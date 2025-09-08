Hoffnungen auf Fed-Zinssenkung steigen: Bitcoin-Preis folgt nicht

Willkommen zum Asia Pacific Morning Brief – Ihrem essentiellen Überblick über die nächtlichen Krypto-Entwicklungen, die regionale Märkte und globale Stimmungen prägen. Die Montagsausgabe ist ein Rückblick auf die letzte Woche und eine Prognose für diese Woche, präsentiert von Paul Kim. Schnappen Sie sich einen grünen Tee und behalten Sie diesen Bereich im Auge.

Die Erwartungen für drei Zinssenkungen in diesem Jahr sind nach einem schwächeren US-Arbeitsmarktbericht auf den Markt zurückgekehrt. Die wichtigsten US-Aktienindizes erholten sich, aber der Bitcoin-Preis zeigte eine relativ gedämpfte Reaktion.

Arbeitsmarktbericht verschlechtert sich, befeuert Wetten auf Zinssenkungen

Letzte Woche stieg Bitcoin (BTC) um 2,72% und Solana (SOL) um 2,64%. Ethereum (ETH) entwickelte sich jedoch unterdurchschnittlich und fiel im gleichen Zeitraum um 2,07%.

Das am genauesten beobachtete Ereignis auf dem Risikomarkt in der letzten Woche war die Veröffentlichung des US-amerikanischen Non-Farm Payrolls (NFP) Berichts für August am Freitag. Dieser Schlüsselindikator kann die US-Zinssätze und die allgemeine Marktliquidität erheblich beeinflussen.

Zuvor hatte eine überraschend niedrige NFP-Zahl von nur 73.000 neuen Arbeitsplätzen im Juli Befürchtungen einer Wirtschaftskrise ausgelöst. Diese Bedenken veranlassten US-Finanzminister Scott Bessent, eine Zinssenkung um 100 Basispunkte in diesem Jahr vorzuschlagen, was dazu beitrug, Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von 123.000 $ zu treiben.

Die August-Daten erwiesen sich als schwächer als die vom Juli, mit nur 22.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft. Darüber hinaus zeigte eine Revision der Juni-Daten einen Verlust von 13.000 Arbeitsplätzen, was die schlechteste Leistung seit 2021 darstellt.

Die Arbeitslosenquote stieg ebenfalls um 0,1% auf 4,3% im Vergleich zum Vormonat. Während 4,3% nach historischen Maßstäben kein Krisenniveau darstellt, ist die dramatische Verlangsamung des Beschäftigungswachstums besorgniserregend. Dies deutet darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt an einem Wendepunkt befinden könnte und sich möglicherweise schnell verschlechtern wird.

Laut dem FedWatch Tool stieg die Wahrscheinlichkeit von drei Fed-Zinssenkungen in diesem Jahr als Reaktion auf die schlechten Zahlen erneut an. Der Bitcoin-Preis erholte sich schnell auf das Niveau von 113.000 $.

Bitcoin konnte seine Gewinne jedoch nicht halten. Ein Abschwung bei KI-bezogenen Aktien führte zu einem Rückgang des Nasdaq, der den Bitcoin-Preis wieder auf niedrige 110.000 $ drückte. Es gab auch eine Welle der Enttäuschung, nachdem Strategy(MSTR) nicht in den S&P 500 Index aufgenommen wurde.

Der US-Spot-ETF-Markt, der den Bitcoin-Preis in Zeiten der Unsicherheit zuvor unterstützt hatte, zeigte ebenfalls eine schwache Reaktion. Am Freitag flossen etwa 160,1 Millionen $ aus dem BTC-Spot-ETF-Markt ab, wobei BlackRocks IBIT einen Abfluss von 63,2 Millionen $ verzeichnete – den ersten seit 10 Tagen.

Ethereums Schwierigkeiten unterstreichen Marktschwäche

Die Situation von Ethereum ist noch schlimmer. Der wöchentliche Preistrend zeigt, dass es unter zunehmendem Abwärtsdruck steht. Sein größter Wachstumsmotor, der Spot-ETF-Markt, verzeichnete allein in der letzten Woche Nettoabflüsse von über 780 Millionen $, darunter massive 446,71 Millionen $ am Freitag, als der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde.

Der Ethereum-Preis hat sich einigermaßen widerstandsfähig gezeigt, wahrscheinlich aufgrund kontinuierlicher Käufe von Digital Asset Treasury (DAT) Unternehmen. Öffentliche Unternehmen mit umfangreichen ETH-Beständen, wie Bitmine (152.300 ETH), SharpLink Gaming (39.000 ETH) und The Ether Machine (150.000 ETH), haben weiterhin akkumuliert.

Letztendlich haben sich die US-Arbeitsmarktdaten verschlechtert und die Erwartungen an Zinssenkungen sind gestiegen. Dennoch haben die Kryptowährungspreise keine signifikante oder anhaltende Rallye erlebt.

Während wichtige Altcoins, mit Ausnahme von ETH, eine relativ starke Erholung gezeigt haben, könnten ihre Gewinne begrenzt sein, wenn der Bitcoin-Preis nicht standhält. Dies macht die Richtung des Marktes in dieser Woche entscheidend.

Werden der August-Verbraucherpreisindex und Erzeugerpreisindex eine BTC-Rallye auslösen?

Die USA werden diese Woche zwei wichtige Inflationsberichte veröffentlichen: den Erzeugerpreisindex (PPI) und den Verbraucherpreisindex (CPI).

Der PPI für August, der am Mittwoch veröffentlicht wird, soll im Monatsvergleich um 0,3% steigen. Im letzten Monat kühlte ein höher als erwarteter PPI-Wert von 0,9% die Erwartungen an Zinssenkungen ab und war ein Hauptgrund dafür, dass der Bitcoin-Preis von den 120.000 $ auf niedrige 110.000 $ fiel.

Ökonomen erwarten, dass der CPI am Donnerstag im Jahresvergleich um 2,9% steigen wird. Der Kern-CPI sollte um 3,1% steigen, ein leichter Anstieg gegenüber den Zahlen des Vormonats. Die am Donnerstag fälligen wöchentlichen Arbeitslosenzahlen sind ein weiterer zu beobachtender Indikator.

Wenn diese Inflationszahlen die Erwartungen nicht deutlich übertreffen, werden die Hoffnungen auf Zinssenkungen noch stärker wachsen. Eine Rallye bei US-Risikoanlagen könnte den nötigen Schwung für Bitcoin und Ethereum liefern. Hoffen wir, dass die Anleger eine profitable Woche haben werden.