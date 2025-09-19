Fed-Zinssenkung löst keine Bitcoin-Rally aus; Options-Verfall steht bevor

Wichtige Hinweise

Glassnode betonte, dass 95% des Bitcoin-Angebots im Gewinn sind, aber schwächere Spot-Flows und Gewinnmitnahmen eine fragile Stimmung erzeugen.

Rund 30.000 BTC-Optionen im Wert von 3,52 Milliarden Dollar laufen heute auf Deribit aus, mit einem bärischen Put-Call-Verhältnis.

Investoren positionieren sich für die Rückgänge, bevor BTC seine Reise zu neuen Allzeithochs fortsetzt.

Preis hat nach der 25 Basispunkte Fed-Zinssenkung dieser Woche nicht viel Bewegung gezeigt und flirtet weiterhin mit dem Niveau von $116.000. Alle Augen sind auf den heutigen Verfall von Bitcoin-Optionen im Wert von 3,5 Milliarden Dollar gerichtet, der die Bühne für die nächste Preisbewegung bereiten könnte. Analysten glauben, dass BTC noch einen weiteren Rückgang sehen könnte, bevor die nächste Phase der Rally beginnt.

Bitcoin-Preis stößt auf starke Ablehnung bei $117K

Nach Jerome Powells geldpolitischer Wende mit Zinssenkungen in dieser Woche blieb die BTC-Volatilität gedämpft, während die Kryptowährung im Bereich von $115K-$117K flirtet. Der beliebte Krypto-Analyst Rekt Capital bemerkte, dass es wichtig ist, dass der Bitcoin-Preis einen Tagesschluss über $117.200 erzielt.







Danach kann BTC weiter auf $120.000 steigen und die Bühne für die nächste Phase der Rally bereiten. Ein Versagen, über $117.200 zu schließen, könnte jedoch zu einer scharfen BTC-Korrektur führen, bis hin zu $105K, wie im untenstehenden Diagramm dargestellt.

Die Blockchain-Analysefirma Glassnode stellte fest, dass es wichtig ist, dass der Bitcoin-Preis das Niveau von $115.200 hält, um weiteren Abwärtsdruck zu verhindern. Sie bemerkte, dass 95% des aktuellen Umlaufangebots derzeit im Gewinn sind.

Der Derivatemarkt spiegelt starke Aktivität wider, da Futures Anzeichen von Short-Squeezes zeigen, während das offene Interesse an Optionen vor dem Verfall am 26. September einen Rekord von 500.000 BTC erreicht hat. Daher wurde festgestellt, dass, wenn BTC unter $115.200 fällt, dies die Tore für eine Korrektur auf $105.500 öffnen würde.

$3,5 Milliarden in Bitcoin-Optionen verfallen heute

Der Bitcoin-Optionsverfall am 19. September ist einer der größten in der Geschichte, mit 30.000 BTC-Optionen im Wert von $3,53 Milliarden, die auf Deribit verfallen sollen.

Die Marktstimmung bleibt vor dem Verfall gemischt. Das gesamte Put-Call-Verhältnis liegt bei 1,23, was eine bärische Positionierung widerspiegelt, da Händler nach der jüngsten Marktrally absichern. In den letzten 24 Stunden sank das Verhältnis jedoch auf 0,77, wobei das Call-Volumen mit über 22.300 im Vergleich zu 17.250 Puts überstieg.

Der Max-Pain-Preis wird mit $114.000 berechnet, deutlich unter dem aktuellen Bitcoin-Niveau, wobei Puts stark im Bereich von $100.000-$108.000 Strike-Preis konzentriert sind. Analysten warnen, dass Händler versuchen könnten, die Preise während der Abrechnung näher an den Max-Pain-Punkt zu lenken.

