Der Beitrag Faraday Future verwandelt Qualigen in Krypto-Plattform CXC10 erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Faraday Futures Investition von 41 Millionen Dollar verwandelt Qualigen Therapeutics in CXC10. Die Transformation umfasst wichtige Web3-Komponenten und -Infrastruktur. Faraday Future erhält einen Eigenkapitalanteil von 62% an CXC10. Faraday Future (NASDAQ: FFAI) kündigte eine Investition von 41 Millionen Dollar an, um Qualigen Therapeutics (NASDAQ: QLGN) in CXC10, eine Krypto- und Web3-Plattform, umzuwandeln und dabei mit großen Web3-Unterstützern zusammenzuarbeiten. Diese Verlagerung signalisiert Faraday Futures Schwenk von Elektrofahrzeugen zur digitalen Finanzwelt, was potenziell die Marktdynamik beeinflusst und Krypto-Asset-Indizes aufmischt. Faraday Futures 41-Millionen-Dollar-Schritt verändert die Krypto-Landschaft Faraday Future, gelistet als NASDAQ: FFAI, wird 41 Millionen Dollar in PIPE-Transaktionen investieren, um Qualigen Therapeutics in CXC10 umzuwandeln. Dieses Manöver bestimmt CXC10 als Krypto- und Web3-Geschäftsplattform mit umfangreichen Zielen wie der Einführung eines C10 ETF und Treasuries. CXC10 zielt darauf ab, Infrastruktur einschließlich Indexprodukte und digitale Finanzbrücken zu etablieren. Faraday Future und Jia Yueting werden zusammen mit Blockchain- und institutionellen Unterstützern wie der SIGN Foundation etwa 62% des Eigenkapitals von CXC10 kontrollieren. Die Investition wird die Führungsebene mit Jia Yueting als Chief Advisor und Jerry Wang als Co-CEO erweitern. Die Entscheidung unterstreicht einen verstärkten Fokus auf die Diversifizierung von Investitionskanälen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Marktstabilität durch aktive/passive Treasury-Allokationen. Marktbeobachter bemerkten den strategischen Vorteil, den Faraday Future durch den Übergang in Krypto-Bereiche inmitten sich entwickelnder Finanzlandschaften gewinnt. Die Bereitschaft institutioneller Investoren wie der SIGN Foundation stärkt das Vertrauen in langfristige Renditen, während Web3-Ökosysteme weiter reifen. Ermutigende Kommentare von Stakeholdern unterstreichen erwartete Synergien und potenzielle finanzielle Vorteile. "Wir freuen uns, diese strategische Investition zu leiten und ins Web3 einsteigen, indem wir unsere Fähigkeiten nutzen, um einen erstklassigen Krypto-Asset-Index zu erstellen." — Jerry Wang, Co-CEO, CXC10 Bitcoin-Trends inmitten expandierender Krypto-Infrastruktur Wussten Sie schon? Die Transformation von CXC10 in eine Web3-Krypto-Plattform zieht Parallelen zu früheren Unternehmensschwenks in Biotech- und Technologiesektoren, die zu... Faraday Future verwandelt Qualigen in Krypto-Plattform CXC10

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 14:12
Hauptpunkte:
  • Faraday Futures Investition von 41 Millionen Dollar verwandelt Qualigen Therapeutics in CXC10.
  • Die Transformation beinhaltet wichtige Web3-Komponenten und Infrastruktur.
  • Faraday Future erhält einen Kapitalanteil von 62% an CXC10.

Faraday Future (NASDAQ: FFAI) kündigte eine Investition von 41 Millionen Dollar an, um Qualigen Therapeutics (NASDAQ: QLGN) in CXC10, eine Krypto- und Web3-Plattform, umzuwandeln, in Zusammenarbeit mit wichtigen Web3-Unterstützern.

Diese Veränderung signalisiert Faraday Futures Schwenk von Elektrofahrzeugen zur digitalen Finanzwelt, was potenziell die Marktdynamik beeinflusst und Krypto-Asset-Indizes durcheinanderbringt.

Faraday Futures 41-Millionen-Dollar-Schritt verändert die Krypto-Landschaft

Faraday Future, an der NASDAQ unter FFAI gelistet, wird 41 Millionen Dollar in PIPE-Transaktionen investieren, um Qualigen Therapeutics in CXC10 umzuwandeln. Dieses Manöver bestimmt CXC10 als Krypto- und Web3-Geschäftsplattform mit umfangreichen Zielen wie dem Start eines C10 ETF und Treasuries. CXC10 zielt darauf ab, eine Infrastruktur aufzubauen, die Indexprodukte und digitale Finanzbrücken umfasst.

Faraday Future und Jia Yueting werden zusammen mit Blockchain- und institutionellen Unterstützern wie der SIGN Foundation etwa 62% des Kapitals von CXC10 kontrollieren. Die Investition wird die Führungsebene mit Jia Yueting als Chief Advisor und Jerry Wang als Co-CEO erweitern. Die Entscheidung unterstreicht einen verstärkten Fokus auf die Diversifizierung von Investitionskanälen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Marktstabilität durch aktive/passive Treasury-Allokationen.

Marktbeobachter bemerkten den strategischen Vorteil, den Faraday Future durch den Übergang in Krypto-Bereiche inmitten sich entwickelnder Finanzlandschaften gewinnt. Die Bereitschaft institutioneller Investoren wie der SIGN Foundation stärkt das Vertrauen in langfristige Renditen, während Web3-Ökosysteme weiter reifen. Ermutigende Kommentare von Stakeholdern heben erwartete Synergien und potenzielle finanzielle Vorteile hervor.

Bitcoin-Trends inmitten expandierender Krypto-Infrastruktur

Wussten Sie schon? CXC10s Umwandlung in eine Web3-Krypto-Plattform zieht Parallelen zu früheren Unternehmensschwenks in Biotech- und Technologiesektoren, die zu erhöhtem Investoreninteresse und Vermögensvolatilität führten.

Laut CoinMarketCap wird Bitcoin (BTC) derzeit zu 115.775,75 $ gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von 2,31 Billionen $ und dominiert 56,97% des Kryptomarktes. Trotz eines Rückgangs des 24-Stunden-Handelsvolumens um 37,30% stieg Bitcoin im gleichen Zeitraum um 2,03%. Das BTC-Angebot nähert sich seiner Obergrenze von 21 Millionen, was eine stetige Nachfrage widerspiegelt.

Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 06:05 UTC am 21.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Das Coincu-Forschungsteam erwartet potenzielles Wachstum, während sich Krypto-Indizes festigen. Regulatorische Rahmenbedingungen in verschiedenen Regionen könnten diese Plattformen herausfordern, aber Partnerschaften innerhalb des digitalen Finanzsektors bilden eine robuste Basis für Expansion. Durch die Ausrichtung an sich entwickelnden Technologien stehen breitere Finanzmärkte vor einer Transformation.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/nfts-news/faraday-future-invests-in-cxc10/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

