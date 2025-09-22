BörseDEX+
Ehemaliger Ripple-Führungskraft erklärt, warum XRP nicht für Privatanleger konzipiert ist

Von: Coincentral
2025/09/22 01:01

TLDR

  • Dilip Rao, ehemaliger Ripple-Führungskraft, stellt klar, dass die Zukunft von XRP auf institutionelle Adoption statt auf Einzelhandel ausgerichtet ist.
  • Rao betont, dass XRP als Brückenwährung für anspruchsvolle Finanzinstitutionen konzipiert ist.
  • Ripples Strategie zielt darauf ab, über spekulative Handelsgeschäfte hinauszugehen und tiefe Liquidität durch institutionelle Investoren aufzubauen.
  • Rao hebt hervor, dass institutionelle Investoren im letzten Quartal den Großteil der XRP-Verkäufe getätigt haben.
  • Der Wechsel von Einzelhandels- zu institutioneller Adoption ist entscheidend für XRPs Rolle bei grenzüberschreitenden Finanztransaktionen mit hohem Volumen.

Dilip Rao, ein ehemaliger Führungskraft bei Ripple, hat klargestellt, dass die Zukunft von XRP nicht bei Einzelhandelsinvestoren, sondern bei institutioneller Adoption liegt. Seine Aussage hat eine neue Debatte darüber ausgelöst, ob individuelle Händler oder Finanzinstitutionen Kryptowährungen vorantreiben werden. Raos Bemerkungen deuten darauf hin, dass der wahre Wert von XRP in seiner Rolle als Brückenwährung für Banken und Zahlungsanbieter liegt.

XRP zielt auf institutionelle Finanzoperationen ab

Während einer kürzlichen Podiumsdiskussion beim Global Islamic Economy Summit teilte John Squire ein Video mit Dilip Raos Kommentaren zum aktuellen Stand des XRP-Handels. Auf die Frage nach den schnellen Gewinnen, die viele Krypto-Händler anstreben, antwortete Rao, indem er zwischen spekulativem Handel und institutioneller Nutzung unterschied.

Rao betonte, dass die aktuelle Handelslandschaft von XRP mit Hunderten von Börsen und weitgehend geringer Liquidität nicht der Markt ist, auf den Ripple abzielt. Er erkannte an, dass der Einzelhandel dazu beigetragen hat, einen ersten Marktplatz zu etablieren, betonte jedoch, dass sich der Fokus nun verlagert.

Dies markiert den Übergang von Einzelhandelsspekulation zu institutioneller Adoption.

Raos Kommentare unterstreichen Ripples langfristige Strategie, einen Markt zu entwickeln, der auf groß angelegte Finanzoperationen ausgerichtet ist. Die Vision des Unternehmens für XRP ist die einer Großhandels-Brückenwährung, die grenzüberschreitende Abrechnungen für Finanzinstitutionen erleichtert. Ripples ultimatives Ziel ist es, traditionelle Systeme durch ein effizienteres und digitales Modell zu ersetzen, das institutionellen Bedürfnissen dient.

Ripple konzentriert sich auf institutionelle Adoption für XRP

Raos Aussage ging auch auf Bedenken ein, dass der durch Einzelhandelsspekulation erzeugte Lärm das wahre Potenzial von XRP behindern könnte. Er räumte ein, dass diese Spekulation "viel Lärm erzeugt", machte aber auch deutlich, dass dies vorübergehend ist. Ripples Ziel ist es, über den Hype des individuellen Handels hinauszugehen und in einen stabileren, institutionell getriebenen Markt einzutreten.

Während XRP vom Einzelhandel zu institutionellen Investoren wechselt, zielt Ripple darauf ab, einen zuverlässigen und tiefen Liquiditätspool aufzubauen. Dies ermöglicht es der Kryptowährung, für grenzüberschreitende Finanztransaktionen mit hohem Volumen genutzt zu werden. Laut Rao hängt Ripples langfristiger Erfolg davon ab, den Fokus von individuellen Händlern auf institutionelle Akteure zu verlagern.

Der Beitrag Ex-Ripple-Führungskraft erklärt, warum XRP nicht für Einzelhändler konzipiert ist erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

