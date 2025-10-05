Guten Morgen Bitcoin: Elon Musk und XRP: warum seine 500 Milliarden den Kryptomarkt bewegen lassen

Verbinde dich mit gleichgesinnten Krypto-Enthusiasten! Verbinde dich auf Discord! Schau auf unserem Discord vorbei Guten Morgen! Hier sind die auffälligsten Krypto-Nachrichten von heute, mit zusätzlichem Kontext und Analyse. Beginne den Tag mit einem Frühstück aus Bitcoin- und XRP-Neuigkeiten. Kann der Bitcoin-Kurs mit anhaltendem ETF-Zufluss ein neues Allzeithoch brechen? Bitcoin-ETFs zogen in der vergangenen Woche mehr als 2,2 Milliarden Dollar an neuem Kapital an. Dieser starke Zufluss folgte auf eine Periode schwächerer Ergebnisse im September, als fast 1 Milliarde Dollar an Kapital abfloss. Der Aufschwung zeigt, dass institutionelle Investoren wieder aktiver am Markt werden. Der Bitcoin-Kurs stieg dabei auf rund 121.839 Dollar, das höchste Niveau seit August. Kann der Bitcoin-Kurs dadurch im Oktober weiter steigen? Laut Daten von SoSoValue kamen diese Woche 2,2 Milliarden Dollar bei den amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs an. Allein am 2. Oktober fügten die Fonds zusammen etwa 5.290 BTC hinzu, mit einem geschätzten Wert von 627 Millionen Dollar. Der größte Käufer war BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT), der 3.930 BTC im Wert von 466,5 Millionen Dollar kaufte. Auch Fidelity's FBTC verzeichnete einen beträchtlichen Zufluss von etwa 89 Millionen Dollar. Der Zufluss baut auf früheren Höchstständen auf, wie am 12. September, als die ETFs zusammen 642 Millionen Dollar anzogen. Laut Marktanalysten spielte der Zinssenkungspfad der Federal Reserve dabei eine große Rolle. Schwache Zahlen auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt verstärkten die Erwartung, dass die Zinsen weiter sinken würden, was Investoren motivierte, mehr Bitcoin zu kaufen. Über den gesamten Monat September belief sich der gemeinsame Zufluss in die amerikanischen Bitcoin-ETFs auf 3,5 Milliarden Dollar. Damit wurde deutlich, dass institutionelle Parteien nicht vorübergehend, sondern strukturell weiter investieren. Die Kombination aus niedrigeren Zinsen, abnehmender Inflation und zunehmender Akzeptanz digitaler Vermögenswerte scheint diesen Trend zu verstärken. Welche Krypto jetzt kaufen? Lies unseren ausführlichen Leitfaden und erfahre, welche Krypto jetzt zu kaufen sinnvoll sein kann! Welche Krypto jetzt kaufen? Die Zinsen sind offiziell zum ersten Mal seit 2024 gesunken, hat Fed-Vorsitzender Jerome Powell letzte Woche angekündigt, und daher scheint der Markt bereit zu steigen. Eine Frage taucht immer wieder auf: Welche Krypto solltest du jetzt kaufen? In diesem Artikel besprechen wir die Münzen, die 2025 wirklich den Unterschied machen können... Weiterlesen Guten Morgen Bitcoin: Elon Musk und XRP: Warum seine 500 Milliarden Dollar den Kryptomarkt bewegen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); XRP-Kurs bei etwa 3,02 Dollar nach circa 8% Anstieg in der Woche und neutralem RSI-Stand Der XRP-Kurs bewegt sich seit fast einem Jahr in einer schmalen Bandbreite, knapp unter dem Allzeithoch von etwa 3,84 Dollar. Diese lange Periode der Seitwärtsbewegung sorgt für zunehmenden Druck innerhalb des Marktmusters. Trotz der begrenzten Volatilität bleibt das Handelsvolumen stabil, was auf ein Gleichgewicht zwischen Bulls und Bears hindeutet. Kann der XRP-Kurs hier bald ausbrechen? Die aktuelle Konsolidierungsperiode von mehr als 300 Tagen wird von Marktbeobachtern als Phase gesehen, in der XRP eine solide technische Basis aufbaut. Auf dem Wochenchart ist deutlich zu sehen, dass der Preis wiederholt Unterstützung bei etwa 2,96 Dollar findet, was auf strukturelle Stärke hindeutet. In früheren XRP-Zyklen folgten starke Aufwärtsbewegungen oft auf Perioden, in denen der Token monatelang in einem engen Preisbereich schwankte. Diese Phase der Akkumulation, in der sowohl Bulls als auch Bears gleich viel Kontrolle zu haben scheinen, sorgt dafür, dass der Markt für eine neue Richtung bereit ist, sobald eine Partei die Oberhand gewinnt. Auf dem Tageschart ist zu sehen, dass die Bulls versuchen, den oberen Widerstand von 3,10 Dollar zu durchbrechen. Eine deutliche Kerze über 3,20 Dollar könnte anzeigen, dass die Bulls wieder an Boden gewinnen. Bis dahin bleibt der Preis zwischen diesen Niveaus gefangen, während die Bears jeden Ausbruchsversuch bremsen. Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator, der das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck misst, liegt derzeit bei etwa 46. Das deutet auf ein neutrales Marktsentiment hin. Der RSI bewegt sich schon längere Zeit zwischen 40 und 60, was normal für eine Konsolidierung ist. Ein Anstieg über 55 könnte anzeigen, dass das Kaufmomentum zunimmt. Elon Musk besitzt 500 Milliarden Dollar: Was bedeutet das für XRP? Elon Musk, der reichste Mann der Erde, hat seit kurzem ein Nettovermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Damit ist er die erste Person der Welt, die das geschafft hat. Dies ist ein besonderer Vergleich mit XRP. Wie verhält sich Musks Vermögen zu XRP? Und was können wir von XRP erwarten? Elon Musk hat ein Nettovermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Dies geht aus einem aktuellen Bericht von Forbes hervor. Damit ist er die erste Person der Welt, die ein so großes Vermögen ansammeln konnte. Dieser Anstieg in Musks Vermögen ist das Ergebnis eines deutlichen Anstiegs der Tesla-Aktien am vergangenen Mittwoch. Dadurch ist sein Nettovermögen um mehr als 9 Milliarden Dollar gestiegen. Es ist interessant, Musks Vermögen mit XRP zu vergleichen. Die Community hinter der Coin ist auf die gleiche Weise auf der Suche nach Reichtum wie die reichsten Menschen der Welt. Als Kollektiv suchen sie nach massiver Adoption der Coin. Dies erfordert eine bestimmte Form von Reichtum. Die XRP-Community hat bis zu einem gewissen Grad die gleiche Neigung wie Milliardäre. Sie haben den Drang zu gewinnen und an der Spitze zu stehen. Dennoch gibt es einen wichtigen Unterschied. Während Musk gerade auf Macht setzt, will die XRP-Community diese gerade verteilen. Um auf die gleiche Weise wachsen zu können wie Musks Vermögen, muss XRP auf die Macht eingehen, die zentrale Institutionen haben. 