Erster US-Multi-Asset-Krypto-ETF beginnt Handel mit Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano

Der allererste Multi-Asset-Krypto-ETF in den USA ist offiziell an der Wall Street gestartet und eröffnet massive Exposure zu führenden digitalen Assets. Grayscale startet bahnbrechenden Krypto-ETF an der NYSE Arca Grayscale Investments, die weltweit größte auf digitale Assets fokussierte Investmentplattform, gab am 19.09. bekannt, dass ihr Grayscale Coindesk Crypto 5 ETF den Handel an der NYSE Arca aufgenommen hat, nachdem [...]
Quelle: https://news.bitcoin.com/first-us-multi-asset-crypto-etf-begins-trading-with-bitcoin-ether-xrp-solana-cardano/