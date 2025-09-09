Für einen weiteren Anstieg muss NZD zunächst über 0,5930 schließen – UOB Group

Anstatt weiter zu steigen, wird der Neuseeland-Dollar (NZD) wahrscheinlich eher in einer Spanne zwischen 0,5855 und 0,5915 handeln. Langfristig muss der NZD für einen anhaltenden Anstieg zunächst über 0,5930 schließen, wie die FX-Analysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Peter Chia, anmerken.
NZD/USD wird wahrscheinlich eher in einer Spanne handeln
24-STUNDEN-AUSBLICK: "Obwohl der NZD am letzten Freitag stark auf ein Hoch von 0,5917 gestiegen ist, gab er von diesem Hoch nach und schloss bei 0,5892. Der schnelle Anstieg scheint überdehnt zu sein, und anstatt weiter zu steigen, wird der NZD heute wahrscheinlich eher in einer Spanne handeln, vermutlich zwischen 0,5855 und 0,5915."
1-3 WOCHEN-AUSBLICK: "In unserem letzten Update vom vergangenen Mittwoch (03. Sep, Kurs bei 0,5855) haben wir erklärt, dass 'wir eine neutrale Haltung einnehmen und erwarten, dass der NZD in einer Spanne von 0,5800/0,5900 handeln wird.' Obwohl der NZD am Freitag über diese Spanne hinaus brach und ein Hoch von 0,5917 erreichte, ist die Zunahme des Aufwärtsmomentums noch nicht ausreichend, um einen nachhaltigen Anstieg anzuzeigen. Für einen anhaltenden Anstieg muss der NZD zunächst über 0,5930 schließen. Die Chancen, dass der NZD über 0,5930 schließt, bleiben intakt, solange er über der 'Unterstützungsstufe' bleibt, die jetzt bei 0,5840 liegt."
Quelle: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116