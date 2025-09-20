BörseDEX+
Fed-Reformen, nicht Zinssenkungen, werden der Cannabis-Branche zugutekommen, sagen CEOs

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 05:31
Das Gebäude der Federal Reserve in Washington DC, überlagert auf einem Zwanzig-Dollar-Schein und einem Hintergrund mit Grunge-Textur

getty

Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze um einen Viertelpunkt zu senken, könnte eine gute Nachricht für die Wirtschaft sein. Aber für Cannabis-CEOs, die in einem fragmentierten, auf Bundesebene immer noch illegalen Markt tätig sind, in dem kleine Geschäfte gezwungen sind, nur mit Bargeld zu arbeiten und gleichzeitig aufgrund von 280E überhöhte Steuern zu zahlen, ist das Urteil gemischt.

Anthony Coniglio, CEO von NewLake Capital Partners, einer in Connecticut ansässigen Cannabis-Immobilienfirma, äußert vorsichtigen Optimismus. Obwohl er sagt, dass die Nachricht ermutigend ist, wird viel davon abhängen, wie viel weiter die Zentralbank die Zinssätze senken wird. Frühe Nachrichtenberichte deuten darauf hin, dass in diesem Jahr zwei weitere Senkungen kommen könnten.

"Viele Betreiber haben Schuldenkosten von 12 bis 14%, daher ist eine Senkung um 25 Basispunkte nur ein Bruchteil der Einsparungen, aber es könnte ein willkommener Schub für den Kapitalfluss sein", erklärt Coniglio.

Es gibt andere Wege, wie es Kopfschmerzen für Cannabis-Betreiber/Fachleute lindern könnte.

"Über die direkten Auswirkungen auf den Kapitalfluss hinaus könnte ein Lockerungszyklus das Interesse an risikoreichen Vermögenswerten wie Cannabis-Schulden und -Aktien steigern", fährt Coniglio fort. "Mit einer Welle von Refinanzierungen, die 2026 und 2027 ansteht, wäre ein gesteigertes Interesse an Cannabis-Schulden eine willkommene Entwicklung. Aber verwechseln wir nicht makroökonomischen Rückenwind mit bedeutsamen Veränderungen. Ohne Umplanung, 280E-Entlastung und Bankenreform wird das Kapital vorsichtig und das Wachstum eingeschränkt bleiben."

Terry Mendez, CEO von Safe Harbor Financial, einem in Colorado ansässigen Anbieter von Cannabis-Bankdienstleistungen, stimmt Coniglios Meinung zu. Obwohl die Steuersenkungen positive Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben könnten, wird dies wahrscheinlich nicht für den Cannabis-Bereich gelten.

"Die Entscheidung der FRB, die Zinssätze zu senken, wird sich auf die gesamte Wirtschaft auswirken, die Kreditkosten senken und Investitionen anregen", sagte Mendez. "Für den Cannabis-Sektor bleiben die Vorteile jedoch begrenzt. Während die meisten Branchen leichter von verbesserten Kreditbedingungen profitieren können, stehen Cannabis-Betreiber weiterhin vor Barrieren, die Wachstum, Effizienz und Kapitalbildung einschränken."

Für Mendez sind die wahren Hindernisse der Mangel an Bundesreformen, insbesondere das Fehlen von Cannabis-Bankgesetzen und die durch 280E auferlegte Steuerlast. Beide setzen Cannabis-Unternehmen im Vergleich zu anderen Branchen in einen unfairen Nachteil.

"Es ist Zeit für den Kongress zu handeln", fügt Mendez hinzu. "Die Angleichung des Cannabis-Bankwesens an den breiteren Finanzrahmen wird diesen wachsenden Sektor stärken, größere wirtschaftliche Stabilität bieten, die öffentliche Sicherheit verbessern und den Zugang zu legitimen Finanzdienstleistungen erweitern."

Gibran Washington, CEO von Ethos Cannabis, einem Multistate-Betreiber an der Ostküste, stimmt zu, merkt aber auch an, dass die Neuklassifizierung von Cannabis weitaus "folgenreicher" sein wird als eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt.

"Umplanung oder Legalisierung würde den Zugang zu Banken öffnen, die erdrückende Steuerlast reduzieren und Unternehmen wie Ethos endlich erlauben, auf einem gleichberechtigten Spielfeld zu konkurrieren", sagte Washington. "Bis dahin bleiben die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, systemisch - und nur Bundesmaßnahmen können sie lösen."

Quelle: https://www.forbes.com/sites/irisdorbian/2025/09/19/fed-reforms-not-rate-cuts-will-benefit-cannabis-industry-say-ceos/

