechtzuerhalten. GDLC begann 2019 öffentlich am OTCQX zu handeln und wurde 2021 zu einem berichtspflichtigen Unternehmen gemäß dem Securities Exchange Act von 1934. Die Entscheidung der SEC, generische Notierungsstandards zu übernehmen, stellt einen Meilenstein bei der Schaffung eines Rahmens für diversifizierte Krypto-ETFs in den USA dar. Grayscale war die erste Firma, die davon profitierte. Die Entwicklung erinnert an Grayscales früheren Gerichts...