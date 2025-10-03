Deutschland HCOB Dienstleistungs-PMI lag im September bei 51,5, unter den Erwartungen (52,5)

Das Institute for Supply Management wird diesen Freitag den Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor im September veröffentlichen. Der Bericht ist ein zuverlässiges Maß für die Geschäftsentwicklung in der Branche, wird jedoch normalerweise am selben Tag wie der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, was seine Relevanz verringert. Diesmal ist es jedoch anders.
Quelle: https://www.fxstreet.com/news/germany-hcob-services-pmi-registered-at-515-below-expectations-525-in-september-202510030755