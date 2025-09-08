BörseDEX+
Neue OPEC+ Produktionserhöhung markiert Rückkehr von 1,66 Millionen Ölbarrel pro Tag

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:40
Ein Tanker, der Rohöl im Hafen von Qingdao in der Provinz Shandong, China, am 3. August 2025 transportiert. (Foto: Costfoto)

NurPhoto via Getty Images

Eine neue Erhöhung der Ölproduktion durch die OPEC+ hat dem internationalen Rohölmarkt ein weiteres klares Signal gesendet, dass ihr Fokus weiterhin fest auf einem höheren Marktanteil liegt.

Bei ihrem Treffen am Sonntag entschieden sich acht Mitglieder der OPEC+, eine ausgewählte Gruppe von russisch geführten Ölproduzenten und der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) unter Führung von Saudi-Arabien, ihre gemeinsamen Produktionsniveaus für Oktober um weitere 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Die jüngste Erhöhung markiert die Rückkehr von 1,66 Millionen Barrel pro Tag (bpd) der OPEC+-Barrel. Dies ist Teil eines Versuchs der Gruppe, die zuvor vereinbarten Kürzungen zwischen April und November 2023 rückgängig zu machen.

Vor der Vereinbarung am Sonntag hatte die OPEC+ zwei erklärte Kürzungsstränge – eine Kürzung von 1,65 Millionen bpd durch die acht Mitglieder und eine weitere Kürzung von 2 Millionen bpd durch die gesamte Gruppe, die bis zum vierten Quartal 2026 in Kraft bleiben sollte.

Im letzten Monat stimmte die OPEC+ zu, die Ölproduktion für September um 547.000 bpd zu erhöhen. Dies folgt auf eine größer als erwartete Erhöhung von 548.000 bpd für August und 411.000 bpd im Mai, Juni und Juli, während sie weiterhin daran arbeitet, mehr Barrel auf den Markt zu bringen.

In einer von der OPEC veröffentlichten Erklärung nannten die Produzenten Saudi-Arabien, Russland, Irak, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman "aktuelle gesunde Marktgrundlagen" als Grund für die jüngste Erhöhung.

"Angesichts eines stabilen globalen Wirtschaftsausblicks und aktueller gesunder Marktgrundlagen haben die acht teilnehmenden Länder beschlossen, eine Produktionsanpassung von 137.000 Barrel pro Tag von den im April 2023 angekündigten zusätzlichen freiwilligen Anpassungen von 1,65 Millionen bpd umzusetzen", hieß es in der Erklärung.

Diese genannte Anpassung wird im Oktober umgesetzt. Viele im Markt prognostizierten, dass die OPEC+ möglicherweise Nachfragedaten nach dem Ende der US-Sommerfahrsaison sehen möchte, bevor sie bei ihrem letzten Treffen ihren nächsten Schritt unternimmt.

Überraschender OPEC+-Schritt angesichts von Unsicherheit

Allerdings lieferte die Gruppe, die fest darauf ausgerichtet ist, Marktanteile zu gewinnen, durch eine weitere Produktionserhöhung eine weitere Überraschung. Dennoch muss angemerkt werden, dass die OPEC+-Quotenerhöhung – um die zusätzlichen Barrel zu integrieren – weiterhin hinter den effektiven Produktionssteigerungen ihrer Mitglieder zurückbleibt.

Wie die Internationale Energieagentur feststellte: "Die Entscheidung der Gruppe, mit der Rücknahme ihrer nächsten Kürzungsschicht zu beginnen, spiegelt auch eine Spannung wider, die die Ölmärkte seit Monaten beherrscht: Prognostiker geben zunehmend Warnungen vor einem drohenden Angebotsüberschuss aus, und dennoch sind die Märkte über den Sommer der Nordhalbkugel relativ angespannt geblieben."

All das könnte im vierten Quartal des Jahres zum Höhepunkt kommen, wenn die Produzenten ihr Spiel verstärken, um im Angesicht einer niedrigeren oder bestenfalls unsicheren Ölnachfrage einen höheren Marktanteil zu erzielen.

Laut der Energy Information Administration – dem statistischen Arm des US-Energieministeriums – erreichte die Rohölproduktion des Landes im April mit 13,47 Millionen bpd einen Allzeithöchststand und übertraf damit den vorherigen Rekord von 13,45 Millionen bpd vom Oktober 2024.

Die Reihen der Nicht-OPEC-Produzenten werden auch durch höhere Produktion aus Brasilien, Kanada, Guyana und Norwegen gestärkt. Insgesamt wird das Produktionswachstum der Nicht-OPEC-Länder laut IEA voraussichtlich um 1,4 Millionen bpd steigen.

Ungeachtet zusätzlicher OPEC+-Barrel ist ein so hohes Niveau des Nicht-OPEC-Produktionswachstums allein mehr als ausreichend, um die globalen Nachfragewachstumsprognosen für dieses Jahr zu decken, die von verschiedenen Prognostikern vorgelegt wurden.

Diese reichen von 0,68 Millionen bpd bis 1,3 Millionen bpd, wobei IEA und OPEC an den entgegengesetzten Enden dieser Spanne liegen.

Mit zusätzlichen Barrel, die aus allen Ecken fließen, gibt es Befürchtungen, dass der Ölmarkt mit einem Überschuss von bis zu 500.000 bpd, wenn nicht mehr, enden könnte. Da es ziemlich offensichtlich wird, dass die OPEC+ nun den Kampf gegen Nicht-OPEC-Produzenten aufnehmen will, um Marktanteile zu gewinnen, könnten die Ölpreise wahrscheinlich sinken.

Haftungsausschluss: Der obige Kommentar soll die Diskussion auf der Grundlage der Meinung und Analyse des Autors anregen, die in persönlicher Eigenschaft angeboten wird. Es handelt sich nicht um eine Aufforderung, Empfehlung oder Anlageberatung zum Handel mit Öl- und Erdgasaktien, Futures, Optionen oder Produkten. Öl- und Erdgasmärkte können hochvolatil sein, und Meinungen in diesem Sektor können sich augenblicklich und ohne Vorankündigung ändern.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2025/09/07/fresh-opec-output-hike-marks-return-of-166-million-oil-barrels-a-day/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

