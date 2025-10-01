Vier Pharmaunternehmen verlagern Fokus von der Medikamentenentwicklung auf Krypto-Vermögenswerte

TLDR

Helius Medical Technologies hat sich in Solana Company umbenannt und konzentriert sich auf SOL-Token.

MEI Pharma wechselte zur Lite Strategy mit über 100 Millionen Dollar in Litecoin-Vermögenswerten.

TNF Pharmaceuticals zielt nach dem Rebranding zu Q/C Technologies nun auf Krypto-Infrastruktur ab.

Kindly MD fusionierte mit Nakamoto Holdings, um eine Bitcoin-fokussierte Treasury zu schaffen.

In einem überraschenden Schritt haben vier Pharmaunternehmen kürzlich ihren Fokus von der Entwicklung neuer Medikamente auf den Erwerb digitaler Vermögenswerte verlagert. Diese Firmen, die mit Herausforderungen in ihrem Kerngeschäft der Arzneimittelentwicklung konfrontiert sind, setzen nun auf Kryptowährungen als Wachstumspfad. Eine der bemerkenswertesten Transformationen ist Helius Medical Technologies, das sich in Solana Company umbenannt hat. Das Unternehmen konzentriert sich jetzt auf den Aufbau einer Digital Asset Treasury (DAT), die auf der Solana-Blockchain basiert.

Helius Medical Technologies benennt sich in Solana Company um

Helius Medical Technologies, einst ein Neurotechnologieunternehmen mit Fokus auf die Behandlung neurologischer Erkrankungen, ist das neueste Unternehmen, das diesen Wandel vollzieht. Das Unternehmen hat sich offiziell in Solana Company umbenannt und signalisiert damit seine neue Strategie. Die Firma plant nun, sich auf die Akkumulation digitaler Vermögenswerte zu konzentrieren, insbesondere auf den nativen Token von Solana, SOL.

In einem kürzlichen Schritt hat Helius 500 Millionen Dollar aufgebracht, um diese Strategie zu finanzieren, die den Kauf und das Halten von SOL-Token beinhaltet. Das Unternehmen hat auch eine unverbindliche Absichtserklärung mit der Solana Foundation unterzeichnet und sich verpflichtet, alle Blockchain-Operationen im Solana-Netzwerk durchzuführen. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann Helius SOL zu einem vergünstigten Preis von der Foundation erwerben. Die Strategie zielt auch darauf ab, den ertragsorientierten Mechanismus von Solana zu nutzen, um die Renditen auf seine Krypto-Bestände zu maximieren.

Die Verlagerung des Fokus von Pharma zu Krypto

Helius ist nicht das einzige Gesundheitsunternehmen, das sich in Richtung Kryptowährung orientiert. Andere Pharma- und Gesundheitsunternehmen haben in den letzten Monaten ähnliche Übergänge vollzogen. Diese Unternehmen hatten Schwierigkeiten, ihre Arzneimittelentwicklungspipelines auszubauen, und haben nach neuen Wegen gesucht, um Einnahmen zu generieren.

Zum Beispiel hat sich TNF Pharmaceuticals, das zuvor ein klinisches Forschungsunternehmen war, in Q/C Technologies umbenannt. Dieser neue Fokus zielt darauf ab, Quantum-Class-Computing für die Entwicklung von Kryptowährungs-Infrastruktur zu nutzen. Das Unternehmen hat deutlich signalisiert, dass es nun Krypto-bezogene Initiativen gegenüber seinen früheren pharmazeutischen Zielen priorisieren wird.

Lite Strategy und Litecoin-Adoption

Ein weiteres Beispiel ist MEI Pharma, das sich ebenfalls von seinem ursprünglichen Fokus auf die Entwicklung von Onkologie-Medikamenten entfernt hat. Das Unternehmen benannte sich in Lite Strategy um und verlagerte seine primäre Treasury auf Litecoin.

Diese Entscheidung folgte auf einen gescheiterten Fusionsversuch im Jahr 2023 und eine strategische Überprüfung im Jahr 2024. Mit der Anleitung des Litecoin-Schöpfers Charlie Lee hält MEI Pharma nun über 100 Millionen Dollar in Litecoin. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, ein konformes Engagement in der Kryptowährung anzubieten und gleichzeitig Wachstum durch ihre Treasury-Strategie zu suchen.

Bitcoin-Treasury-Strategie von Kindly MD

Zusätzlich zu diesen Unternehmen fusionierte der regionale Gesundheitsdienstleister Kindly MD mit Nakamoto Holdings, einem auf Bitcoin fokussierten Holdinggesellschaft. Obwohl es seinen ursprünglichen Namen beibehielt, hat Kindly MD seine primäre Mission nun auf Kryptowährung ausgerichtet.

Das Unternehmen zielt darauf ab, eine institutionelle Bitcoin-Treasury mit dem langfristigen Ziel zu etablieren, eine Million BTC zu erwerben. Diese Verlagerung repräsentiert einen wachsenden Trend in der Gesundheitsbranche, wo Unternehmen zunehmend auf Kryptowährung als Weg zur Verwaltung ihrer finanziellen Vermögenswerte setzen.

Diese Schritte deuten darauf hin, dass mehr Pharmaunternehmen digitale Vermögenswerte als Weg zur Erzielung von Renditen betrachten, ein starker Kontrast zu den traditionellen pharmazeutischen Entwicklungsmodellen, die sich als herausfordernd erwiesen haben. Mit dem weiteren Wachstum des digitalen Vermögenssektors könnten mehr Unternehmen im Gesundheits- und Pharmasektor diesem Beispiel folgen und ihren Fokus von der Arzneimittelentwicklung auf Kryptowährungsinvestitionen verlagern.

