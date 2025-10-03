Frankreichs HCOB Dienstleistungs-PMI lag im September bei 48,5, unter den Erwartungen (48,9)

Der Beitrag "Frankreich HCOB Services PMI lag im September bei 48,5, unter den Erwartungen (48,9)" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Institute for Supply Management wird diesen Freitag den September Services Purchasing Managers' Index (PMI) veröffentlichen. Der Bericht ist ein zuverlässiges Maß für die Geschäftsentwicklung in diesem Sektor, wird jedoch normalerweise am selben Tag wie der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, was seine Relevanz verringert. Diesmal ist es jedoch anders. Quelle: https://www.fxstreet.com/news/france-hcob-services-pmi-came-in-at-485-below-expectations-489-in-september-202510030750 Der Beitrag "Frankreich HCOB Services PMI lag im September bei 48,5, unter den Erwartungen (48,9)" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Das Institute for Supply Management wird diesen Freitag den September Services Purchasing Managers' Index (PMI) veröffentlichen. Der Bericht ist ein zuverlässiges Maß für die Geschäftsentwicklung in diesem Sektor, wird jedoch normalerweise am selben Tag wie der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, was seine Relevanz verringert. Diesmal ist es jedoch anders. Quelle: https://www.fxstreet.com/news/france-hcob-services-pmi-came-in-at-485-below-expectations-489-in-september-202510030750