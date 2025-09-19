Der Beitrag "Erfahrener CEO sagt: 'Die Auswirkung der Zinssenkung wird sich mit der Zeit zeigen'", enthüllt Bitcoin- und Ethereum-Preisprognose erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die gestern von der FED angekündigte Zinssenkung hatte nicht die erwartete Auswirkung auf den Kryptowährungsmarkt. Während der Preis von BNB ein Allzeithoch von 1.000 $ erreichte, blieben die Preise großer Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum weitgehend unverändert. Analyst sagen, dies deute darauf hin, dass Investoren kein Vertrauen darin haben, dass die Fed wirklich zu einem lockereren geldpolitischen Kurs wechselt. Wave Digital Assets CEO David Siemer erklärte, dass er erwartet, dass die Auswirkungen der Zinssenkung mit der Zeit zu sehen sein werden, und sagte: "Bitcoin könnte bis zum Jahresende auf etwa 130.000 $ steigen, während Ethereum auf 6.000 $ steigen könnte." Experten sagen jedoch, eine einzelne Zinssenkung reichte nicht aus, um Marktbegeisterung zu erzeugen. "Eine Zinssenkung ist ein Rückenwind, aber sie schafft keinen Paradigmenwechsel im Markt", sagte Ira Auerbach, Präsident von Tandem, einem Tochterunternehmen von Offchain Labs und ehemaliger Nasdaq-Executive. "Die Richtung ist zugunsten von Krypto, aber ein einzelner Schritt bestimmt nicht den Trend." Stocktwits-Marktstratege Tom Bruni erklärte jedoch, dass Investoren die Nachricht bereits eingepreist hätten und interpretierten die aktuelle Stagnation als Ausverkauf. Galaxy-Manager Chris Rhine argumentierte ähnlich, dass die Zinssenkung bereits eingepreist war und der Markt sich auf zukünftige Richtungen konzentrierte. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-ceo-says-the-effect-of-the-interest-rate-cut-will-emerge-over-time-reveals-bitcoin-and-ethereum-price-forecast/ Der Beitrag "Erfahrener CEO sagt: 'Die Auswirkung der Zinssenkung wird sich mit der Zeit zeigen'", enthüllt Bitcoin- und Ethereum-Preisprognose erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die gestern von der FED angekündigte Zinssenkung hatte nicht die erwartete Auswirkung auf den Kryptowährungsmarkt. Während der Preis von BNB ein Allzeithoch von 1.000 $ erreichte, blieben die Preise großer Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum weitgehend unverändert. Analyst sagen, dies deute darauf hin, dass Investoren kein Vertrauen darin haben, dass die Fed wirklich zu einem lockereren geldpolitischen Kurs wechselt. Wave Digital Assets CEO David Siemer erklärte, dass er erwartet, dass die Auswirkungen der Zinssenkung mit der Zeit zu sehen sein werden, und sagte: "Bitcoin könnte bis zum Jahresende auf etwa 130.000 $ steigen, während Ethereum auf 6.000 $ steigen könnte." Experten sagen jedoch, eine einzelne Zinssenkung reichte nicht aus, um Marktbegeisterung zu erzeugen. "Eine Zinssenkung ist ein Rückenwind, aber sie schafft keinen Paradigmenwechsel im Markt", sagte Ira Auerbach, Präsident von Tandem, einem Tochterunternehmen von Offchain Labs und ehemaliger Nasdaq-Executive. "Die Richtung ist zugunsten von Krypto, aber ein einzelner Schritt bestimmt nicht den Trend." Stocktwits-Marktstratege Tom Bruni erklärte jedoch, dass Investoren die Nachricht bereits eingepreist hätten und interpretierten die aktuelle Stagnation als Ausverkauf. Galaxy-Manager Chris Rhine argumentierte ähnlich, dass die Zinssenkung bereits eingepreist war und der Markt sich auf zukünftige Richtungen konzentrierte. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-ceo-says-the-effect-of-the-interest-rate-cut-will-emerge-over-time-reveals-bitcoin-and-ethereum-price-forecast/