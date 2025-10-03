Fitell kauft 216 Millionen PUMP Token und benennt sich in Solana Australia Corporation um

Fitell verlagert seinen Fokus, indem es nach dem Kauf von SOL im Wert von 10 Millionen Dollar PUMP im Wert von 1,5 Millionen Dollar zur Solana-Treasury hinzufügt.

Institutionen halten über 18 Millionen SOL im Wert von 4 Milliarden Dollar, wobei VisionSys & Brera führend sind.

PUMP wird zu 0,0072 $ gehandelt und verzeichnet einen Anstieg von 92 % in 30 Tagen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2,5 Milliarden $.

Fitell Corp, ein in Australien ansässiges und an der Nasdaq notiertes Fitnessgeräteunternehmen, hat seine digitale Vermögenswerte-Treasury durch den Erwerb von 216,8 Millionen PUMP-Token im Wert von etwa 1,5 Millionen Dollar erweitert. Die am 2. Oktober angekündigte Akquisition signalisiert die fortgesetzte Transformation des Unternehmens von einem Fitnessgeräte-Einzelhändler zu einem auf digitale Vermögenswerte fokussierten Unternehmen.

Das Unternehmen hatte bereits im letzten Monat eine Treasury-Strategie für digitale Vermögenswerte eingeführt und eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 100 Millionen Dollar ins Leben gerufen, um seine Solana-basierte Treasury zu etablieren. Diese Finanzierung unterstützte eine anfängliche Zuweisung von 10 Millionen Dollar in SOL, die native Coin von Solana.

CEO Sam Lu sagte: "Wir vertiefen unsere Teilnahme an Solanas Wachstumsgeschichte und diversifizieren gleichzeitig unsere Treasury für digitale Vermögenswerte, um uns zu positionieren, langfristige Wachstumschancen für unsere Stakeholder zu nutzen."

Fitell benennt sich in Solana Australia um und erweitert die Unternehmensstrategie

Als Teil seiner Blockchain-fokussierten Strategie hat Fitell begonnen, sich als "Solana Australia Corporation" umzubenennen. Es strebt auch eine Doppelnotierung an der Australian Securities Exchange an, um den Zugang für Investoren zu erweitern. Das Unternehmen erklärte, dass alle digitalen Vermögenswerte, einschließlich PUMP und SOL, bei der BitGo Trust Company verwahrt und über eine Infrastruktur von institutioneller Qualität gestakt werden.

Um diesen Wandel zu erleichtern, hat Fitell zwei Berater für digitale Vermögenswerte eingestellt. Die Ausführungs- und Risikostrategie wird von David Swaney geleitet, der seit 2017 im Bereich Krypto-Treasury-Dienste tätig ist, und Cailen Sullivan, Mitbegründer der Solana-basierten Derivateplattform Adrena und ehemaliger Mitarbeiter von Coinbase.

Das Unternehmen plant, Vermögenswerte in On-Chain strukturierte Finanzprodukte zu investieren, darunter Staking, Optionen und Liquiditätsbereitstellung. Diese Produkte sollen Rendite erzielen und gleichzeitig die Volatilitätsexposition kontrollieren.

Trotz dieser strategischen Änderungen blieb die Reaktion der Investoren vorsichtig. Die Fitell-Aktie fiel am 2. Oktober um 13,62 % und schloss bei 5,20 $, und ist in der vergangenen Woche um fast 15 % gesunken.

Darüber hinaus erklärte das Unternehmen sein Ziel, der größte börsennotierte Solana-Halter in der Asien-Pazifik-Region zu werden, was seine langfristige Strategie für Blockchain-Finanzen unterstreicht.

Institutionelles Wachstum bei Solana-Treasury-Beständen

Der jüngste Kauf von Fitell ist Teil eines größeren Trends unter Institutionen, Solana-basierte Vermögenswerte zu übernehmen. Laut Daten der Strategischen Solana-Reserve werden fast 18 Millionen SOL im Wert von über 4 Milliarden Dollar von öffentlichen Unternehmen und Investmentgruppen gehalten. Dies entspricht mehr als 3 % des Umlaufangebots des Tokens.

Forward Industries ist mit 6,8 Millionen SOL der größte institutionelle Halter, gefolgt von Sharps Technology und DeFi Development Corp. Andere Unternehmen wie Upexi, Solmate (eine Tochtergesellschaft von Brera Holdings) und Mercurity Fintech haben ebenfalls Solana-Zuweisungen angekündigt.

Mehrere größere Initiativen sind ebenfalls im Gange, darunter das von Marinade Finance unterstützte 2-Milliarden-Dollar-Solana-Treasury-Programm von VisionSys AI, die 500-Millionen-Dollar-Mittelbeschaffung von Helius Medical Technologies und die von ARK Invest und der Solana Foundation unterstützte 300-Millionen-Dollar-Solana-Strategie von Brera Holdings.

Pump.fun's PUMP Token steigt

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der PUMP-Token in den letzten 24 Stunden um 3 % gestiegen und wird nahe bei 0,007 $ gehandelt. Der Token ist in den letzten 30 Tagen auch um mehr als 92 % gestiegen und seine Marktkapitalisierung ist auf etwa 2,5 Milliarden $ gewachsen.

Quelle: CoinMarketCap

Darüber hinaus wurde der PUMP-Token am 12. Juli dieses Jahres über ein Initial Coin Offering (ICO) auf der Solana-Blockchain eingeführt. Das ICO war in 12 Minuten ausverkauft und sammelte 500 Millionen Dollar, was die führende Position von Pump.fun als Memecoin-Launchpad hervorhob.

