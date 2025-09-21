Faraday Future verwandelt Qualigen in Krypto-Plattform CXC10

Hauptpunkte: Faraday Futures Investition von 41 Millionen Dollar verwandelt Qualigen Therapeutics in CXC10.

Die Transformation beinhaltet wichtige Web3-Komponenten und Infrastruktur.

Faraday Future erhält einen Kapitalanteil von 62% an CXC10.

Faraday Future (NASDAQ: FFAI) kündigte eine Investition von 41 Millionen Dollar an, um Qualigen Therapeutics (NASDAQ: QLGN) in CXC10, eine Krypto- und Web3-Plattform, umzuwandeln, in Zusammenarbeit mit wichtigen Web3-Unterstützern.

Diese Veränderung signalisiert Faraday Futures Schwenk von Elektrofahrzeugen zur digitalen Finanzwelt, was potenziell die Marktdynamik beeinflusst und Krypto-Asset-Indizes durcheinanderbringt.

Faraday Futures 41-Millionen-Dollar-Schritt verändert die Krypto-Landschaft

Faraday Future, an der NASDAQ unter FFAI gelistet, wird 41 Millionen Dollar in PIPE-Transaktionen investieren, um Qualigen Therapeutics in CXC10 umzuwandeln. Dieses Manöver bestimmt CXC10 als Krypto- und Web3-Geschäftsplattform mit umfangreichen Zielen wie dem Start eines C10 ETF und Treasuries. CXC10 zielt darauf ab, eine Infrastruktur aufzubauen, die Indexprodukte und digitale Finanzbrücken umfasst.

Faraday Future und Jia Yueting werden zusammen mit Blockchain- und institutionellen Unterstützern wie der SIGN Foundation etwa 62% des Kapitals von CXC10 kontrollieren. Die Investition wird die Führungsebene mit Jia Yueting als Chief Advisor und Jerry Wang als Co-CEO erweitern. Die Entscheidung unterstreicht einen verstärkten Fokus auf die Diversifizierung von Investitionskanälen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Marktstabilität durch aktive/passive Treasury-Allokationen.

Marktbeobachter bemerkten den strategischen Vorteil, den Faraday Future durch den Übergang in Krypto-Bereiche inmitten sich entwickelnder Finanzlandschaften gewinnt. Die Bereitschaft institutioneller Investoren wie der SIGN Foundation stärkt das Vertrauen in langfristige Renditen, während Web3-Ökosysteme weiter reifen. Ermutigende Kommentare von Stakeholdern heben erwartete Synergien und potenzielle finanzielle Vorteile hervor.

Bitcoin-Trends inmitten expandierender Krypto-Infrastruktur

Wussten Sie schon? CXC10s Umwandlung in eine Web3-Krypto-Plattform zieht Parallelen zu früheren Unternehmensschwenks in Biotech- und Technologiesektoren, die zu erhöhtem Investoreninteresse und Vermögensvolatilität führten.

Laut CoinMarketCap wird Bitcoin (BTC) derzeit zu 115.775,75 $ gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 2,31 Billionen $ und dominiert 56,97% des Kryptomarktes. Trotz eines Rückgangs des 24-Stunden-Handelsvolumens um 37,30% stieg Bitcoin im gleichen Zeitraum um 2,03%. Das BTC-Angebot nähert sich seiner Obergrenze von 21 Millionen, was eine stetige Nachfrage widerspiegelt.

Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 06:05 UTC am 21.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Das Coincu-Forschungsteam erwartet potenzielles Wachstum, während sich Krypto-Indizes festigen. Regulatorische Rahmenbedingungen in verschiedenen Regionen könnten diese Plattformen herausfordern, aber Partnerschaften innerhalb des digitalen Finanzsektors bilden eine robuste Basis für Expansion. Durch die Ausrichtung an sich entwickelnden Technologien stehen breitere Finanzmärkte vor einer Transformation.