Grayscale startet ETF zur Nachverfolgung von BTC, ETH, XRP, SOL an der NYSE Arca

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/19 20:18

Wichtige Erkenntnisse

  • Grayscales Crypto 5 ETF (GDLC) begann den Handel an der NYSE Arca als erstes Multi-Asset-Krypto-ETP in den USA.
  • Der ETF bietet Zugang zu BTC, ETH, XRP, SOL und ADA und deckt über 90% der Krypto-Marktkapitalisierung ab.

Grayscale Investment hat offiziell den Handel seines CoinDesk Crypto 5 ETF, früher bekannt als Grayscale Digital Large Cap Fund LLC, an der NYSE Arca als erstes Multi-Asset-Krypto-ETP in den USA gestartet, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab.

Der ETF, der unter dem Kürzel GDLC gehandelt wird, erhielt am Mittwoch die Genehmigung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC für die Notierung an der NYSE Arca als Multi-Asset-Krypto-ETP, nachdem die Aufsichtsbehörde neue allgemeine Notierungsstandards für auf Rohstoffen basierende Trust-Anteile genehmigt hatte, die eine schnellere Notierung digitaler Vermögenswerte an Börsen ermöglichen.

Peter Mintzberg, Chief Executive Officer von Grayscale, bezeichnete den Start als "historischen Meilenstein für die gesamte Krypto-ETP-Landschaft."

Durch ein einziges Anlagevehikel bietet der GDLC-Fonds Zugang zu Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano, die zusammen über 90% der Marktkapitalisierung des Kryptomarktes ausmachen.

Der Fonds bildet den CoinDesk 5 Index nach und wird vierteljährlich neu ausbalanciert, um die Ausrichtung an den führenden Vermögenswerten im Kryptomarkt beizubehalten. GDLC begann 2019 öffentlich am OTCQX zu handeln und wurde 2021 zu einem meldepflichtigen Unternehmen gemäß dem Securities Exchange Act von 1934.

Die Entscheidung der SEC, allgemeine Notierungsstandards zu übernehmen, stellt einen Meilenstein bei der Schaffung eines Rahmens für diversifizierte Krypto-ETFs in den USA dar. Grayscale war das erste Unternehmen, das davon profitierte.

Die Entwicklung erinnert an Grayscales früheren Gerichtssieg gegen die SEC, der den Weg für die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs ebnete.

Grayscale wartet nun auf regulatorische Entscheidungen zu mehreren Anträgen für Single-Asset-Krypto-ETFs, die in den kommenden Wochen erwartet werden.

Quelle: https://cryptobriefing.com/grayscale-crypto-etf-nyse-listing/

