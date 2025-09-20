Ehemaliger Disney-CEO Eisner kritisiert Disney und Trump wegen Kimmels Entfernung

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Ex-Disney CEO Eisner kritisiert Disney und Trump wegen Kimmels Entfernung erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Topline Der ehemalige Disney-CEO Michael Eisner schien am Freitag in einem Tweet seinen Nachfolger Bob Iger zu kritisieren und prangerte diejenigen an, die sich "nicht gegen Tyrannen stellen" inmitten von Regierungsdrohungen gegen den ersten Verfassungszusatz, nachdem Disneys ABC scheinbar Drohungen der Trump-Administration nachgegeben hatte, indem es Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel entfernte, nach einem Monolog, in dem Kimmel Kommentare über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk machte, die sowohl MAGA-Anhänger als auch Präsident Trump kritisierten. Eisner machte die Kommentare in einem am Freitag veröffentlichten Tweet. (Foto von JC Olivera/Sportico via Getty Images) Sportico via Getty Images Wichtige Fakten Eisner sagte, Kimmels unbefristete Suspendierung "unmittelbar nachdem" FCC-Vorsitzender Brendan Carr Drohungen gegen ABC ausgesprochen hatte, "ist ein weiteres Beispiel für außer Kontrolle geratene Einschüchterung." Eisner schien sich auf Kommentare zu beziehen, die Carr bei einem Auftritt in einem rechtsgerichteten Podcast am Mittwoch machte, als der FCC-Vorsitzende Kimmels Bemerkungen über Kirk erwähnte und sagte: "Diese Unternehmen können Wege finden, gegen Kimmel vorzugehen, oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC geben." Stunden nach Carrs Kommentaren kündigte ABC an, dass "Jimmy Kimmel Live!" aus dem Programm genommen würde. Eisner, der die Angriffe der Trump-Administration gegen höhere Bildung, Anwaltskanzleien und große Unternehmen erwähnte, fragte: "Wohin ist die ganze Führung verschwunden?" - ein scheinbarer Seitenhieb auf Iger. Forbes hat Disney um eine Stellungnahme gebeten. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Schauen Sie für Updates wieder vorbei. Quelle: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/Der Beitrag Ex-Disney CEO Eisner kritisiert Disney und Trump wegen Kimmels Entfernung erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Topline Der ehemalige Disney-CEO Michael Eisner schien am Freitag in einem Tweet seinen Nachfolger Bob Iger zu kritisieren und prangerte diejenigen an, die sich "nicht gegen Tyrannen stellen" inmitten von Regierungsdrohungen gegen den ersten Verfassungszusatz, nachdem Disneys ABC scheinbar Drohungen der Trump-Administration nachgegeben hatte, indem es Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel entfernte, nach einem Monolog, in dem Kimmel Kommentare über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk machte, die sowohl MAGA-Anhänger als auch Präsident Trump kritisierten. Eisner machte die Kommentare in einem am Freitag veröffentlichten Tweet. (Foto von JC Olivera/Sportico via Getty Images) Sportico via Getty Images Wichtige Fakten Eisner sagte, Kimmels unbefristete Suspendierung "unmittelbar nachdem" FCC-Vorsitzender Brendan Carr Drohungen gegen ABC ausgesprochen hatte, "ist ein weiteres Beispiel für außer Kontrolle geratene Einschüchterung." Eisner schien sich auf Kommentare zu beziehen, die Carr bei einem Auftritt in einem rechtsgerichteten Podcast am Mittwoch machte, als der FCC-Vorsitzende Kimmels Bemerkungen über Kirk erwähnte und sagte: "Diese Unternehmen können Wege finden, gegen Kimmel vorzugehen, oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC geben." Stunden nach Carrs Kommentaren kündigte ABC an, dass "Jimmy Kimmel Live!" aus dem Programm genommen würde. Eisner, der die Angriffe der Trump-Administration gegen höhere Bildung, Anwaltskanzleien und große Unternehmen erwähnte, fragte: "Wohin ist die ganze Führung verschwunden?" - ein scheinbarer Seitenhieb auf Iger. Forbes hat Disney um eine Stellungnahme gebeten. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Schauen Sie für Updates wieder vorbei. Quelle: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/

Ehemaliger Disney-CEO Eisner kritisiert Disney und Trump wegen Kimmels Entfernung

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 07:22
Threshold
T$0,01344+6,07%
BOB
BOB$0,000003341+4,11%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,811+3,49%
Seed.Photo
PHOTO$0,5032-1,12%
Carnomaly
CARR$0,000904-15,43%

Topline

Der ehemalige Disney-CEO Michael Eisner schien seinen Nachfolger Bob Iger am Freitag in einem Tweet zu kritisieren, indem er diejenigen anprangerte, die angesichts staatlicher Bedrohungen des ersten Verfassungszusatzes nicht "gegen Mobber aufstehen", nachdem Disneys ABC scheinbar Drohungen der Trump-Administration nachgegeben hatte, indem es Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel entfernte, nach einem Monolog, in dem Kimmel Kommentare über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk machte, die sowohl MAGA-Anhänger als auch Präsident Trump kritisierten.

Eisner machte die Kommentare in einem am Freitag veröffentlichten Tweet. (Foto von JC Olivera/Sportico via Getty Images)

Sportico via Getty Images

Wichtige Fakten

Eisner sagte, Kimmels unbefristete Suspendierung "unmittelbar nachdem" FCC-Vorsitzender Brendan Carr Drohungen gegen ABC ausgesprochen hatte, "ist ein weiteres Beispiel für außer Kontrolle geratene Einschüchterung."

Eisner schien sich auf Kommentare zu beziehen, die Carr am Mittwoch in einem Auftritt in einem rechtsgerichteten Podcast machte, als der FCC-Vorsitzende Kimmels Bemerkungen über Kirk erwähnte und sagte: "Diese Unternehmen können Wege finden, Maßnahmen gegen Kimmel zu ergreifen, oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC geben."

Stunden nach Carrs Kommentaren kündigte ABC an, dass "Jimmy Kimmel Live!" aus dem Programm genommen würde.

Eisner, der die Angriffe der Trump-Administration gegen höhere Bildung, Anwaltskanzleien und große Unternehmen erwähnte, fragte: "Wohin ist die ganze Führung verschwunden?" - ein scheinbarer Seitenhieb auf Iger.

Forbes hat Disney um eine Stellungnahme gebeten.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Schauen Sie für Updates wieder vorbei.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0,000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4149+6,13%
Intuition
TRUST$0,2076-0,76%
Xrp Classic
XRPC$0,0007184+5,36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02005+5,69%
Moonveil
MORE$0,004965-5,93%
Farcana
FAR$0,000555-5,77%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106 437,48
$106 437,48$106 437,48

+2,58%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 644,64
$3 644,64$3 644,64

+3,66%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167,84
$167,84$167,84

+3,26%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4259
$2,4259$2,4259

+4,74%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18288
$0,18288$0,18288

+2,69%