Goldmans Tech-Gipfel wirbelt mit Gesprächen über Rekorddeals im Jahr 2025

Tech-CEOs, Investoren, Analysten und sogar Banker, die diese Woche für eines der größten Branchentreffen nach San Francisco kommen, sprechen über die Möglichkeit, dass 2025 ein Rekordjahr für Deals werden könnte.

Dieser Optimismus markiert eine scharfe Kehrtwende gegenüber der Situation vor nur sechs Monaten, als Präsident Donald Trumps Zollankündigung im Rosengarten die Märkte erschütterte und Rezessionsängste schürte.

Der Anlass ist die Communacopia & Technology Conference 2025 der Goldman Sachs Group Inc., die am Montag im Palace Hotel eröffnet wird. Die Tech-Veranstaltung dient seit langem sowohl als Bühne für Unternehmen, um Prioritäten darzulegen, als auch als Bewährungsprobe für Führungskräfte, die Unterstützung für große Fusionen verteidigen oder gewinnen wollen.

Etwa 260 Unternehmen sollen präsentieren, darunter Meta Platforms Inc., frisch nach seiner 14,3-Milliarden-Dollar-Wette auf Scale AI Inc.; Salesforce Inc., das im Mai seinen größten Deal seit 2020 mit Informatica Inc. abschloss; und Nvidia Corp., die erst letzte Woche das Startup Solver Inc. in einem Multimillionen-Dollar-Abkommen übernahm.

Laut Bloomberg-Daten haben solche Transaktionen das Technologie-Dealmaking im bisherigen Jahresverlauf auf 645 Milliarden Dollar getrieben, das stärkste Tempo seit dem Post-Pandemie-Boom von 2021, der fast 1 Billion Dollar an Deals generierte. Zählt man Kommunikation und Medien hinzu, hat der breitere Sektor bereits 822 Milliarden Dollar an Aktivitäten verzeichnet.

Zu den großen Transaktionen dieses Jahres gehören die 25-Milliarden-Dollar-Übernahme von CyberArk Software Ltd. durch Palo Alto Networks Inc., der 12,3-Milliarden-Dollar-Buyout von Dayforce Inc. durch Thoma Bravo und der 10,5-Milliarden-Dollar-Vermögensverkauf von CommScope Holding Co. an Amphenol Corp.

Die treibende Kraft ist jetzt das Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Meta und Elon Musks xAI Corp. investieren Milliarden in Datenzentren. Gleichzeitig stehen große Softwareunternehmen laut Dealmakers unter wachsendem Druck, M&A als Verteidigungsstrategie gegen KI-gesteuerte Disruption einzusetzen.

"Es wird Transaktionen geben, die unsere Vorstellungskraft im breiteren KI-Spektrum übersteigen", sagte Andrew Woeber, Leiter von M&A bei Barclays Plc. "Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie innerhalb des nächsten Jahres einen Deal von über 100 Milliarden Dollar sehen. Große Plattformen werden große Wetten eingehen."

Goldman prognostiziert, dass der Schwung nicht bei der Technologie aufhören wird: Es erwartet, dass 2026 rekordverdächtige globale Dealmaking-Aktivitäten liefern wird, wobei die Aktivität auf bis zu 3,9 Billionen Dollar steigen könnte, was die 3,6 Billionen Dollar von 2021 übertreffen würde.

Die Firma hat kürzlich einen Neuzugang hinzugefügt, der nicht isst, schläft oder ein Gehalt bezieht: einen AI Agent namens Devin. Berichten zufolge wurde der KI-Softwareingenieur von Cognition entwickelt, einem 2023 gegründeten Startup, das von Milliardärsinvestoren wie Peter Thiel und Joe Lonsdale unterstützt wird.

Devin wurde letztes Jahr in Demo-Clips vorgestellt, die zeigten, wie er echte Softwareentwicklungsaufgaben, Full-Stack, von Anfang bis Ende mit wenig Bedarf an menschlichem Input erledigt. Goldmans Chief Information Officer Marco Argenti sagt, dass die Bank darauf vorbereitet ist, Hunderte von Devins in ihrer Belegschaft einzusetzen.

Dennoch hob Goldmans Chefökonom Jan Hatzius die breiteren Verschiebungen hervor, die KI auf dem Arbeitsmarkt bewirkt. In einem aktuellen Bericht stellte er fest, dass der Anteil des Technologiesektors an der US-Beschäftigung im November 2022 seinen Höhepunkt erreichte – im selben Monat, in dem ChatGPT veröffentlicht wurde – bevor er wieder unter seinen langfristigen Trend zurückfiel.

Besonders junge Technologiearbeiter trugen die Hauptlast des Abschwungs. Die Arbeitslosenquote für Arbeitnehmer im Alter von 20 bis 30 Jahren in der Branche ist seit Anfang 2024 um fast drei Prozentpunkte gestiegen; das ist mehr als viermal so viel wie der Anstieg der Gesamtarbeitslosenquote.

Der Anstieg wird als Zeichen dafür interpretiert, dass generative KI beginnt, White-Collar-Jobs zu ersetzen, wobei diejenigen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die Hauptlast dieses Übergangs tragen. Goldman schätzt, dass generative KI schließlich 6-7% der US-Arbeitskräfte ersetzen könnte, wobei sich der Übergang über das nächste Jahrzehnt abspielen wird. Die Firma schätzt, dass der Höhepunkt des Arbeitslosigkeitseffekts auf etwa einen halben Prozentpunkt begrenzt sein wird, da Arbeitnehmer, die aus anderen Branchen verdrängt werden, wahrscheinlich Jobs in anderen Bereichen finden werden.

Der Bericht kommt inmitten zunehmender Besorgnis über die Schwäche des Arbeitsmarktes. Laut aktuellen Daten des Bureau of Labor Statistics hat die US-Wirtschaft im Juli nur 73.000 Arbeitsplätze hinzugefügt, deutlich unter den 106.000, die Ökonomen erwartet hatten. Das Beschäftigungswachstum im Mai und Juni wurde ebenfalls deutlich nach unten korrigiert.

