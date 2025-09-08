BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Globale Aktien steigen zusammen mit Gold und Kupfer inmitten politischen Chaos" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Aktien weltweit steigen am Montag, da Händler auf eine Anhäufung globaler politischer Probleme und Inflationssorgen reagieren. Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt sind, stiegen um 69 Punkte oder 0,2%. Der S&P 500 kletterte um 0,2%, während der Nasdaq-100 um 0,4% zulegte, wobei alle Augen auf die für Mittwoch und Donnerstag geplanten Inflationsdaten gerichtet sind. Früher heute wurden Chinas Handelsdaten veröffentlicht, die zeigten, dass die Exporte im August in Dollar gerechnet um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, was deutlich unter der Prognose von 5,0% liegt, die von den von Reuters befragten Ökonomen erwartet wurde. Auch die Importe blieben hinter den Erwartungen zurück, was auf die anhaltende Wohnungskrise und steigende Arbeitslosigkeitssorgen zurückzuführen ist, die beide die Verbrauchernachfrage belasten. Asiens Markt verzeichnet dramatischen Anstieg In der Asien-Pazifik-Region schlossen die meisten Märkte trotz wachsender Instabilität höher. Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba trat am Wochenende nach anhaltendem Druck aufgrund der schlechten Leistung seiner Partei bei den nationalen Wahlen im letzten Jahr zurück. Investoren reagierten positiv. Japans Nikkei 225 stieg um 1,45% und schloss bei 43.643,81, und der Topix legte um 1,06% zu und erreichte einen Rekordwert von 3.138,2. Währenddessen schwächte sich der Yen um 0,64% auf 148,33 pro Dollar ab, während japanische Anleihen erneut verkauft wurden. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe stieg um über 4 Basispunkte auf 3,272%, während die Rendite der 20-jährigen Anleihe um mehr als 3 Basispunkte auf 2,676% anstieg. Beide sind im Laufe des Jahres deutlich gestiegen. Südkoreas Kospi kletterte um 0,45% auf 3.219,59, und der Kosdaq gewann 0,89% auf 818,6. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,8%, während Chinas CSI 300 um 0,16% auf 4.467,57 zulegte. Australiens S&P/ASX 200 fiel um 0,24% und schloss bei 8.849,6. Im Gegensatz dazu verzeichneten indische Märkte Gewinne, wobei der Nifty 50 um 0,44% und der Sensex um 0,34% zulegte. OPEC+ erhöht Produktion, während Metalle Gewinne ausbauen, zusammen mit europäischen Aktien Die Ölpreise stiegen leicht...Der Beitrag "Globale Aktien steigen zusammen mit Gold und Kupfer inmitten politischen Chaos" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Aktien weltweit steigen am Montag, da Händler auf eine Anhäufung globaler politischer Probleme und Inflationssorgen reagieren. Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt sind, stiegen um 69 Punkte oder 0,2%. Der S&P 500 kletterte um 0,2%, während der Nasdaq-100 um 0,4% zulegte, wobei alle Augen auf die für Mittwoch und Donnerstag geplanten Inflationsdaten gerichtet sind. Früher heute wurden Chinas Handelsdaten veröffentlicht, die zeigten, dass die Exporte im August in Dollar gerechnet um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, was deutlich unter der Prognose von 5,0% liegt, die von den von Reuters befragten Ökonomen erwartet wurde. Auch die Importe blieben hinter den Erwartungen zurück, was auf die anhaltende Wohnungskrise und steigende Arbeitslosigkeitssorgen zurückzuführen ist, die beide die Verbrauchernachfrage belasten. Asiens Markt verzeichnet dramatischen Anstieg In der Asien-Pazifik-Region schlossen die meisten Märkte trotz wachsender Instabilität höher. Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba trat am Wochenende nach anhaltendem Druck aufgrund der schlechten Leistung seiner Partei bei den nationalen Wahlen im letzten Jahr zurück. Investoren reagierten positiv. Japans Nikkei 225 stieg um 1,45% und schloss bei 43.643,81, und der Topix legte um 1,06% zu und erreichte einen Rekordwert von 3.138,2. Währenddessen schwächte sich der Yen um 0,64% auf 148,33 pro Dollar ab, während japanische Anleihen erneut verkauft wurden. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe stieg um über 4 Basispunkte auf 3,272%, während die Rendite der 20-jährigen Anleihe um mehr als 3 Basispunkte auf 2,676% anstieg. Beide sind im Laufe des Jahres deutlich gestiegen. Südkoreas Kospi kletterte um 0,45% auf 3.219,59, und der Kosdaq gewann 0,89% auf 818,6. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,8%, während Chinas CSI 300 um 0,16% auf 4.467,57 zulegte. Australiens S&P/ASX 200 fiel um 0,24% und schloss bei 8.849,6. Im Gegensatz dazu verzeichneten indische Märkte Gewinne, wobei der Nifty 50 um 0,44% und der Sensex um 0,34% zulegte. OPEC+ erhöht Produktion, während Metalle Gewinne ausbauen, zusammen mit europäischen Aktien Die Ölpreise stiegen leicht...

Globale Aktien steigen zusammen mit Gold und Kupfer inmitten politischen Chaos

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:22
BarnBridge
BOND$0.1208+0.41%
Moonveil
MORE$0.004939-6.65%
Index Cooperative
INDEX$0.913+12.02%
COM
COM$0.006292+1.63%
Wrapped REACT
REACT$0.10338+5.21%

Aktien weltweit steigen am Montag, während Händler auf eine Anhäufung globaler politischer Probleme und Inflationssorgen reagieren.

Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt sind, stiegen um 69 Punkte oder 0,2%. Der S&P 500 kletterte um 0,2%, während der Nasdaq-100 um 0,4% zulegte, wobei alle Augen auf die kommenden Inflationsdaten gerichtet sind, deren Veröffentlichung für Mittwoch und Donnerstag geplant ist.

Früher heute wurden Chinas Handelsdaten veröffentlicht, die zeigten, dass die Exporte im August in Dollar gerechnet um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, was deutlich unter der Prognose von 5,0% liegt, die von den von Reuters befragten Ökonomen erwartet wurde.

Auch die Importe blieben hinter den Erwartungen zurück, was auf die anhaltende Wohnungskrise und steigende Arbeitslosigkeitssorgen zurückzuführen ist, die beide die Verbrauchernachfrage belasten.

Asiatischer Markt verzeichnet dramatischen Anstieg

In der Asien-Pazifik-Region schlossen die meisten Märkte trotz wachsender Instabilität höher. Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba trat am Wochenende nach anhaltendem Druck infolge der schlechten Leistung seiner Partei bei den nationalen Wahlen im letzten Jahr zurück.

Investoren reagierten positiv. Japans Nikkei 225 stieg um 1,45% und schloss bei 43.643,81, und der Topix legte um 1,06% zu und erreichte einen Rekord von 3.138,2. Währenddessen schwächte sich der Yen um 0,64% auf 148,33 pro Dollar ab, während japanische Anleihen erneut verkauft wurden.

Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe stieg um mehr als 4 Basispunkte auf 3,272%, während die Rendite der 20-jährigen Anleihe um mehr als 3 Basispunkte auf 2,676% anstieg. Beide sind im Laufe des Jahres deutlich gestiegen.

Südkoreas Kospi kletterte um 0,45% auf 3.219,59, und der Kosdaq gewann 0,89% auf 818,6. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,8%, während Chinas CSI 300 um 0,16% auf 4.467,57 zulegte.

Australiens S&P/ASX 200 fiel um 0,24% und schloss bei 8.849,6. Im Gegensatz dazu verzeichneten indische Märkte Gewinne, wobei der Nifty 50 um 0,44% und der Sensex um 0,34% zulegte.

OPEC+ erhöht Produktion, während Metalle und europäische Aktien Gewinne ausbauen

Die Ölpreise stiegen leicht an, nachdem die OPEC+ Pläne zur Erhöhung der Produktion ab Oktober angekündigt hatte.

Während eines virtuellen Treffens am Sonntag einigten sich acht Mitgliedsländer darauf, 137.000 Barrel pro Tag hinzuzufügen, eine geringere Erhöhung als die 555.000 Barrel, die sowohl im August als auch im September hinzugefügt wurden, oder die 411.000 im Juli und Juni.

Brent-Rohöl stieg um 0,53% auf 62,20 $ pro Barrel. U.S. West Texas Intermediate Rohöl bewegte sich um 0,6% höher auf 65,89 $.

Die Kupferpreise stiegen um 0,1% auf 9.908,50 $ pro Tonne an der London Metal Exchange um 10:14 Uhr Singapur-Zeit. In der Vorwoche hatte es ein Fünf-Monats-Hoch erreicht. Aluminium stieg um 0,2%, während Zink um 0,4% kletterte. Eisenerz blieb mit 104,70 $ pro Tonne weitgehend unverändert.

Futures-Kontrakte, die in Yuan an Chinas Dalian-Börse gehandelt werden, gingen leicht zurück. Auch die Stahlkontrakte in Shanghai fielen, was auf Anzeichen von Schwäche im breiteren Materialmarkt hindeutet.

Europäische Aktien eröffneten höher, mit Ausnahme von Italien. Der britische FTSE Index legte um 0,1% zu, Deutschlands DAX stieg um 0,7%, und Frankreichs CAC 40 legte um 0,4% zu. Italiens FTSE MIB fiel um 0,9%.

Die Aufmerksamkeit in ganz Europa konzentriert sich auf Frankreich, wo Premierminister Francois Bayrou einem Vertrauensvotum gegenübersteht, das er selbst einberufen hat, inmitten wachsender Spannungen mit oppositionellen Parteien über vorgeschlagene Ausgabenkürzungen in Höhe von 44 Milliarden € oder 51,5 Milliarden $.

Die politische Pattsituation in Paris fügt den globalen Märkten, die bereits mit Geldpolitik und Inflation zu kämpfen haben, eine weitere Schicht der Unsicherheit hinzu.

Am Anleihemarkt zeigten die Renditen der US-Staatsanleihen nur leichte Bewegungen. Die 10-jährige Rendite stieg auf 4,089%. Die 2-jährige Rendite legte um fast einen Basispunkt auf 3,515% zu, und die 30-jährige Rendite blieb stabil bei etwa 4,773%. Ein Basispunkt entspricht 0,01%, und Anleihekurse bewegen sich invers zu den Renditen.

Gold bewegte sich im frühen asiatischen Handel knapp unter seinem jüngsten Höchststand. Die Spotpreise stiegen um 0,2% auf 3.592,91 $ pro Unze um 6:52 Uhr in Singapur, weniger als 10 $ von seinem vorherigen Höchststand von fast 3.600 $ entfernt. Am Freitag war es um 1,5% gestiegen. Der Bloomberg Dollar Spot Index legte um 0,1% zu. Silber und Platin gingen beide leicht zurück, während Palladium kaum verändert blieb.

KEY Difference Wire: das geheime Tool, das Kryptoprojekte nutzen, um garantierte Medienberichterstattung zu erhalten

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/global-stocks-surging-gold-copper/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,886.54
$105,886.54$105,886.54

+2.04%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,632.71
$3,632.71$3,632.71

+3.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.00
$167.00$167.00

+2.75%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4016
$2.4016$2.4016

+3.69%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18143
$0.18143$0.18143

+1.88%