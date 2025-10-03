Deutschland HCOB Dienstleistungs-PMI lag im September bei 51,5, unter den Erwartungen (52,5)

Der Beitrag Deutschland HCOB Dienstleistungs-PMI bei 51,5 registriert, unter den Erwartungen (52,5) im September erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Institute for Supply Management wird diesen Freitag den September-Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) veröffentlichen. Der Bericht ist ein zuverlässiges Maß für die Geschäftsleistung in diesem Sektor, wird jedoch normalerweise am selben Tag wie der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, was seine Relevanz verringert. Diesmal ist es jedoch anders. Quelle: https://www.fxstreet.com/news/germany-hcob-services-pmi-registered-at-515-below-expectations-525-in-september-202510030755 Der Beitrag Deutschland HCOB Dienstleistungs-PMI bei 51,5 registriert, unter den Erwartungen (52,5) im September erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Institute for Supply Management wird diesen Freitag den September-Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) veröffentlichen. Der Bericht ist ein zuverlässiges Maß für die Geschäftsleistung in diesem Sektor, wird jedoch normalerweise am selben Tag wie der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, was seine Relevanz verringert. Diesmal ist es jedoch anders. Quelle: https://www.fxstreet.com/news/germany-hcob-services-pmi-registered-at-515-below-expectations-525-in-september-202510030755