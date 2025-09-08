BörseDEX+
Fidelitys Tokenized Fund FDIT überschreitet 200 Millionen US-Dollar AUM

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:15
Wichtige Punkte:
  • Fidelitys FDIT erreicht 203 Millionen Dollar und konkurriert mit BlackRocks BUIDL bei tokenisierten Fonds.
  • Auf Ethereum eingesetzt, abgesichert durch US-Staatsanleihen.
  • Keine regulatorischen Probleme gemeldet; Fidelity behält Compliance-Kontrollen bei.

Fidelitys On-Chain-tokenisierter Fonds, Fidelity Digital Interest Token, hat 203,7 Millionen Dollar an Vermögenswerten überschritten und unterstreicht damit die wachsenden institutionellen Investitionen in digitale Vermögenswerte auf Ethereum.

Dieser Fortschritt unterstreicht eine bedeutende Verschiebung hin zu Blockchain-basierter Finanzierung und markiert Fidelitys strategische Präsenz in der digitalen Vermögenslandschaft neben Wettbewerbern wie BlackRock.

FDITs Wachstum entfacht Blockchain-Tokenisierungswettlauf

Fidelitys Digital Interest Token (FDIT) hat erfolgreich ein verwaltetes Vermögen von über 200 Millionen Dollar angesammelt und markiert damit sein Auftreten als beachtliche Präsenz im Bereich der digitalen Finanzen. Auf der Ethereum-Blockchain eingesetzt, bietet FDIT Tilgung auf institutionellem Niveau, abgesichert durch US-Staatsanleihen. Fidelitys Expansion in On-Chain-Fonds deutet auf eine strategische Neuausrichtung in Richtung digitaler Vermögenswerte hin.

Die Einführung von FDIT schafft eine wettbewerbsfähige Landschaft und fordert BlackRocks BUIDL-Tokenisierungsbemühungen auf ähnlicher Blockchain-Infrastruktur heraus. Dies signalisiert das wachsende Interesse und die Migration traditioneller Asset Manager hin zur Erforschung von Blockchain-Technologien und deren Verbindung mit konventionelleren Finanzsystemen.

Finanzanalysten und Brancheninsider sehen darin einen Indikator für eine breitere institutionelle Akzeptanz. Bemerkenswert ist, dass Fidelitys CEO, Abigail P. Johnson, ihr Engagement für Innovation auf der Grundlage sich entwickelnder Kundenbedürfnisse und der Integration digitaler Vermögenswerte betont. "Jedes Produkt und jede Dienstleistung, die wir entwickeln... basiert darauf, unseren Kunden zuzuhören und ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zu antizipieren."

Ethereum beherbergt Fidelitys 203 Millionen Dollar tokenisierten Fonds

Wussten Sie schon? Die Einführung von Fidelitys FDIT und BlackRocks BUIDL zeigt den zunehmenden Trend der traditionellen Finanzwelt, in On-Chain-Asset Management einzusteigen und schafft einen Präzedenzfall für zukünftige Finanzinnovationen.

Ethereum (ETH), das FDIT beherbergt, hält laut CoinMarketCap einen aktuellen Marktpreis von 4.300,30 Dollar. Die Kryptowährung hat eine Marktkapitalisierung von 519,07 Milliarden Dollar und erfasst 13,52% Marktdominanz. In den letzten 24 Stunden erreichte das Handelsvolumen von ETH 19,06 Milliarden Dollar, mit einem leichten Preisanstieg von 0,62%. Über 90 Tage stieg der Preis um 69,30%.

Ethereum(ETH), tägliches Diagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 16:08 UTC am 07.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Branchenexperten des Coincu-Forschungsteams deuten auf ein erhebliches Potenzial für Blockchain-basierte Fonds wie FDIT hin, traditionelle Asset-Management-Landschaften umzugestalten. Mit zunehmender Klarheit der Vorschriften ist ein weiteres Engagement institutioneller Investoren zu erwarten, die die Effizienz und Transparenz der Blockchain nutzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/ethereum/fidelity-fdit-surpasses-200-million-aum/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

