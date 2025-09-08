Vom Bitcoin-Sammler zum Milliardär: Michael Saylor schafft es auf die Bloomberg 500-Liste

Die wichtigsten Erkenntnisse

Michael Saylors Strategy Inc., vollgeladen mit Bitcoin, hat sein Nettovermögen auf 7,37 Milliarden Dollar ansteigen lassen und Gespräche über eine mögliche Aufnahme in den S&P 500 ausgelöst.

Der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende von Strategy (ehemals MicroStrategy), Michael Saylor, hat erneut Schlagzeilen gemacht, diesmal weil er in die Reihen der reichsten Menschen der Welt aufgestiegen ist.

Sein Vermögen ist seit Jahresbeginn um 1 Milliarde Dollar gewachsen und sicherte ihm einen Platz im Bloomberg Billionaire 500 Index.

Auf Platz 491 wird Saylors Nettovermögen nun auf geschätzte 7,37 Milliarden Dollar geschätzt, was einem Anstieg von 15,8% seit Jahresbeginn entspricht.

Die Daten von Bloomberg zeigen, dass etwa 650 Millionen Dollar seines Vermögens in bar gehalten werden, während der Löwenanteil, etwa 6,72 Milliarden Dollar, an seinen Anteil an MicroStrategy gebunden ist.

Details zur Vermögensaufteilung von Saylor

Der Großteil von Saylors Vermögen bleibt an Strategy Inc. gebunden, das Bitcoin [BTC]-Treasury-Unternehmen, das er mitbegründet und in einen Konzernriesen verwandelt hat, der zum Synonym für Krypto-Akkumulation geworden ist.

Bloomberg berichtet, dass Strategy den größten öffentlich gehandelten Bitcoin-Bestand hält, der von 580.000 Token im Wert von etwa 60 Milliarden Dollar im Mai 2025 auf erstaunliche 629.376 BTC bis August angewachsen ist.

Saylor besitzt persönlich etwa 8% der Anteile am Unternehmen, darunter 19,6 Millionen Aktien der Klasse B und 382.000 Aktien der Klasse A, laut Strategys Proxy-Einreichung von 2025.

Obwohl Saylor in einem X-Beitrag im Oktober 2020 den Besitz von 17.732 BTC offenlegte, schließt Bloomberg diese Vermögenswerte von seiner Milliardärs-Vermögensberechnung aus, da eine unabhängige Überprüfung seiner aktuellen Bestände nicht verfügbar ist.

Er berichtet über Barreserven von etwa 650 Millionen Dollar, hauptsächlich aus dem Verkauf von MicroStrategy-Aktien im Wert von mehr als 410 Millionen Dollar im Jahr 2024.

Bloomberg passt diese Erlöse zusammen mit Dividenden für Steuern und Marktschwankungen an, um sein aktuelles Nettovermögen zu schätzen.

MSTR-Aktienperformance

Unterdessen stieg die MSTR-Aktie in den letzten 24 Stunden um 2,53% auf 335,87 Dollar, obwohl sie im vergangenen Monat laut Google Finance um 16,45% gefallen ist.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 12% gewonnen, was die Volatilität eines Unternehmens unterstreicht, dessen Bilanz stark von den Preisbewegungen des Bitcoin abhängt.

Darüber hinaus hat Strategys nicht realisierter Gewinn von 14 Milliarden Dollar Spekulationen über eine mögliche Aufnahme in den S&P 500 ausgelöst, was passive Fonds dazu veranlassen könnte, Aktien im Wert von fast 16 Milliarden Dollar zu kaufen.

Obwohl das Unternehmen wichtige Zulassungskriterien erfüllt, lassen seine Abhängigkeit von Bitcoin, Schwankungen bei der Mittelbeschaffung und Sektorüberlegungen keine Garantien zu.

Mit einer Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar und aktivem Handel bleibt Strategy dennoch ein starker Anwärter, was einen potenziellen Meilenstein für Saylor und die Mainstream-Akzeptanz von Krypto darstellt.

Sollte Tesla von Saylor lernen?

Im Gegensatz zu Saylors unerbittlicher Akkumulation nähert sich Tesla Bitcoin vorsichtiger und opportunistischer.

Der Autohersteller sorgte 2021 mit seinem Kauf von 1,5 Milliarden Dollar für Schlagzeilen und akzeptierte kurzzeitig Bitcoin für Zahlungen, machte dann aber aufgrund von Umweltbedenken einen Rückzieher.

Diese Kehrtwende erschütterte die Märkte und zeigte, wie Unternehmensentscheidungen die Entwicklung von Bitcoin beeinflussen können.

Mitte 2022 verkaufte Tesla etwa 75% seiner Bestände und sicherte sich damit fast 1 Milliarde Dollar an Liquidität.

Musk betonte, dass der Schritt darauf abzielte, die Barreserven zu stärken, anstatt Bitcoin aufzugeben, was den starken Kontrast zwischen Saylors unerschütterlicher Überzeugung und Musks pragmatischer Flexibilität hervorhebt.