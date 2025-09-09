Für einen weiteren Anstieg muss NZD zunächst über 0,5930 schließen – UOB Group

Der Beitrag "Für einen weiteren Anstieg muss der NZD zunächst über 0,5930 schließen – UOB Group" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anstatt weiter zu steigen, wird der Neuseeland-Dollar (NZD) wahrscheinlich zwischen 0,5855 und 0,5915 gehandelt werden. Langfristig muss der NZD für einen weiteren Anstieg zunächst über 0,5930 schließen, wie die FX-Analysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Peter Chia, anmerken. NZD/USD wird wahrscheinlich in einer Spanne gehandelt werden 24-STUNDEN-AUSBLICK: "Obwohl der NZD am letzten Freitag stark auf ein Hoch von 0,5917 stieg, gab er von diesem Hoch nach und schloss bei 0,5892. Der schnelle Anstieg scheint überdehnt zu sein, und anstatt weiter zu steigen, wird der NZD heute wahrscheinlich in einer Spanne gehandelt werden, vermutlich zwischen 0,5855 und 0,5915." 1-3 WOCHEN-AUSBLICK: "In unserem letzten Update vom vergangenen Mittwoch (03. Sep., Kurs bei 0,5855) erklärten wir, dass 'wir eine neutrale Haltung einnehmen und erwarten, dass der NZD in einer Spanne von 0,5800/0,5900 gehandelt wird.' Obwohl der NZD am Freitag über diese Spanne hinaus stieg und ein Hoch von 0,5917 erreichte, reicht die Zunahme des Aufwärtsmomentums noch nicht aus, um einen nachhaltigen Anstieg anzuzeigen. Für einen weiteren Anstieg muss der NZD zunächst über 0,5930 schließen. Die Chancen, dass der NZD über 0,5930 schließt, bleiben intakt, solange er über der 'starken Unterstützungsstufe' bleibt, die jetzt bei 0,5840 liegt." Quelle: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116 Der Beitrag "Für einen weiteren Anstieg muss der NZD zunächst über 0,5930 schließen – UOB Group" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Anstatt weiter zu steigen, wird der Neuseeland-Dollar (NZD) wahrscheinlich zwischen 0,5855 und 0,5915 gehandelt werden. Langfristig muss der NZD für einen weiteren Anstieg zunächst über 0,5930 schließen, wie die FX-Analysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Peter Chia, anmerken. NZD/USD wird wahrscheinlich in einer Spanne gehandelt werden 24-STUNDEN-AUSBLICK: "Obwohl der NZD am letzten Freitag stark auf ein Hoch von 0,5917 stieg, gab er von diesem Hoch nach und schloss bei 0,5892. Der schnelle Anstieg scheint überdehnt zu sein, und anstatt weiter zu steigen, wird der NZD heute wahrscheinlich in einer Spanne gehandelt werden, vermutlich zwischen 0,5855 und 0,5915." 1-3 WOCHEN-AUSBLICK: "In unserem letzten Update vom vergangenen Mittwoch (03. Sep., Kurs bei 0,5855) erklärten wir, dass 'wir eine neutrale Haltung einnehmen und erwarten, dass der NZD in einer Spanne von 0,5800/0,5900 gehandelt wird.' Obwohl der NZD am Freitag über diese Spanne hinaus stieg und ein Hoch von 0,5917 erreichte, reicht die Zunahme des Aufwärtsmomentums noch nicht aus, um einen nachhaltigen Anstieg anzuzeigen. Für einen weiteren Anstieg muss der NZD zunächst über 0,5930 schließen. Die Chancen, dass der NZD über 0,5930 schließt, bleiben intakt, solange er über der 'starken Unterstützungsstufe' bleibt, die jetzt bei 0,5840 liegt." Quelle: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116