Gefälschte E-Mail von Rep. Moolenaar verbreitet, als Trump-China Handelsgespräche in Schweden begannen

Kurz bevor die Handelsgespräche zwischen den USA und China im vergangenen Juli in Schweden begannen, sorgte eine gefälschte E-Mail in Washington für Aufregung. Mitarbeiter des Ausschusses im Repräsentantenhaus, der sich mit dem Wettbewerb zwischen den USA und China befasst, erhielten plötzlich seltsame Anfragen.

Die Verwirrung begann, nachdem Anwaltskanzleien, Lobbygruppen und US-Behörden eine E-Mail erhielten, die scheinbar von Abgeordneten John Moolenaar stammte. Darin wurde nach Ideen für Sanktionen gefragt, die Gesetzgeber gegen Peking verhängen könnten. Das Problem: Moolenaar hatte sie nie verschickt.

Die E-Mail war völlig gefälscht. Sie kam jedoch zu einem angespannten Zeitpunkt, genau als das Trump-Team sich auf eine weitere Runde aussichtsloser Verhandlungen mit China vorbereitete.

Laut dem Journal konnten die Mitarbeiter nicht herausfinden, wer hinter der gefälschten Nachricht steckte, aber das Timing machte alle nervös. Jemand wollte offensichtlich Sand ins Getriebe streuen, genau als die USA und China erneut versuchten, ihr Durcheinander zu beheben.

Li Chenggang besucht Washington, weicht aber hochrangigen US-Beamten aus

Während die gefälschte Moolenaar-E-Mail in Washington kursierte, verfolgte China still seine eigene Agenda. Li Chenggang, ein hochrangiger Beamter unter Vizepremier He Lifeng, flog Ende August nach Washington. Aber seine Reise wurde nicht vom Weißen Haus organisiert. Sie wurde nicht einmal mit hochrangigen Personen abgestimmt.

Er traf weder Finanzminister Scott Bessent noch Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Stattdessen traf er sich mit rangniedrigeren Personen im Finanzministerium, Handelsministerium und beim US-Handelsbeauftragten.

"Die Treffen waren nicht produktiv", sagte eine Person, die den Gesprächen nahestand. Li hielt sich an Chinas übliches Drehbuch: Zölle senken und Exportverbote für US-Technologie aufheben. Aber er bot nichts Neues an. Der Besuch brachte die Verhandlungen nicht voran. Es zeigte, dass Xi Jinping an seiner Strategie festhielt: im Gespräch bleiben, nach außen gut aussehen, aber nichts aufgeben.

Xis Botschaft war klar. China will wie der Erwachsene im Raum wirken, ohne tatsächlich etwas aufzugeben. In derselben Woche wurde Xi mit Führern aus Indien, Russland, Nordkorea und anderen gesehen. Die Optik? Eine große Demonstration globaler Freundschaft, die in scharfem Kontrast zu Trumps "America First"-Strategie stand.

Handelskrieg steckt wegen Sojabohnen, Fentanyl und Zöllen fest

In den Gesprächen zogen sich die gleichen Auseinandersetzungen hin. China forderte, dass die USA ihre Zölle aufheben. Peking wollte das Verbot für amerikanische Technologieexporte aufgehoben sehen. Li wiederholte diese Punkte während seines Washington-Besuchs, untermauerte sie aber nicht mit konkreten Angeboten.

Der Fentanyl-Streit verschärfte sich ebenfalls. Washington forderte China auf, den Fluss von Chemikalien zu stoppen, die bei der Herstellung des Medikaments verwendet werden. Aber laut beteiligten Personen lehnte Peking ab. Sie wollen, dass die USA zuerst die 20% Zölle auf chinesische Waren aufheben, die wegen Chinas angeblicher Rolle im Fentanyl-Handel verhängt wurden.

Und die Landwirtschaft war ein weiteres Kriegsgebiet. Trump hatte China aufgefordert, mehr amerikanische Sojabohnen zu kaufen, aber bisher hatte Peking sich nicht bewegt. US-Beamte behaupteten, dass China seine Bestellungen in den letzten 18 Monaten reduziert hatte. Sie zogen Fleischverarbeitungszertifikate zurück, wandten sich für Getreide an andere Länder und deckten sich frühzeitig ein, um Käufe während der US-Erntezeit zu vermeiden.

Mit der Ernte nur wenige Wochen entfernt, waren amerikanische Landwirte angespannt. Keine großen Sojabohnenbestellungen waren eingegangen. Alle befürchteten, dass China US-Ernten komplett überspringen würde.

Am 22. August ließ Chinas Botschafter in den USA, Xie Feng, bei einer Veranstaltung der Sojabohnenindustrie seinen Unmut freien Lauf. Er sagte, Amerikas Protektionismus würde "einen Schatten auf die chinesisch-amerikanische landwirtschaftliche Zusammenarbeit werfen". Diese Aussage traf hart. Es ging nicht nur um Sojabohnen. Es ging um das gesamte Handelsdurcheinander.

Trotz all der Auseinandersetzungen einigten sich die beiden Länder auf eine Kleinigkeit: Sie würden die aktuellen Zölle bis Anfang November beibehalten. Das bedeutete keine neuen Strafen, keine neue Entlastung. Sie stimmten auch zu, Exportkontrollen für einige spezifische Produkte zu lockern, wie Seltenerd-Magnete aus China und ausgewählte US-Technologieprodukte.

Dann kam ein TV-Moment. Finanzminister Bessent sagte Fox News: "Wir sind sehr zufrieden" mit dem aktuellen Stand. "Ich denke, derzeit funktioniert der Status quo ziemlich gut", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Zölle gegen China.

