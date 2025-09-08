BörseDEX+
Fair Value Gap deutet darauf hin, dass der Bitcoin-Preis steigen wird, aber Vorsicht vor diesem Crash

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:35
Das Bitcoin-Preisdiagramm zeigt jetzt ein Kopf-und-Schulter-Muster mit einem ziemlich klaren Plan für das, was als nächstes kommen könnte. Dazu kommt die Tatsache, dass es derzeit eine unausgefüllte Fair Value Gap (FVG) gibt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gefüllt wird. Dies ergibt eine gute Vorstellung davon, wie sich der Bitcoin-Preis in der neuen Woche entwickeln könnte. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit eines Crashs mit zunehmenden Widerständen, die Probleme für die Kryptowährung verursachen könnten.

Füllen der Fair Value Gap bei 114.000 $

Krypto-Analyst Xanrox enthüllte, dass sich die erste Bitcoin Fair Value Gap (FVG) direkt über 114.000 $ nach dem letzten Crash öffnete. Diese Lücke hinterließ ein Loch für Liquidität, das mehr Käufe anziehen könnte, um einen weiteren Lauf auszulösen. Diese Fair Value Gap liegt auch über dem Kopf-und-Schulter-Muster, das sich im Diagramm gebildet hat.

Da die Lücke noch offen ist und wahrscheinlicher gefüllt wird, deutet dies darauf hin, dass der Bitcoin-Preis von hier aus einen ersten Anstieg sehen könnte. Dies würde ihn bis auf 114.000 $ bringen, und hier beginnt das eigentliche Problem. Der Grund dafür ist, dass sich über der Fair Value Gap viel Widerstand aufbaut, der ausgelöst werden könnte, sobald die Liquidität aufgebraucht ist.

Xanrox erklärt weiter, dass viele Händler ihre Stop-Loss-Aufträge über 114.000 $ platziert haben, was den Druck auf diesem Niveau zusätzlich erhöht. Daher werden Wale diese Gelegenheit nutzen, um die gesamte Liquidität abzuschöpfen, bevor sie beginnen, den Bitcoin-Preis wieder nach unten zu drücken.

Bitcoin-Preis am Rande eines Crashs

Sobald die Fair Value Gap bei 114.000 $ gefüllt ist, folgt die nächste Phase des Trends, die bärischer ist. In dem Beitrag prognostiziert der Krypto-Analyst, dass der Preis einen weiteren Einbruch beginnen wird. Dies wird durch den Mangel an Liquidität und den Abschluss des Kopf-und-Schulter-Musters ausgelöst.

Es wird erwartet, dass der Crash tiefer geht als das aktuelle lokale Tief vom August und unter die Unterstützungsstufe bei 108.000 $ fällt. Der mehr als 10%ige Crash nach dem Füllen der Fair Value Gap wird voraussichtlich Bitcoin wieder auf bis zu 106.000 $ zurückdrücken, bevor ein Boden gefunden wird.

Xanrox erwartet, dass sich all dies in diesem Monat abspielen wird, und nennt dafür mehrere Faktoren. "Wir könnten einen großen Einbruch sehen, weil es September ist und es statistisch gesehen der schlechteste Monat für Bitcoin und auch für den Aktienmarkt ist", erklärte der Analyst.

Quelle: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/fair-value-gap-bitcoin-price/

