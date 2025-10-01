Fidelity erweitert BTC- und ETH-Bestände nach anhaltenden Gewinnen

Fidelity hat BTC im Wert von 298,7 Millionen Dollar hinzugefügt.

Es hat auch ETH-Bestände um 202,2 Millionen Dollar erweitert.

BTC-Preis und ETH-Preis sind in den letzten 24 Stunden vergleichsweise gestiegen.

Fidelity hat seine Bestände an Bitcoin und Ethereum-Token erweitert. Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der BTC-Preis und der ETH-Preis beginnen, ihre positiven Bewegungen beizubehalten. Der Gesamtwert der erweiterten Bestände beläuft sich auf mehr als 400 Millionen Dollar zum Zeitpunkt der jeweiligen Transaktionen. BlackRock hat kürzlich Ether im Wert von über 154 Millionen Dollar hinzugefügt. Diese Schritte haben auch Optimismus in Bezug auf Spot Bitcoin ETF und Spot Ethereum ETF ausgelöst.

Fidelity erweitert BTC- und ETH-Bestände

Fidelity hat seinen aktuellen Beständen erheblich Krypto-Token hinzugefügt. Die erste gemeldete Transaktion betraf BTC mit einem Gesamtwert von etwa 298,7 Millionen Dollar. Die zweite Transaktion berichtete, dass Fidelity ETH im Wert von rund 202,2 Millionen Dollar zu seinem Portfolio hinzugefügt hat. Dies wird aus der Perspektive einer Akkumulation betrachtet, die durch die anhaltenden Gewinne gestützt wird.

Interessanterweise verzeichneten Spot Bitcoin ETF und Spot Ethereum ETF am 29. September 2025 Zuflüsse von 518 Millionen bzw. 546,9 Millionen Dollar. Die Zuflüsse von Geldern kommen eine Woche, nachdem beide ETFs große Zuflüsse verzeichnet hatten.

BTC-Preis und ETH-Preis steigen

Die Erweiterung der BTC- und ETH-Bestände durch Fidelity erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der BTC-Preis und der ETH-Preis Aufwärtsbewegungen verzeichnen. Bitcoin-Token sind zunächst um 0,7% in den letzten 24 Stunden gestiegen und werden zu 112.884,02 Dollar gehandelt.

Der BTC-Preis hatte zuvor den Meilenstein von 114,50k Dollar überschritten. Während der aktuelle Preis vergleichsweise niedriger ist, hat eine solche Akkumulation die Erwartung geweckt, dass weitere Aufwärtsbewegungen bevorstehen.

Der ETH-Preis ist derzeit in den letzten 24 Stunden um 0,59% gestiegen und wird bei 4.153,08 Dollar gehandelt. Er wurde kurzzeitig über 4.225 Dollar gehandelt, aber der Preis ist seitdem leicht gefallen.

Es wird geschätzt, dass der BTC-Preis in den nächsten 30 Tagen bei etwa 119.447 Dollar gehandelt wird. Ähnlich könnte der ETH-Preis im gleichen Zeitraum einen Tauschwert von 4.622,62 Dollar haben. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass der Kryptomarkt sehr volatil ist und der Preis während oder am Ende des Zeitraums anders sein könnte.

BlackRock fügt ETH hinzu

Vor Fidelity war es BlackRock, das Berichten zufolge seinem Portfolio Ethereum-Token hinzugefügt hat. Laut dem Bericht von Whale Insider fügte BlackRock ETH für ungefähr 154,2 Millionen Dollar hinzu. Diese Transaktion wurde Tage nachdem Fidelity BTC im Wert von mehr als 75 Millionen Dollar verkauft hatte, ausgeführt.

Der ETH-Preis ist jetzt um 0,81% und 6,61% in den letzten 7 Tagen bzw. 30 Tagen gefallen. Der Abwärtstrend hat eine Lücke geschaffen, die Fidelity möglicherweise erkundet, um sie zu schließen, bevor Aufwärtstrends zu einem neuen Muster werden.

