Fed-Vorsitzkandidat Hassett kritisiert Zentralbank für Aufgabenerweiterung und schwindende Unabhängigkeit

Kevin Hassett, ein Spitzenkandidat für die Leitung der Federal Reserve, sagt, die US-Zentralbank habe "ihre Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit in Gefahr gebracht", indem sie mehr tut, als sie sollte.

In der CBS-Sendung Face the Nation sagte Kevin unverblümt: "Die Frage ist, war die aktuelle Zentralbank so unabhängig, wie wir es gerne hätten, so transparent, wie wir es gerne hätten? Und ich denke, darüber gibt es einige Meinungsverschiedenheiten."

Dieser Mann ist der Direktor des National Economic Council und einer von Trumps am längsten dienenden Wirtschaftsberatern. Und er sagt Ihnen, dass die Fed in gefährliche Gewässer abdriftet.

Er unterstützt Forderungen nach einer vollständigen, überparteilichen Überprüfung der aktuellen Rolle der Fed in der Regulierung, Geldpolitik und sogar Forschung. Und ja, er stimmt dem Wall Street Journal-Artikel von Finanzminister Bessent voll zu, der der Zentralbank eine ernsthafte "Aufgabenerweiterung" vorwarf.

Kevin hinterfragt Arbeitsmarktdaten und Inflationserwartungen

Bevor er überhaupt zur Fed kam, kritisierte Kevin die aktuellen Arbeitsmarktdaten als unzuverlässigen Müll. "Sie hatten im Sommer die größten Revisionen seit 50 Jahren", sagte er und verwies auf die 22.000 neuen Arbeitsplätze, die für August gemeldet wurden.

Aber das ist nur die Lohnumfrage. Die Haushaltsumfrage für denselben Monat zeigte 288.000. "Sie sollten die gleiche Antwort haben", sagte Kevin. "Was mit den Daten nicht stimmt, ist, dass die Menschen die Formulare nicht ausfüllen und die Umfragen nicht einsenden."

Er sagte, die Art und Weise, wie Arbeitsmarktdaten erhoben werden, sei veraltet und irreführend. "Wir müssen die Art und Weise, wie wir die Arbeitsmarktdaten erheben, modernisieren", argumentierte er. Er erwähnte private Unternehmen wie Homebase, die im August 150.000 Arbeitsplätze meldeten, was erneut eine große Diskrepanz zeigt.

Und es sind nicht nur die Arbeitsplatzzahlen. Kevin sagte, er sei skeptisch gegenüber allen arbeitsbezogenen Daten im Moment.

Auf die Frage, ob er den Modellen und Revisionen glaube, sagte er: "Nein. Der Punkt ist, wenn es Dissonanzen in den Daten gibt, muss man irgendwie beobachten, wie sich alles entwickelt." Während das BIP des zweiten Quartals auf 3,3% nach oben korrigiert wurde und die Atlanta Fed für Q3 3% prognostiziert, sind die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe immer noch rückläufig.

Kevin fragte: "Wie kann es sein, dass die Industrieproduktion auf einem Allzeithoch ist, während die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe zurückgeht?" Er machte fehlerhafte Umfragen dafür verantwortlich und fügte hinzu, dass die Benchmark-Revision des letzten Jahres über eine Million Arbeitsplätze verändert habe.

Er reagierte auch auf Bedenken bezüglich der Inflation. "Sie lag in den hohen Dreien, als Präsident Trump sein Amt antrat", sagte er. "Der Durchschnitt der letzten sechs Monate liegt bei 1,9." Die Futures-Märkte zeigen, dass die Fed voraussichtlich die Zinssätze in diesem Jahr dreimal senken wird, was seiner Meinung nach bedeutet, dass die Fed glaubt, die Inflation sei unter Kontrolle.

Kevin warnt vor politisierten Daten und Übergriffigkeit der Fed

Auf die Frage nach der Entlassung des Leiters des Bureau of Labor Statistics durch Präsident Trump sagte Kevin, es gebe "Muster in den Daten, die wie politische Voreingenommenheit aussehen", aber sie könnten unbeabsichtigt sein. "Wir brauchen neue Augen dort, um sicherzustellen, dass die Dinge transparenter sind, dass wir die Umfragen modernisieren", sagte er.

Auf die Frage, ob er den Zahlen vertraue, sagte er deutlich: "Ich denke, die BLS-Zahlen müssen wirklich verbessert werden." Er sprach auch über Einwanderung. "Die Beschäftigung im privaten Sektor ist in diesem Jahr um etwa eine halbe Million gestiegen", sagte er.

Auch die Arbeitslosenmeldungen sind aufschlussreich. "Etwa 80% der Anträge auf Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten kamen aus blauen Bundesstaaten", sagte er. Städte wie Portland und Chicago sehen, wie Menschen wegziehen, und das zeigt sich in den Daten.

Als Brennan Umfragen erwähnte, die zeigen, dass 70% der Amerikaner wollen, dass die Fed unabhängig von Trump arbeitet, zögerte Kevin nicht. "Wenn ich an dieser Umfrage teilnehmen würde, würde ich zu 100% sagen, dass die Geldpolitik der Fed völlig unabhängig von politischem Einfluss sein muss", sagte er. "Auch von Präsident Trump."

Er sagte, Politiker die Zentralbanken führen zu lassen, sei ein Rezept für eine Katastrophe. "Was tendenziell passiert, ist, dass es ein Rezept für Inflation und Elend für die Verbraucher ist." Diese Aussage? Das ist der gesamte Fall für eine unabhängige Fed.

Brennan bohrte weiter nach. Hatte er einen Plan, die Fed zu reparieren? "Ich habe im Moment keinen Plan, die Fed zu überholen", sagte er. "Ich bin einfach froh, meinen Job zu machen." Aber er gab zu, dass er mit dem Präsidenten "über alles vom Golf über die Dekoration des Oval Office bis hin zur Geldpolitik" spricht. Und auf die Frage, ob er Bessents vorgeschlagene Vision für die Fed umsetzen würde, antwortete Kevin: "Ja, ich stimme diesem Artikel zu."

Kevin bestritt nicht, an der Rolle des Vorsitzenden interessiert zu sein, bestätigte es aber auch nicht. "Es ist eine Hypothese, die wir sehen werden." Aber mit Trumps Andeutungen, ihn in eine Führungsposition zu bringen, und mit Kevins bereits dargelegten Problemen sieht dies weniger wie eine Hypothese und mehr wie eine Vorschau aus.

