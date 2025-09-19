Goldman Sachs passt Erwartungen für BoE-Zinssenkung auf Februar 2025 an

BörseDEX+
Goldman Sachs hat seine Prognose für die Bank of England überarbeitet und sagt nun Zinssenkungen ab Februar 2026 voraus, was globale Finanz- und digitale Vermögensmärkte beeinflusst. Diese Änderung könnte die institutionelle Liquidität und Risikoanlageströme beeinflussen, was sich auf GBP/USD auswirkt und möglicherweise digitale Vermögensinvestitionen ankurbelt. Goldman Sachs prognostiziert BoE-Zinssenkungen ab Februar 2025 Goldman Sachs hat seine Prognose für die Zinssätze der Bank of England überarbeitet und sagt nun die nächste Senkung im Februar 2025 statt im November voraus. Diese Aktualisierung impliziert fortlaufende vierteljährliche Reduzierungen, die in einem Endzinssatz von 3% bis Ende 2026 gipfeln. Die Prognose der Bank könnte potenziell die institutionelle Liquiditätsallokation beeinflussen, obwohl keine großen Krypto-spezifischen Fonds direkte Aussagen getroffen haben. Die Änderung von Goldman Sachs beeinflusst die Marktstimmung. Analysten erwarten potenzielle Auswirkungen auf Vermögensbewertungen, da Finanzmärkte oft auf Zinsänderungen reagieren. Krypto-Börsen haben jedoch keine direkten Auswirkungen auf Handelspaare gemeldet. Historische Daten deuten darauf hin, dass niedrigere Zinssätze für risikoreiche Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, günstig sind. "Wir denken weiterhin, dass die BoE wahrscheinlich stärker senken wird als der Markt derzeit erwartet, da die Messgrößen der zugrunde liegenden inländischen Inflation zurückgehen und die Nachfrage etwas schwächer ausfällt als in der jüngsten Prognose des Monetary Policy Committee." — Sven Jari Stehn, Chief European Economist, Goldman Sachs Bitcoins Marktkapitalisierung steigt, während Anleger Zinssenkungen erwarten Wussten Sie? Bei früheren Zinssenkungen der Zentralbanken erlebten Kryptowährungen wie Bitcoin oft erhöhte Zuflüsse, da Anleger höhere Renditen außerhalb traditioneller renditeträchtiger Anlagen suchten. Bitcoin (BTC) hält am 19.09.2025 eine Marktkapitalisierung von 2,33 Billionen Dollar, mit einem Handelsvolumen von 44,41 Milliarden Dollar, wie von CoinMarketCap berichtet. Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 117.066,93 Dollar, was einen Anstieg von 12,95% über 90 Tage widerspiegelt. Goldman Sachs passt Erwartungen für BoE-Zinssenkung auf Februar 2025 an

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/19 12:24
Kernpunkte: Goldman Sachs überarbeitet die Zinserwartungen der Bank of England. Zinssenkungen werden jetzt für Februar 2025 prognostiziert. Potenzielle Auswirkungen auf traditionelle und digitale Märkte. Goldman Sachs hat seine Prognose für die Bank of England überarbeitet und sagt nun Zinssenkungen ab Februar 2026 voraus, die globale Finanz- und digitale Vermögensmärkte beeinflussen werden. Diese Verschiebung könnte die institutionelle Liquidität und Risikovermögensflüsse beeinflussen, was sich auf GBP/USD auswirkt und möglicherweise digitale Vermögensinvestitionen ankurbelt. Goldman Sachs prognostiziert BoE-Zinssenkungen ab Februar 2025 Goldman Sachs hat seine Prognose für die Zinssätze der Bank of England überarbeitet und sagt nun die nächste Senkung im Februar 2025 statt im November voraus. Diese Aktualisierung impliziert laufende vierteljährliche Reduzierungen, die in einem Endsatz von 3% bis Ende 2026 gipfeln. Die Prognose der Bank könnte potenziell die institutionelle Liquiditätszuweisung beeinflussen, obwohl keine großen kryptospezifischen Fonds direkte Aussagen gemacht haben. Die Änderung durch Goldman Sachs beeinflusst die Marktstimmung. Analysten erwarten potenzielle Auswirkungen auf Vermögensbewertungen, da Finanzmärkte oft auf Zinsänderungen reagieren. Kryptobörsen haben jedoch keine direkten Auswirkungen auf Handelspaare gemeldet. Historische Daten deuten darauf hin, dass niedrigere Zinssätze für risikoreiche Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, günstig sind. "Wir denken weiterhin, dass die BoE wahrscheinlich stärker senken wird als der Markt derzeit erwartet, da die Maßnahmen der zugrunde liegenden inländischen Inflation zurückgehen und die Nachfrage etwas schwächer ausfällt als die neueste Prognose des Monetary Policy Committee." — Sven Jari Stehn, Chief European Economist, Goldman Sachs Bitcoins Marktkapitalisierung steigt, während Investoren Zinssenkungen erwarten Wussten Sie? Bei früheren Zinssenkungen der Zentralbanken erlebten Kryptowährungen wie Bitcoin oft erhöhte Zuflüsse, da Investoren höhere Renditen außerhalb traditioneller renditeträchtiger Vermögenswerte suchten. Bitcoin (BTC) hält am 19.09.2025 eine Marktkapitalisierung von 2,33 Billionen US-Dollar, mit einem Handelsvolumen von 44,41 Milliarden US-Dollar, wie von CoinMarketCap berichtet. Der aktuelle Preis von Bitcoin beträgt 117.066,93 US-Dollar, was einen Anstieg von 12,95% über 90 Tage widerspiegelt. Die Dominanz der Kryptowährung liegt bei 56,94%. Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 03:36 UTC am 19.09.2025. Quelle: CoinMarketCap Die Coincu-Forschung deutet darauf hin, dass die angepassten BoE-Erwartungen Verschiebungen in Krypto-Handelsstrategien auslösen könnten, obwohl die tatsächliche Marktreaktion von zukünftigen BoE-Ankündigungen abhängt. Überwachung ist für Investoren unerlässlich, um von aufkommenden Trends zu profitieren. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/markets/goldman-sachs-boe-rate-cut-2025/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

