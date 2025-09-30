Erklärt: Wolfspeed-Aktie steigt um 1.700%, aber Anleger haben kein echtes Geld verdient

Wolfspeed Inc (NYSE: WOLF) lässt unerfahrene Anleger heute ratlos zurück, da der Aktienkurs von 1,21 $ zum Handelsschluss am Freitag auf weit über 20 $ zu Beginn dieser Woche gestiegen ist. Das entspricht einem Gewinn von knapp 2.000 % an einem einzigen Tag – was nicht ganz logisch erscheint, da ein "Short Squeeze" angeblich nicht der Grund für den Anstieg der WOLF-Aktie ist. Ein Großteil dieser sogenannten Rally hängt stattdessen mit einem neuen Aktienbestand zusammen – was Fragen darüber aufwirft, wer tatsächlich von dieser scheinbar explosiven Bewegung der Wolfspeed-Aktien profitiert und in welchem Umfang. Haben Wolfspeed-Aktionäre gerade einen 17-fachen Gewinn erzielt? Nicht wirklich. Während der massive Anstieg des WOLF-Aktienkurses auf eine Rally von über 1.700 % hindeutet, ist die Realität dieses Anstiegs für Altaktionäre differenzierter zu betrachten. Technisch gesehen handelt es sich bei dem, was wir diese Woche im Kurschart von Wolfspeed sehen, nicht um eine "Rally" an sich – sondern nur um eine Neupreisgestaltung. Im Rahmen des kürzlichen Austritts des Halbleiterunternehmens aus der Insolvenz wurden alle zuvor gehaltenen Stammaktien für ungültig erklärt. Anleger haben nun Anspruch auf eine anteilige Zuteilung im neuen Bestand – etwa 0,008352 Aktien der neuen Aktie für jede alte gehaltene Aktie. Das bedeutet, dass jemand, der vor der Insolvenz 1.000 Aktien besaß, etwas mehr als acht Aktien der neuen Auflistung erhalten würde. Zusätzliche Aktien könnten verteilt werden, wenn regulatorische Meilensteine erreicht werden – aber vorerst ist der Gewinn eher begrenzt. Ein Unternehmenssprecher bezeichnete die Situation als "kompliziert", und Klarheit über die tatsächlichen Auszahlungen bleibt schwer fassbar. Warum standen WOLF-Aktien im September sonst noch im Rampenlicht? Die Wolfspeed-Aktie blieb in diesem Monat hauptsächlich im Fokus, weil es für den Hersteller von Halbleitern mit großer Bandlücke eine wichtige Entwicklung nach der anderen gab. Zunächst war es die Umstrukturierung, die darauf abzielte, die Schulden des Unternehmens um bis zu 70 % zu senken. Nach dem Austritt aus der Insolvenz plant WOLF auch eine Neugründung in Delaware – was oft als unternehmensfreundlich angesehen wird. Am Montag ernannte das an der NYS notierte Unternehmen auch fünf neue Vorstandsmitglieder, was auf einen strategischen Neuanfang hindeutet. Gleichzeitig verleiht der reduzierte Bestand, jetzt bei 25,84 Millionen Aktien im Vergleich zu zuvor 156 Millionen, auch einen Seltenheitswert. Für spekulative Anleger sind WOLF-Aktien ein Mittel, um auf effizientere und hitzebeständigere Siliziumkarbid-Technologie zu setzen, die ideal für Elektrofahrzeuge (EVs) und Solaranwendungen ist. Sollten Sie heute in Wolfspeed investieren? Während der Aktienchart von Wolfspeed eine Geschichte explosiver Gewinne erzählt, sind die zugrunde liegenden Fundamentaldaten noch im Fluss, mit sinkenden Einnahmen und anhaltenden Verlusten. Die Umstellung des in Durham ansässigen Unternehmens von LED-Wurzeln auf die Herstellung von Hochspannungschips ist sicherlich mutig, aber nicht ohne Risiko. Der Abgang des ehemaligen CEO Gregg Low im letzten Jahr markierte einen Wendepunkt, und die Insolvenz vernichtete auch den größten Teil des Aktionärswerts. Noch wichtiger ist, dass die WOLF-Aktie keine breite Berichterstattung mehr von Wall-Street-Firmen erhält, was ein weiteres großes Warnsignal für erfahrene Anleger darstellt. Selbst diejenigen, die Wolfspeed-Aktien abdecken, bewerten sie derzeit als "untergewichtet". Vorerst ist die Kursrally der Wolfspeed-Aktie eine wirkungsvolle Mischung aus einem neuen Bestand, Umstrukturierung, Spekulation und dem Versprechen einer zweiten Chance – aber nichts davon macht sie zu einer soliden langfristigen Investition im Jahr 2025. 