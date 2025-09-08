Gold vs Bitcoin: Ändert Tether still seine Reserve-Strategie?

Tether stand schon immer im Rampenlicht als Emittent des größten Stablecoins mit einer Marktkapitalisierung von etwa 71 Milliarden. Noch wichtiger ist, dass die Entscheidungen des Managements, insbesondere in Bezug auf seine Reserven, für den gesamten Krypto-Markt von Bedeutung sind. Deshalb lief die Gerüchteküche auf Hochtouren, als die Leute Anfang dieses Jahres einen Rückgang der gemeldeten Bitcoin-Bestände von Tether bemerkten. Es wurde berichtet, dass das Unternehmen Bitcoin für Gold verkaufte. Diese Theorie erhielt zusätzlichen Auftrieb, nachdem El Salvador, einer der lautesten Unterstützer von Bitcoin, im Juli einen neuen Goldkauf ankündigte. Aber ändert Tether inmitten der Bitcoin-vs-Gold-Debatte wirklich seine Reservestrategie?
Die Ursprünge des Tether's Bitcoin vs Gold Gerüchts
Der vierteljährliche Datenbericht von BDO zeigte, dass Tethers Bitcoin-Bestände im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorquartal gesunken waren (92.650 BTC im ersten Quartal auf 83.274 BTC im zweiten Quartal). Unter Verwendung dieses Berichts behauptete der YouTuber Clive Thompson, dass dieser Rückgang von über 9.000 BTC ein Beweis für einen unter dem Radar stattfindenden Ausverkauf sei. Dieses Gerücht fiel mit El Salvadors Goldkauf von etwa 14.000 Unzen im Wert von 50 Millionen Dollar zusammen. Folgte Tether denselben Schritten?
Die andere Seite der Geschichte
Einige Blockchain-Beobachter waren von der Theorie nicht überzeugt und verteidigten Tether schnell. Sie behaupteten, dass das Stablecoin-Unternehmen Bitcoin nicht verkauft habe; stattdessen habe es etwa 20.000 BTC an Twenty One Capital (XXI) übertragen. 14.000 BTC wurden im Juni und 5.800 BTC im Juli übertragen, insgesamt rund 2 Milliarden Dollar.
Samson Mow, CEO von Jan3, war einer der ersten, der sich wehrte und erklärte, dass die "fehlenden" Coins einfach neu eingesetzt wurden. Tethers CEO Paolo Ardoino bestätigte später dasselbe und betonte, dass Bitcoin immer noch der wichtigste Reservewert des Unternehmens sei
Bitcoin vs Gold: Sichere Anlagen oder Strategiewechsel?
Um fair zu sein, Gold ist nicht völlig aus dem Bild. Ardoino hat gesagt, dass Tether in das investiert, was er "langfristig sichere Vermögenswerte" nennt, zu denen Bitcoin, Gold und sogar Land gehören. Die Idee ist, zu diversifizieren, ohne die Krypto-orientierten Wurzeln des Unternehmens aus den Augen zu verlieren.
Also ja, Gold ist Teil des Mixes, aber es wird Bitcoin nicht so bald ersetzen.
Ungeachtet der Gerüchte bleibt Tether eine der Institutionen mit dem größten Bitcoin-Bestand, mit über 100.000 BTC im Wert von über 11 Milliarden Dollar. Wenn überhaupt, zeigen die Übertragungen, dass die Partnerschaftsstrategie des Unternehmens sein Engagement für Bitcoin verstärkt, anstatt es abzustoßen.
Abschließende Gedanken
Der "Bitcoin vs Gold"-Blickwinkel sorgt für eingängige Schlagzeilen, aber die Wahrheit ist weniger dramatisch. Tether hat Bitcoin nicht aufgegeben. Stattdessen verteilt es nur das Risiko, während BTC im Kern seiner Reserven bleibt. Das Unternehmen erweitert es, wobei Gold eine unterstützende Rolle spielt, während Bitcoin im Rampenlicht bleibt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ein Rückgang der gemeldeten Bitcoin-Bestände von Tether führte zu Spekulationen, dass es Reserven in Gold umschichtet.
Nein. Blockchain-Daten zeigen, dass Bitcoin neu eingesetzt, nicht verkauft wurde, und Bitcoin bleibt zentral für seine Strategie.
Tether diversifiziert in Gold und Land, aber Bitcoin ist immer noch sein größter und wichtigster Bestand.
