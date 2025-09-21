Auf diesem historischen Foto sind etwa 80.000 Menschen zu sehen, die sich im Münchner Olympiastadion versammelt haben, um die Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 1972 zu verfolgen. München ist einer von vier deutschen Standorten, die sich um die Ausrichtung der Spiele in den nächsten 20 Jahren bewerben. Bettmann Archive

Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit die Olympischen Spiele in Deutschland stattfanden, und viele im Land finden, dass es höchste Zeit ist, dass die Nation wieder als Gastgeber in Frage kommt.

Seit den letzten Olympischen Sommerspielen in München 1972 hat Deutschland nicht gezögert, sich erneut zu bewerben, obwohl es nicht wirklich nahe daran war, weitere Spiele zu bekommen. Stattdessen hat sich Deutschland mit einer Reihe kleinerer Multisport-Veranstaltungen und Weltmeisterschaften in verschiedensten olympischen Sportarten und zukünftigen olympischen Sportarten zufriedengegeben (für 2026 geplant: Reitsport in Aachen, Flag Football in Düsseldorf und rhythmische Gymnastik in Frankfurt).

Jetzt kommen die Winde der Veränderung. Das Deutsche Olympische Komitee hat kürzlich angekündigt, dass es prüfen werde, ob einer der vier vorgeschlagenen Standorte – Berlin, Hamburg, München und die Region Rhein-Ruhr – sich für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Für jeden Standort wurden Untersuchungsausschüsse beauftragt, Vorschläge auszuarbeiten, und es wird erwartet, dass das nationale Olympische Komitee im nächsten Jahr einen Gewinner auswählt.

2036 könnte für keinen von ihnen Realität werden. Fünf andere Kandidaten sind offiziell ins Rennen eingestiegen, und anders als Paris, das im letzten Jahr das Beste aus seinen hundertjährigen Spielen gemacht hat, ist es schwer vorstellbar, dass Deutschland dasselbe tun wird. Die 2040er Jahre scheinen vielversprechender.

Alle vier frühen Kandidaten haben überzeugende Argumente. Fünf Städte in der nordwestlichen Region Rhein-Ruhr haben sich mit ein wenig Hilfe aus Berlin in diesem Sommer zusammengetan, um farbenfrohe und gut organisierte Weltuniversitätsspiele zu veranstalten, was erneut beweist, dass Spiele nicht an eine einzige Stadt gebunden sein müssen, um gut zu funktionieren. München hat die Namensbekanntheit und die sportliche Infrastruktur, die seit 1972 bestehen geblieben ist.

Berlins schmerzhafte Geschichte könnte sogar potenziell seiner Sache helfen und ihm eine Plattform bieten, um zu zeigen, wie es sich zu einem akzeptierenden, inklusiven Ort entwickelt hat, dem Gegenteil von dem, was es 1936 war. Hamburg betont unterdessen die Nachhaltigkeit und verspricht, dass "nicht eine einzige Wettkampfstätte als Ergebnis des olympischen Plans neu gebaut wird."

Doch Deutschland – und Europa, wo mehr Olympische Spiele stattgefunden haben als irgendwo sonst – sieht sich zunehmender Konkurrenz aus dem Rest der Welt gegenüber. Mit Los Angeles 2028 werden die Olympischen Spiele zum ersten Mal seit 2016 in die Amerikas zurückkehren. Mit Melbourne 2032 werden die Spiele zum ersten Mal seit einer Generation in Ozeanien Station machen. Asien bekam Tokio 2020 und hat eine Reihe starker Bewerber für 2036 präsentiert. In Bezug auf geografische Fairness, wie Gameswatcher FrancsJeux anmerkt, ist Europas Zeit wieder um 2040 fällig.