Finary sichert sich 25 Mio. € Finanzierung zur Verbesserung der Krypto-Integration

Wichtige Punkte: Finarys Serie A Finanzierung in Höhe von 25 Mio. € unter der Leitung von PayPal Ventures stärkt Krypto-Angebote.

Weitere Integration von BTC, ETH und Altcoins in seine Plattform.

600.000 Nutzer profitieren von erweiterten Finanztools und KI-gesteuerten Funktionen.

Finary, ein in Paris ansässiges Fintech-Startup, sicherte sich 25 Millionen Euro in einer Serie A Finanzierung unter der Leitung von PayPal Ventures und integriert Kryptowährungs-Investitionsmöglichkeiten in seine Asset Management-Dienstleistungen.

Diese Finanzierung ermöglicht es Finary, seine europäischen Aktivitäten zu erweitern, sein Krypto-Portfolio zu verbessern und KI-Tools im Asset Management einzusetzen, was potenziell die Beteiligung am Kryptomarkt erhöht.

Finary sichert sich 25 Mio. € für verbesserte Krypto-Akzeptanz in Europa

Finarys Abschluss einer Serie A Finanzierung in Höhe von 25 Millionen Euro markiert einen bedeutenden Fortschritt auf seinem finanziellen Weg, gestärkt durch strategische Investitionen von PayPal Ventures und anderen. Die Gründer des Startups, Mounir Laggoune und Julien Blancher, führen Bemühungen an, inklusivere Asset Management-Dienstleistungen anzubieten, insbesondere durch verbesserte Integration digitaler Vermögenswerte. Diese Finanzierungsinitiative zeigt ein starkes Engagement zur Verbesserung der Krypto-Investitionsoptionen und ebnet den Weg für einen breiteren finanziellen Zugang und Inklusion für Nutzer in ganz Europa.

Die Auswirkungen dieser Finanzierung fördern Finarys Fähigkeit, seine Geschäftstätigkeit auszubauen und KI-gesteuerte Asset Management-Tools zu verbessern, einschließlich der Integration von Krypto-Investitionen wie BTC, ETH und ausgewählten Altcoins. Diese Initiative zielt darauf ab, die Finanztools zu erweitern, die seiner Nutzerbasis zur Verfügung stehen, die jetzt auf über 600.000 anwächst. Durch das Angebot eines breiteren Zugangs zu Top-Kryptowährungswerten verbessert Finary sowohl Einzelhandels- als auch private Asset Management-Portfolios.

Marktreaktionen von Experten erkennen das strategische Interesse von PayPal Ventures an der Fintech-Krypto-Konvergenz an. Zitate von Ian, Partner bei PayPal Ventures, betonen ihr Engagement für finanzielles Wohlbefinden, da "PayPal an einem mächtigen Wendepunkt sitzt." Dies unterstreicht die Marktansicht, dass Finarys Finanzierungsrunde ein erhebliches Wachstum bei der Einführung und Nutzung von Kryptowährungen auf Asset Management-Plattformen ermöglicht.

Krypto-Tools bereit für Wachstum inmitten starker Marktunterstützung

Wussten Sie schon? PayPals Kryptowährungsintegration im Jahr 2020 löste Liquiditätssteigerungen für digitale Vermögenswerte wie BTC und ETH aus, was konsistente Wachstumsmuster von großen Fintech-Erweiterungen ähnlich wie Finarys aktuelle Bemühungen zeigt.

Ethereum (ETH) behält eine Marktkapitalisierung von 539,65 Milliarden US-Dollar bei, was laut CoinMarketCap zu 13,36% Marktdominanz beiträgt. Der aktuelle Preis liegt bei 4.470,87 US-Dollar mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen, das auf 18,02 Milliarden US-Dollar gesunken ist, ein Rückgang von 33,12%.

Ethereum(ETH), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 10:05 UTC am 21.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Eine Analyse von Coincu zeigt, dass die regulatorische Unterstützung von ESMA und EZB für digitale Vermögenswerte mit Finarys Strategien übereinstimmt. Experten prognostizieren, dass die verstärkte Integration von Krypto in regulierte europäische Asset Management-Plattformen weiterhin eine sichere Einführung fördern wird, was einen umfassenden Zugang für Einzelhandels- und institutionelle Benutzer katalysiert. Dies stimmt mit breiteren Markterwartungen und historischen Trends für das Wachstum und die Innovation digitaler Vermögenswerte überein.