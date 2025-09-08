BörseDEX+
Galaxy Digital überträgt 935.000 SOL an Coinbase

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:15
Key Points:
  • Galaxy Digital hinterlegt 935.000 SOL auf Coinbase, einschließlich einer kürzlichen Einzahlung von 175.000 SOL.
  • Potenzielle Marktauswirkungen großer institutioneller SOL-Einzahlungen.
  • Solanas täglicher Preisanstieg von 3,65% bei einem Handelsvolumen von 3,84 Milliarden Dollar.

Galaxy Digital unter der Leitung von CEO Michael Novogratz hat 935.000 SOL-Token im Wert von etwa 191 Millionen Dollar auf Coinbase transferiert, einschließlich einer kürzlichen Einzahlung von 175.000 SOL.

Dieser erhebliche Transfer könnte auf potenzielle Verkaufsaktivitäten hindeuten, was möglicherweise Abwärtsdruck auf den Marktpreis von Solana ausüben und die Dynamik des gesamten Kryptowährungsmarktes beeinflussen könnte.

Galaxy Digital tätigt SOL-Einzahlung von 191 Millionen Dollar auf Coinbase

Die bemerkenswerte Einzahlung von Galaxy Digital von 935.000 SOL bei Coinbase umfasst eine kürzliche Ergänzung von 175.000 SOL. Die On-Chain-Überwachung durch Lookonchain berichtete zuerst über diese Bewegungen. Der Transfer unterstreicht das strategische Asset Management von Galaxy Digital, während es umfangreiche Blockchain-Investitionen in einem dynamischen Markt überwacht. Unmittelbare Auswirkungen sind üblicherweise mit einer Erhöhung der Liquidität auf Börsen wie Coinbase verbunden. Das Ausmaß der Auswirkungen bleibt jedoch ungewiss, da Handelsvolumina schwanken können. Marktgerüchte drehen sich um das Potenzial für bedeutende Verkäufe oder strategische Neupositionierung durch Galaxy Digital.

Trotz der großen Bewegung wurden keine offiziellen Kommentare von der Führung von Galaxy Digital oder bedeutenden externen Stakeholdern in primären On-Chain-Foren beobachtet.

Solanas Preisbewegung inmitten eines täglichen Handels von 3,84 Milliarden Dollar

Wussten Sie schon? Großangelegte Einzahlungen durch institutionelle Investoren signalisieren oft bevorstehende Volatilität bei Asset-Preisen und erhöhen die potenzielle Marktspannung.

Solana (SOL), mit einem Preis von 207,55 Dollar, hat eine Marktkapitalisierung von etwa 112,47 Milliarden Dollar und dominiert 2,93% des Marktes, wie von CoinMarketCap erfasst. Das 24-Stunden-Handelsvolumen verzeichnete eine Änderung von 25,66% mit insgesamt 3,84 Milliarden Dollar. SOLs Preisbewegungen zeigen einen Anstieg von 3,65% am letzten Tag und signifikante Gewinne von 16,70% über 30 Tage, wobei CoinMarketCap Updates um 23:09 UTC am 07.09.2025 vermerkt.

Solana(SOL), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 23:09 UTC am 07.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Marktanalysten bemerken, dass historische Handelsmuster darauf hindeuten, dass erhebliche Asset-Einzahlungen turbulente Handelssitzungen ankündigen. Die Coincu-Forschung weist auf mögliche korrigierende Marktreaktionen hin, wobei regulatorische Aufmerksamkeit und technologische Sorgfaltspflicht die volatilen Auswirkungen der Aktionen von Galaxy Digital mäßigen könnten.

DISCLAIMER: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/markets/galaxy-digital-sol-deposits/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

