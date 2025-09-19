Fed-Zinssenkung löst keine Bitcoin-Rally aus; Options-Verfall steht bevor

BörseDEX+
Der Beitrag "Fed-Zinssenkung schafft es nicht, Bitcoin-Rally anzukurbeln; Options-Verfall steht bevor" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Punkte: Glassnode betonte, dass 95% des Bitcoin-Angebots im Gewinn sind, aber schwächere Spot-Flows und Gewinnmitnahmen erzeugen fragile Stimmung. Etwa 30.000 BTC-Optionen im Wert von 3,52 Milliarden Dollar laufen heute auf Deribit aus, mit einem bärischen Put-Call-Verhältnis. Investoren positionieren sich für die Kursrückgänge, bevor BTC seine Reise zu neuen Allzeithochs fortsetzt. Bitcoin BTC $116.873 24h Volatilität: 0,4% Marktkapitalisierung: $2,33 T Vol. 24h: $36,34 B Der Preis hat nach der 25-Basispunkte-Zinssenkung der Fed diese Woche nicht viel Bewegung gezeigt und flirtet weiterhin mit dem Niveau von $116.000. Alle Augen sind auf den heutigen Verfall von Bitcoin-Optionen im Wert von 3,5 Milliarden Dollar gerichtet, der die Bühne für die nächste Preisbewegung bereiten könnte. Analysten glauben, dass BTC noch einen weiteren Rückgang sehen könnte, bevor der nächste Abschnitt der Rally beginnt. Bitcoin-Preis stößt auf starke Ablehnung bei $117K Nach Jerome Powells geldpolitischer Wende mit Zinssenkungen in dieser Woche blieb die BTC-Volatilität gedämpft, während die Kryptowährung im Bereich von $115K-$117K flirtet. Der beliebte Krypto-Analyst Rekt Capital merkte an, dass es wichtig ist, dass der Bitcoin-Preis einen Tagesschluss über $117.200 gibt. Danach kann BTC weiter auf $120.000 steigen und die Bühne für den nächsten Teil der Rally bereiten. Ein Versäumnis, über $117.200 zu schließen, könnte jedoch zu einer scharfen BTC-Korrektur führen, bis hin zu $105K, wie im Diagramm unten dargestellt. #BTC Kann Bitcoin es schaffen? Kann Bitcoin täglich über ~$117,2k schließen, um die Rückeroberung des blau-blauen Bereichs einzuleiten? Nur noch weniger als ein paar Stunden bis zum neuen Tagesschluss $BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) 18.09.2025 Die Blockchain-Analysefirma Glassnode stellte fest, dass es wichtig ist, dass der Bitcoin-Preis das Niveau von $115.200 hält, um weiteren Abwärtsdruck zu verhindern. Sie bemerkte, dass 95% des aktuellen Umlaufangebots derzeit im Gewinn sind...

Fed-Zinssenkung löst keine Bitcoin-Rally aus; Options-Verfall steht bevor

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/19 17:54
Wichtige Hinweise

  • Glassnode betonte, dass 95% des Bitcoin-Angebots im Gewinn sind, aber schwächere Spot-Flows und Gewinnmitnahmen eine fragile Stimmung erzeugen.
  • Rund 30.000 BTC-Optionen im Wert von 3,52 Milliarden Dollar laufen heute auf Deribit aus, mit einem bärischen Put-Call-Verhältnis.
  • Investoren positionieren sich für die Rückgänge, bevor BTC seine Reise zu neuen Allzeithochs fortsetzt.

Preis hat nach der 25 Basispunkte Fed-Zinssenkung dieser Woche nicht viel Bewegung gezeigt und flirtet weiterhin mit dem Niveau von $116.000. Alle Augen sind auf den heutigen Verfall von Bitcoin-Optionen im Wert von 3,5 Milliarden Dollar gerichtet, der die Bühne für die nächste Preisbewegung bereiten könnte. Analysten glauben, dass BTC noch einen weiteren Rückgang sehen könnte, bevor die nächste Phase der Rally beginnt.

Bitcoin-Preis stößt auf starke Ablehnung bei $117K

Nach Jerome Powells geldpolitischer Wende mit Zinssenkungen in dieser Woche blieb die BTC-Volatilität gedämpft, während die Kryptowährung im Bereich von $115K-$117K flirtet. Der beliebte Krypto-Analyst Rekt Capital bemerkte, dass es wichtig ist, dass der Bitcoin-Preis einen Tagesschluss über $117.200 erzielt.


Danach kann BTC weiter auf $120.000 steigen und die Bühne für die nächste Phase der Rally bereiten. Ein Versagen, über $117.200 zu schließen, könnte jedoch zu einer scharfen BTC-Korrektur führen, bis hin zu $105K, wie im untenstehenden Diagramm dargestellt.

Die Blockchain-Analysefirma Glassnode stellte fest, dass es wichtig ist, dass der Bitcoin-Preis das Niveau von $115.200 hält, um weiteren Abwärtsdruck zu verhindern. Sie bemerkte, dass 95% des aktuellen Umlaufangebots derzeit im Gewinn sind.

Der Derivatemarkt spiegelt starke Aktivität wider, da Futures Anzeichen von Short-Squeezes zeigen, während das offene Interesse an Optionen vor dem Verfall am 26. September einen Rekord von 500.000 BTC erreicht hat. Daher wurde festgestellt, dass, wenn BTC unter $115.200 fällt, dies die Tore für eine Korrektur auf $105.500 öffnen würde.

$3,5 Milliarden in Bitcoin-Optionen verfallen heute

Der Bitcoin-Optionsverfall am 19. September ist einer der größten in der Geschichte, mit 30.000 BTC-Optionen im Wert von $3,53 Milliarden, die auf Deribit verfallen sollen.

$3,5 Milliarden in Bitcoin-Optionen verfallen | Quelle: Deribit

Die Marktstimmung bleibt vor dem Verfall gemischt. Das gesamte Put-Call-Verhältnis liegt bei 1,23, was eine bärische Positionierung widerspiegelt, da Händler nach der jüngsten Marktrally absichern. In den letzten 24 Stunden sank das Verhältnis jedoch auf 0,77, wobei das Call-Volumen mit über 22.300 im Vergleich zu 17.250 Puts überstieg.

Der Max-Pain-Preis wird mit $114.000 berechnet, deutlich unter dem aktuellen Bitcoin-Niveau, wobei Puts stark im Bereich von $100.000-$108.000 Strike-Preis konzentriert sind. Analysten warnen, dass Händler versuchen könnten, die Preise während der Abrechnung näher an den Max-Pain-Punkt zu lenken.

weiter

Haftungsausschluss: Coinspeaker verpflichtet sich zu unvoreingenommener und transparenter Berichterstattung. Dieser Artikel zielt darauf ab, genaue und zeitnahe Informationen zu liefern, sollte aber nicht als Finanz- oder Anlageberatung verstanden werden. Da sich die Marktbedingungen schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, Informationen selbst zu überprüfen und einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie Entscheidungen auf Grundlage dieses Inhalts treffen.

Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neu entstehende Blockchain-Technologie und Kryptowährungsmärkte. Er befindet sich kontinuierlich in einem Lernprozess und hält sich durch das Teilen seines erworbenen Wissens motiviert. In seiner Freizeit liest er Thriller-Romane und erkundet manchmal seine kulinarischen Fähigkeiten.

Bhushan Akolkar auf X


Quelle: https://www.coinspeaker.com/fed-rate-cut-fails-bitcoin-price-rally/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

