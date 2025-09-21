Von 3 $ auf 100 $? Oder ist Layer Brett die 150x Alternative?

Krypto News

Der Kryptomarkt ist immer zwischen etablierten Akteuren und dem nächsten großen Ding gespalten. Im Moment macht der XRP-Preis wieder Schlagzeilen, aber es ist nicht der einzige Token, der auf dem Radar der Menschen ist.

Ein neuer Herausforderer, Layer Brett, drängt ins Rampenlicht.

Als Ethereum Layer 2-Projekt konzipiert, bringt dieser Meme-Token virale Energie und echte Blockchain-Geschwindigkeit. Sein Krypto-Vorverkauf läuft bei nur 0,0058 $, und hat bereits über 38 Millionen $ eingebracht.

Rückblick auf XRPs Geschichte vs. Layer Bretts Neuanfang

XRP gibt es seit Jahren und erreichte 2018 ein Allzeithoch von 3,84 $, bevor es aufgrund von Klagen und regulatorischen Änderungen Schwankungen erlebte. In letzter Zeit war der XRP-Preis stabiler (etwa 3,00 $), wobei der Verkaufsdruck der Whales nachließ und einige Analysten Raum für Wachstum sehen.

Im Gegensatz dazu hat Layer Brett keine Handelshistorie. Genau deshalb sind frühe Käufer begeistert. Es ist ein unbeschriebenes Blatt mit enormem Aufwärtspotenzial. Als Krypto-Juwel mit niedriger Marktkapitalisierung bietet LBRETT einen seltenen Einstiegspunkt, bevor der Hype der öffentlichen Börsennotierungen beginnt.

Unterschiedliche Technologie, unterschiedliche Ziele

Die beiden Token könnten nicht unterschiedlicher sein. XRP läuft auf dem XRP Ledger und ermöglicht grenzüberschreitende Zahlungen und wird sogar von Brasiliens erster On-Chain-Kreditplattform übernommen. Sein Anwendungsfall ist klar: internationale Geldtransfers beschleunigen.

Layer Brett hingegen ist darauf ausgelegt, Ethereum schneller zu machen. Es verarbeitet Transaktionen Off-Chain und senkt die Gasgebühren auf wenige Cent, während die Sicherheit On-Chain bleibt.

Diese Effizienz treibt sein Staking-Ökosystem an, in dem frühe Teilnehmer Token für Belohnungen von etwa 670% APY sperren können. Mit einem Angebot von 10 Milliarden Token und transparenter Verteilung ist das System sowohl für Skalierung als auch für Community-Belohnungen konzipiert.

Marktstimmung und Community-Fokus

Institutionelle Akteure kaufen weiterhin XRP, und die Einführung von Rendite-Produkten für Inhaber könnte mehr Nachfrage im Einzelhandel anziehen. Das macht den aktuellen XRP-Preisausblick vorsichtig optimistisch.

Aber während XRP stetig wächst, baut Layer Brett mit Geschwindigkeit und Meme-getriebenem Hype auf. Das Team unterstützt es mit starken Anreizen, einschließlich eines Giveaways von 1 Million $, um das Community-Wachstum anzukurbeln. Mit seinem steigenden Krypto-Vorverkauf gewinnt LBRETT an Zugkraft als einer der besten Meme-Coins im Jahr 2025.

Stabiler Vorverkauf vs. chart-gesteuerter Handel

Technische Analysten sezieren den XRP-Preis täglich und suchen nach Anzeichen für einen Ausbruch über 3 $ und darüber hinaus. Einige Bullen bringen sogar die Idee von 100 $ ins Spiel, obwohl das eine massive Akzeptanz erfordern würde.

Für Layer Brett ist die Analyse einfacher. Sein Vorverkaufspreis von 0,0058 $ ist bis zum Start festgelegt. Das bedeutet, dass frühe Käufer kurzfristige Volatilität vermeiden, während Staking und Belohnungen langfristige Halter anziehen. Über 3,8 Millionen $ wurden bereits gesammelt, was eine starke frühe Überzeugung zeigt.

Kann Layer Brett von hier aus 150x erreichen?

Die Mathematik ist verlockend. Beginnend bei 0,0058 $ könnte selbst ein moderater Lauf lebensverändernde Multiplikatoren liefern. Wenn es auch nur einen Teil des Geldes einfängt, das in Memecoin-Projekte, DeFi-Coins und Layer-2-Kryptoprojekte fließt, sind 100x oder sogar 150x Gewinne in Reichweite.

In der Zwischenzeit wird der XRP-Preis wahrscheinlich weiter nach oben klettern, aber die Geschwindigkeit und Größe der Gewinne werden nie mit dem übereinstimmen, was ein Vorverkauf wie Layer Brett bieten kann.

Fazit

Die Wahl zwischen XRP und Layer Brett hängt von Ihrer Strategie ab. XRP ist die sicherere Wette, gestützt durch jahrelange Akzeptanz und Unternehmenspartnerschaften. Aber LBRETT ist die Wildcard, die Meme-Energie mit echtem Layer-2-Blockchain-Nutzen bietet.

Sein Krypto-Vorverkauf läuft jetzt, die Staking-Belohnungen sind immer noch himmelhoch, und das Zeitfenster für einen frühen Kauf wird nicht für immer offen bleiben.

Layer Brett ist noch im Vorverkauf, aber nicht mehr lange. Wenn Sie nach dem nächsten 100x Altcoin suchen, könnte dies Ihre Chance sein.

Website: https://layerbrett.com

Telegram: https://t.me/layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

