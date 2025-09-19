Goldman Sachs passt Erwartungen für BoE-Zinssenkung auf Februar 2025 an

Der Beitrag Goldman Sachs passt BoE-Zinssenkungserwartungen auf Februar 2025 an erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte:Goldman Sachs überarbeitet die Zinserwartungen der Bank of England.Zinssenkungen werden nun für Februar 2025 prognostiziert.Potenzielle Auswirkungen auf traditionelle und digitale Märkte. Goldman Sachs hat seine Prognose für die Bank of England überarbeitet und sagt nun Zinssenkungen ab Februar 2026 voraus, was globale Finanz- und digitale Vermögensmärkte beeinflusst. Diese Änderung könnte die institutionelle Liquidität und Risikoanlageströme beeinflussen, was sich auf GBP/USD auswirkt und möglicherweise digitale Vermögensinvestitionen ankurbelt. Goldman Sachs prognostiziert BoE-Zinssenkungen ab Februar 2025 Goldman Sachs hat seine Prognose für die Zinssätze der Bank of England überarbeitet und sagt nun die nächste Senkung im Februar 2025 statt im November voraus. Diese Aktualisierung impliziert fortlaufende vierteljährliche Reduzierungen, die in einem Endzinssatz von 3% bis Ende 2026 gipfeln. Die Prognose der Bank könnte potenziell die institutionelle Liquiditätsallokation beeinflussen, obwohl keine großen Krypto-spezifischen Fonds direkte Aussagen getroffen haben. Die Änderung von Goldman Sachs beeinflusst die Marktstimmung. Analysten erwarten potenzielle Auswirkungen auf Vermögensbewertungen, da Finanzmärkte oft auf Zinsänderungen reagieren. Krypto-Börsen haben jedoch keine direkten Auswirkungen auf Handelspaare gemeldet. Historische Daten deuten darauf hin, dass niedrigere Zinssätze für risikoreiche Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, günstig sind. "Wir denken weiterhin, dass die BoE wahrscheinlich stärker senken wird als der Markt derzeit erwartet, da die Messgrößen der zugrunde liegenden inländischen Inflation zurückgehen und die Nachfrage etwas schwächer ausfällt als in der jüngsten Prognose des Monetary Policy Committee." — Sven Jari Stehn, Chief European Economist, Goldman Sachs Bitcoins Marktkapitalisierung steigt, während Anleger Zinssenkungen erwarten Wussten Sie? Bei früheren Zinssenkungen der Zentralbanken erlebten Kryptowährungen wie Bitcoin oft erhöhte Zuflüsse, da Anleger höhere Renditen außerhalb traditioneller renditeträchtiger Anlagen suchten. Bitcoin (BTC) hält am 19.09.2025 eine Marktkapitalisierung von 2,33 Billionen Dollar, mit einem Handelsvolumen von 44,41 Milliarden Dollar, wie von CoinMarketCap berichtet. Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 117.066,93 Dollar, was einen Anstieg von 12,95% über 90 Tage widerspiegelt. Die Dominanz der Kryptowährung steht... 