Goldmans Tech-Gipfel wirbelt mit Gesprächen über Rekorddeals im Jahr 2025

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Goldmans Tech-Gipfel wirbelt mit Gesprächen über Rekorddeals 2025" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Tech-CEOs, Investoren, Analysten und sogar Banker, die diese Woche für eines der größten Branchentreffen nach San Francisco kommen, diskutieren über die Möglichkeit, dass 2025 ein Rekordjahr für Deals werden könnte. Dieser Optimismus markiert eine scharfe Kehrtwende gegenüber der Situation vor nur sechs Monaten, als Präsident Donald Trumps Zollankündigung im Rosengarten die Märkte erschütterte und Rezessionsängste schürte. Der Anlass ist die Communacopia & Technology Conference 2025 der Goldman Sachs Group Inc., die am Montag im Palace Hotel eröffnet wird. Die Tech-Veranstaltung dient seit langem sowohl als Bühne für Unternehmen, um Prioritäten darzulegen, als auch als Bewährungsprobe für Führungskräfte, die Unterstützung für große Fusionen verteidigen oder gewinnen wollen. Dealmaker strömen nach San Francisco, während der Optimismus zurückkehrt Etwa 260 Firmen sollen präsentieren, darunter Meta Platforms Inc., frisch nach seiner 14,3 Milliarden Dollar Wette auf Scale AI Inc.; Salesforce Inc., das im Mai seinen größten Deal seit 2020 mit Informatica Inc. abschloss; und Nvidia Corp., die erst letzte Woche das Startup Solver Inc. in einem multimillionenschweren Abkommen übernahm. Laut Bloomberg-Daten haben solche Transaktionen das Dealmaking im Technologiebereich auf 645 Milliarden Dollar seit Jahresbeginn getrieben, das stärkste Tempo seit dem Post-Pandemie-Boom von 2021, der fast 1 Billion Dollar an Deals generierte. Zählt man Kommunikation und Medien hinzu, hat der breitere Sektor bereits 822 Milliarden Dollar an Aktivitäten verzeichnet. Zu den großen Deals dieses Jahres gehören die 25-Milliarden-Dollar-Übernahme von CyberArk Software Ltd. durch Palo Alto Networks Inc., der 12,3-Milliarden-Dollar-Buyout von Dayforce Inc. durch Thoma Bravo und der 10,5-Milliarden-Dollar-Vermögensverkauf von CommScope Holding Co. an Amphenol Corp. Die treibende Kraft ist jetzt das KI-gesteuerte Wettrüsten. Meta und Elon Musks xAI Corp. investieren Milliarden in Rechenzentren. Gleichzeitig stehen große Softwareunternehmen laut Dealmakers unter wachsendem Druck, M&A als Verteidigungsstrategie gegen KI-gesteuerte Disruption einzusetzen. "Es wird Transaktionen geben, die unsere Vorstellungskraft im breiteren...Der Beitrag "Goldmans Tech-Gipfel wirbelt mit Gesprächen über Rekorddeals 2025" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Tech-CEOs, Investoren, Analysten und sogar Banker, die diese Woche für eines der größten Branchentreffen nach San Francisco kommen, diskutieren über die Möglichkeit, dass 2025 ein Rekordjahr für Deals werden könnte. Dieser Optimismus markiert eine scharfe Kehrtwende gegenüber der Situation vor nur sechs Monaten, als Präsident Donald Trumps Zollankündigung im Rosengarten die Märkte erschütterte und Rezessionsängste schürte. Der Anlass ist die Communacopia & Technology Conference 2025 der Goldman Sachs Group Inc., die am Montag im Palace Hotel eröffnet wird. Die Tech-Veranstaltung dient seit langem sowohl als Bühne für Unternehmen, um Prioritäten darzulegen, als auch als Bewährungsprobe für Führungskräfte, die Unterstützung für große Fusionen verteidigen oder gewinnen wollen. Dealmaker strömen nach San Francisco, während der Optimismus zurückkehrt Etwa 260 Firmen sollen präsentieren, darunter Meta Platforms Inc., frisch nach seiner 14,3 Milliarden Dollar Wette auf Scale AI Inc.; Salesforce Inc., das im Mai seinen größten Deal seit 2020 mit Informatica Inc. abschloss; und Nvidia Corp., die erst letzte Woche das Startup Solver Inc. in einem multimillionenschweren Abkommen übernahm. Laut Bloomberg-Daten haben solche Transaktionen das Dealmaking im Technologiebereich auf 645 Milliarden Dollar seit Jahresbeginn getrieben, das stärkste Tempo seit dem Post-Pandemie-Boom von 2021, der fast 1 Billion Dollar an Deals generierte. Zählt man Kommunikation und Medien hinzu, hat der breitere Sektor bereits 822 Milliarden Dollar an Aktivitäten verzeichnet. Zu den großen Deals dieses Jahres gehören die 25-Milliarden-Dollar-Übernahme von CyberArk Software Ltd. durch Palo Alto Networks Inc., der 12,3-Milliarden-Dollar-Buyout von Dayforce Inc. durch Thoma Bravo und der 10,5-Milliarden-Dollar-Vermögensverkauf von CommScope Holding Co. an Amphenol Corp. Die treibende Kraft ist jetzt das KI-gesteuerte Wettrüsten. Meta und Elon Musks xAI Corp. investieren Milliarden in Rechenzentren. Gleichzeitig stehen große Softwareunternehmen laut Dealmakers unter wachsendem Druck, M&A als Verteidigungsstrategie gegen KI-gesteuerte Disruption einzusetzen. "Es wird Transaktionen geben, die unsere Vorstellungskraft im breiteren...

Goldmans Tech-Gipfel wirbelt mit Gesprächen über Rekorddeals im Jahr 2025

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:04
MemeCore
M$2.40416+0.56%
SIX
SIX$0.01632+1.61%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.807+4.62%
Xai
XAI$0.02342+3.90%
Boom
BOOM$0.01512-2.07%
SUMMIT
SUMMIT$0.0000093+5.68%
CrypTalk
TALK$0.0267+18.66%

Tech-CEOs, Investoren, Analysten und sogar Banker, die diese Woche für eines der größten Branchentreffen nach San Francisco kommen, sprechen über die Möglichkeit, dass 2025 ein Rekordjahr für Deals werden könnte.

Dieser Optimismus markiert eine scharfe Kehrtwende gegenüber der Situation vor nur sechs Monaten, als Präsident Donald Trumps Zollankündigung im Rosengarten die Märkte erschütterte und Rezessionsängste schürte.

Der Anlass ist die Communacopia & Technology Conference 2025 der Goldman Sachs Group Inc., die am Montag im Palace Hotel eröffnet wird. Die Tech-Veranstaltung dient seit langem sowohl als Bühne für Unternehmen, um Prioritäten darzulegen, als auch als Bewährungsprobe für Führungskräfte, die Unterstützung für große Fusionen verteidigen oder gewinnen wollen.

Dealmaker strömen nach San Francisco, während der Optimismus zurückkehrt

Etwa 260 Unternehmen sollen präsentieren, darunter Meta Platforms Inc., frisch nach seiner 14,3-Milliarden-Dollar-Wette auf Scale AI Inc.; Salesforce Inc., das im Mai seinen größten Deal seit 2020 mit Informatica Inc. abschloss; und Nvidia Corp., die erst letzte Woche das Startup Solver Inc. in einem Multimillionen-Dollar-Abkommen übernahm. 

Laut Bloomberg-Daten haben solche Transaktionen das Technologie-Dealmaking im bisherigen Jahresverlauf auf 645 Milliarden Dollar getrieben, das stärkste Tempo seit dem Post-Pandemie-Boom von 2021, der fast 1 Billion Dollar an Deals generierte. Zählt man Kommunikation und Medien hinzu, hat der breitere Sektor bereits 822 Milliarden Dollar an Aktivitäten verzeichnet.

Zu den großen Transaktionen dieses Jahres gehören die 25-Milliarden-Dollar-Übernahme von CyberArk Software Ltd. durch Palo Alto Networks Inc., der 12,3-Milliarden-Dollar-Buyout von Dayforce Inc. durch Thoma Bravo und der 10,5-Milliarden-Dollar-Vermögensverkauf von CommScope Holding Co. an Amphenol Corp.

Die treibende Kraft ist jetzt das Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Meta und Elon Musks xAI Corp. investieren Milliarden in Datenzentren. Gleichzeitig stehen große Softwareunternehmen laut Dealmakers unter wachsendem Druck, M&A als Verteidigungsstrategie gegen KI-gesteuerte Disruption einzusetzen.

"Es wird Transaktionen geben, die unsere Vorstellungskraft im breiteren KI-Spektrum übersteigen", sagte Andrew Woeber, Leiter von M&A bei Barclays Plc. "Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie innerhalb des nächsten Jahres einen Deal von über 100 Milliarden Dollar sehen. Große Plattformen werden große Wetten eingehen."

Goldman prognostiziert, dass der Schwung nicht bei der Technologie aufhören wird: Es erwartet, dass 2026 rekordverdächtige globale Dealmaking-Aktivitäten liefern wird, wobei die Aktivität auf bis zu 3,9 Billionen Dollar steigen könnte, was die 3,6 Billionen Dollar von 2021 übertreffen würde.

Die Firma hat kürzlich einen Neuzugang hinzugefügt, der nicht isst, schläft oder ein Gehalt bezieht: einen AI Agent namens Devin. Berichten zufolge wurde der KI-Softwareingenieur von Cognition entwickelt, einem 2023 gegründeten Startup, das von Milliardärsinvestoren wie Peter Thiel und Joe Lonsdale unterstützt wird.

Devin wurde letztes Jahr in Demo-Clips vorgestellt, die zeigten, wie er echte Softwareentwicklungsaufgaben, Full-Stack, von Anfang bis Ende mit wenig Bedarf an menschlichem Input erledigt. Goldmans Chief Information Officer Marco Argenti sagt, dass die Bank darauf vorbereitet ist, Hunderte von Devins in ihrer Belegschaft einzusetzen.

Goldman warnt vor wachsendem Einfluss von KI auf Arbeitsplätze

Dennoch hob Goldmans Chefökonom Jan Hatzius die breiteren Verschiebungen hervor, die KI auf dem Arbeitsmarkt bewirkt. In einem aktuellen Bericht stellte er fest, dass der Anteil des Technologiesektors an der US-Beschäftigung im November 2022 seinen Höhepunkt erreichte – im selben Monat, in dem ChatGPT veröffentlicht wurde – bevor er wieder unter seinen langfristigen Trend zurückfiel.

Besonders junge Technologiearbeiter trugen die Hauptlast des Abschwungs. Die Arbeitslosenquote für Arbeitnehmer im Alter von 20 bis 30 Jahren in der Branche ist seit Anfang 2024 um fast drei Prozentpunkte gestiegen; das ist mehr als viermal so viel wie der Anstieg der Gesamtarbeitslosenquote.

Der Anstieg wird als Zeichen dafür interpretiert, dass generative KI beginnt, White-Collar-Jobs zu ersetzen, wobei diejenigen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die Hauptlast dieses Übergangs tragen. Goldman schätzt, dass generative KI schließlich 6-7% der US-Arbeitskräfte ersetzen könnte, wobei sich der Übergang über das nächste Jahrzehnt abspielen wird. Die Firma schätzt, dass der Höhepunkt des Arbeitslosigkeitseffekts auf etwa einen halben Prozentpunkt begrenzt sein wird, da Arbeitnehmer, die aus anderen Branchen verdrängt werden, wahrscheinlich Jobs in anderen Bereichen finden werden.

Der Bericht kommt inmitten zunehmender Besorgnis über die Schwäche des Arbeitsmarktes. Laut aktuellen Daten des Bureau of Labor Statistics hat die US-Wirtschaft im Juli nur 73.000 Arbeitsplätze hinzugefügt, deutlich unter den 106.000, die Ökonomen erwartet hatten. Das Beschäftigungswachstum im Mai und Juni wurde ebenfalls deutlich nach unten korrigiert.

KEY Difference Wire hilft Krypto-Marken, schnell durchzubrechen und Schlagzeilen zu dominieren

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/goldman-tech-summit-eyes-record-2025-deals/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,886.54
$105,886.54$105,886.54

+2.04%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,632.71
$3,632.71$3,632.71

+3.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.00
$167.00$167.00

+2.75%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4016
$2.4016$2.4016

+3.69%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18143
$0.18143$0.18143

+1.88%