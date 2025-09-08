Globale Aktien steigen zusammen mit Gold und Kupfer inmitten politischen Chaos

Aktien weltweit steigen am Montag, während Händler auf eine Anhäufung globaler politischer Probleme und Inflationssorgen reagieren.

Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt sind, stiegen um 69 Punkte oder 0,2%. Der S&P 500 kletterte um 0,2%, während der Nasdaq-100 um 0,4% zulegte, wobei alle Augen auf die kommenden Inflationsdaten gerichtet sind, deren Veröffentlichung für Mittwoch und Donnerstag geplant ist.

Früher heute wurden Chinas Handelsdaten veröffentlicht, die zeigten, dass die Exporte im August in Dollar gerechnet um 4,4% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, was deutlich unter der Prognose von 5,0% liegt, die von den von Reuters befragten Ökonomen erwartet wurde.

Auch die Importe blieben hinter den Erwartungen zurück, was auf die anhaltende Wohnungskrise und steigende Arbeitslosigkeitssorgen zurückzuführen ist, die beide die Verbrauchernachfrage belasten.

Asiatischer Markt verzeichnet dramatischen Anstieg

In der Asien-Pazifik-Region schlossen die meisten Märkte trotz wachsender Instabilität höher. Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba trat am Wochenende nach anhaltendem Druck infolge der schlechten Leistung seiner Partei bei den nationalen Wahlen im letzten Jahr zurück.

Investoren reagierten positiv. Japans Nikkei 225 stieg um 1,45% und schloss bei 43.643,81, und der Topix legte um 1,06% zu und erreichte einen Rekord von 3.138,2. Währenddessen schwächte sich der Yen um 0,64% auf 148,33 pro Dollar ab, während japanische Anleihen erneut verkauft wurden.

Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe stieg um mehr als 4 Basispunkte auf 3,272%, während die Rendite der 20-jährigen Anleihe um mehr als 3 Basispunkte auf 2,676% anstieg. Beide sind im Laufe des Jahres deutlich gestiegen.

Südkoreas Kospi kletterte um 0,45% auf 3.219,59, und der Kosdaq gewann 0,89% auf 818,6. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,8%, während Chinas CSI 300 um 0,16% auf 4.467,57 zulegte.

Australiens S&P/ASX 200 fiel um 0,24% und schloss bei 8.849,6. Im Gegensatz dazu verzeichneten indische Märkte Gewinne, wobei der Nifty 50 um 0,44% und der Sensex um 0,34% zulegte.

OPEC+ erhöht Produktion, während Metalle und europäische Aktien Gewinne ausbauen

Die Ölpreise stiegen leicht an, nachdem die OPEC+ Pläne zur Erhöhung der Produktion ab Oktober angekündigt hatte.

Während eines virtuellen Treffens am Sonntag einigten sich acht Mitgliedsländer darauf, 137.000 Barrel pro Tag hinzuzufügen, eine geringere Erhöhung als die 555.000 Barrel, die sowohl im August als auch im September hinzugefügt wurden, oder die 411.000 im Juli und Juni.

Brent-Rohöl stieg um 0,53% auf 62,20 $ pro Barrel. U.S. West Texas Intermediate Rohöl bewegte sich um 0,6% höher auf 65,89 $.

Die Kupferpreise stiegen um 0,1% auf 9.908,50 $ pro Tonne an der London Metal Exchange um 10:14 Uhr Singapur-Zeit. In der Vorwoche hatte es ein Fünf-Monats-Hoch erreicht. Aluminium stieg um 0,2%, während Zink um 0,4% kletterte. Eisenerz blieb mit 104,70 $ pro Tonne weitgehend unverändert.

Futures-Kontrakte, die in Yuan an Chinas Dalian-Börse gehandelt werden, gingen leicht zurück. Auch die Stahlkontrakte in Shanghai fielen, was auf Anzeichen von Schwäche im breiteren Materialmarkt hindeutet.

Europäische Aktien eröffneten höher, mit Ausnahme von Italien. Der britische FTSE Index legte um 0,1% zu, Deutschlands DAX stieg um 0,7%, und Frankreichs CAC 40 legte um 0,4% zu. Italiens FTSE MIB fiel um 0,9%.

Die Aufmerksamkeit in ganz Europa konzentriert sich auf Frankreich, wo Premierminister Francois Bayrou einem Vertrauensvotum gegenübersteht, das er selbst einberufen hat, inmitten wachsender Spannungen mit oppositionellen Parteien über vorgeschlagene Ausgabenkürzungen in Höhe von 44 Milliarden € oder 51,5 Milliarden $.

Die politische Pattsituation in Paris fügt den globalen Märkten, die bereits mit Geldpolitik und Inflation zu kämpfen haben, eine weitere Schicht der Unsicherheit hinzu.

Am Anleihemarkt zeigten die Renditen der US-Staatsanleihen nur leichte Bewegungen. Die 10-jährige Rendite stieg auf 4,089%. Die 2-jährige Rendite legte um fast einen Basispunkt auf 3,515% zu, und die 30-jährige Rendite blieb stabil bei etwa 4,773%. Ein Basispunkt entspricht 0,01%, und Anleihekurse bewegen sich invers zu den Renditen.

Gold bewegte sich im frühen asiatischen Handel knapp unter seinem jüngsten Höchststand. Die Spotpreise stiegen um 0,2% auf 3.592,91 $ pro Unze um 6:52 Uhr in Singapur, weniger als 10 $ von seinem vorherigen Höchststand von fast 3.600 $ entfernt. Am Freitag war es um 1,5% gestiegen. Der Bloomberg Dollar Spot Index legte um 0,1% zu. Silber und Platin gingen beide leicht zurück, während Palladium kaum verändert blieb.

