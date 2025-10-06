BörseDEX+
Fußball-Horrorthriller 'HIM' kommt diese Woche zum Streaming, berichtet Quelle

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 04:53
Gehörnter Fanatiker (Maurice Greene) und Cam (Tyriq Withers) in HIM

Universal Pictures

HIM, der Football-Horrorthriller von Produzent Jordan Peele mit Marlon Wayans und Tyriq Withers in den Hauptrollen, soll Berichten zufolge diese Woche zum digitalen Streaming erscheinen.

Mit der Altersfreigabe R kam HIM am 19.09. in die Kinos. Die offizielle Zusammenfassung des Films lautet: "HIM zeigt den ehemaligen College-Wide-Receiver Withers (Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast) als Cameron Cade, einen aufstrebenden Quarterback, der sein Leben und seine Identität dem Football gewidmet hat. Am Vorabend des jährlichen Scouting Combine des professionellen Footballs wird Cam von einem unberechenbaren Fan angegriffen und erleidet ein möglicherweise karrierebeendendes Hirntrauma.

"Gerade als alles verloren scheint, erhält Cam eine Rettungsleine, als sein Held, Isaiah White (Marlon Wayans), ein legendärer achtmaliger Championship-Quarterback und kultureller Megastar, anbietet, Cam in Isaiahs abgelegenem Anwesen zu trainieren, das er mit seiner prominenten Influencer-Ehefrau Elsie White (Julia Fox) teilt. Doch während Cams Training an Fahrt gewinnt, beginnt Isaiahs Charisma, sich in etwas Dunkleres zu verwandeln, und schickt seinen Schützling in ein verwirrendes Kaninchenloch, das ihn mehr kosten könnte, als er je erwartet hätte."

Laut When to Stream soll HIM am Dienstag, 07.10., als Premium-Video-on-Demand digital veröffentlicht werden. Obwohl der Streaming-Tracker typischerweise mit seinen PVOD-Berichten genau ist, merkte When to Stream an, dass das digitale Veröffentlichungsdatum für HIM vom Filmstudio Universal Pictures noch nicht angekündigt oder bestätigt wurde und sich ändern kann.

Wenn HIM auf PVOD erscheint, wird er auf verschiedenen digitalen Plattformen verfügbar sein, darunter Apple TV, Fandango at Home, Prime Video und YouTube. Prime Video hat HIM derzeit für 24,99 $ zur Vorbestellung gelistet, was auch dem Kaufpreis des Films entspricht. Da neue digitale Mietpreise typischerweise 5 $ unter den Kaufpreisen liegen, können Zuschauer erwarten, dass der Film für 19,99 $ für einen Zeitraum von 48 Stunden zum Ausleihen verfügbar sein wird.

Hinweis: Der Trailer für "HIM" unten enthält gewalttätige Bilder.

Wie haben Publikum und Kritiker 'HIM' aufgenommen?

HIM hat bis heute 23,4 Millionen Dollar im Inland und 1,7 Millionen Dollar international eingespielt, was einem weltweiten Einspielergebnis von 25,1 Millionen Dollar entspricht. Der Film hatte laut The Numbers ein Produktionsbudget von 27 Millionen Dollar vor Druck- und Werbekosten.

HIM erhielt eine 31% "rotten"-Bewertung von Rotten Tomatoes-Kritikern auf Basis von 194 Rezensionen. Der RT-Kritikerkonsens für den Film lautet: "Weit vor der roten Zone den Ball fallen lassend, hat HIM zwar Stil im Überfluss, vermasselt aber sein vielversprechendes Konzept mit einer Anfängerausführung."

Der Horrorthriller erhielt auch eine 58% "rotten"-Bewertung auf RT's Popcornmeter, basierend auf über 1.000 verifizierten Nutzerbewertungen. Die RT-Publikumszusammenfassung für den Film lautet: "Coole Ideen verschmelzen nicht immer zu einer kraftvollen Erzählung, und obwohl HIM mit visueller Bravour und kühner Symbolik mit voller Kraft voranschreitet, erreicht er letztendlich trotz seines faszinierenden sozialen Kommentars keinen filmischen Touchdown."

Unter der Regie von Justin Tipping wird HIM — in dem auch Tim Heidecker, Jim Jefferies, MMA-Schwergewichtskämpfer Maurice Greene und Hip-Hop-Stars Guapdad 4000 und Tierra Whack mitspielen — voraussichtlich am Dienstag auf PVOD erscheinen.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/10/05/football-horror-thriller-him-coming-to-streaming-this-week-report-says/

