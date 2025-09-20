Der Beitrag "GBP/USD steht unter starkem Druck vom 'King Dollar'" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD sinkt unter 1,3500, da 'King Dollar' nach Fed-Entscheidung wieder an Stärke gewinnt. Das Britische Pfund (GBP) steht am Freitag unter starkem Druck vom 'King Dollar', mit einem Rückgang von 0,52%, obwohl der Terminkalender in den USA leer ist und nur Vertreter der Federal Reserve (Fed) in den Nachrichten erscheinen. Britische Daten, obwohl positiv, konnten das Pfund Sterling im Einzelhandel nicht stützen. GBP/USD wird bei 1,3482 gehandelt. Die Marktstimmung bleibt gemischt angesichts des am Freitag auslaufenden Quad-Witching-Options, was Volatilität an den US-Aktienmärkten auslösen könnte. Der US-Dollar hat sich erholt, nachdem er nach der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Mittwoch auf ein Dreijahrestief gefallen war. Mehr lesen... Pfund Sterling fällt aufgrund steigender britischer Haushaltssorgen, Rede von Fed-Mitglied Daly im Fokus Das Pfund Sterling (GBP) stürzt am Freitag gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten ab, da die langfristigen britischen Anleiherenditen inmitten steigender öffentlicher Kreditaufnahmen im August stark ansteigen. 30-jährige britische Anleiherenditen springen um über 1% auf fast 5,50%. Die Daten zeigten, dass die Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors 18 Milliarden Pfund erreichte, der höchste Wert für den Monat seit fünf Jahren. Ökonomen hatten erwartet, dass die Regierungskreditaufnahme mit 12,8 Milliarden Pfund deutlich niedriger ausfallen würde. Mehr lesen... GBP/USD ist in eine Seitwärtshandelsphase eingetreten – UOB Group Das Pfund Sterling (GBP) ist in eine Seitwärtshandelsphase eingetreten; der sich abschwächende Grundton deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich zuerst das untere Ende der Spanne von 1,3470/1,3650 testen wird, so die FX-Analysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Peter Chia. Mehr lesen... Quelle: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-is-under-heavy-pressure-from-the-king-dollar-202509191651 Der Beitrag "GBP/USD steht unter starkem Druck vom 'King Dollar'" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD sinkt unter 1,3500, da 'King Dollar' nach Fed-Entscheidung wieder an Stärke gewinnt. Das Britische Pfund (GBP) steht am Freitag unter starkem Druck vom 'King Dollar', mit einem Rückgang von 0,52%, obwohl der Terminkalender in den USA leer ist und nur Vertreter der Federal Reserve (Fed) in den Nachrichten erscheinen. Britische Daten, obwohl positiv, konnten das Pfund Sterling im Einzelhandel nicht stützen. GBP/USD wird bei 1,3482 gehandelt. Die Marktstimmung bleibt gemischt angesichts des am Freitag auslaufenden Quad-Witching-Options, was Volatilität an den US-Aktienmärkten auslösen könnte. Der US-Dollar hat sich erholt, nachdem er nach der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Mittwoch auf ein Dreijahrestief gefallen war. Mehr lesen... Pfund Sterling fällt aufgrund steigender britischer Haushaltssorgen, Rede von Fed-Mitglied Daly im Fokus Das Pfund Sterling (GBP) stürzt am Freitag gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten ab, da die langfristigen britischen Anleiherenditen inmitten steigender öffentlicher Kreditaufnahmen im August stark ansteigen. 30-jährige britische Anleiherenditen springen um über 1% auf fast 5,50%. Die Daten zeigten, dass die Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors 18 Milliarden Pfund erreichte, der höchste Wert für den Monat seit fünf Jahren. Ökonomen hatten erwartet, dass die Regierungskreditaufnahme mit 12,8 Milliarden Pfund deutlich niedriger ausfallen würde. Mehr lesen... GBP/USD ist in eine Seitwärtshandelsphase eingetreten – UOB Group Das Pfund Sterling (GBP) ist in eine Seitwärtshandelsphase eingetreten; der sich abschwächende Grundton deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich zuerst das untere Ende der Spanne von 1,3470/1,3650 testen wird, so die FX-Analysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Peter Chia. Mehr lesen... Quelle: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-is-under-heavy-pressure-from-the-king-dollar-202509191651