Ehemaliger Disney-CEO Eisner kritisiert Disney und Trump wegen Kimmels Entfernung

Der Beitrag Ex-Disney CEO Eisner kritisiert Disney und Trump wegen Kimmels Entfernung erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Topline Der ehemalige Disney-CEO Michael Eisner schien am Freitag in einem Tweet seinen Nachfolger Bob Iger zu kritisieren und prangerte diejenigen an, die sich "nicht gegen Tyrannen stellen" inmitten von Regierungsdrohungen gegen den ersten Verfassungszusatz, nachdem Disneys ABC scheinbar Drohungen der Trump-Administration nachgegeben hatte, indem es Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel entfernte, nach einem Monolog, in dem Kimmel Kommentare über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk machte, die sowohl MAGA-Anhänger als auch Präsident Trump kritisierten. Eisner machte die Kommentare in einem am Freitag veröffentlichten Tweet. (Foto von JC Olivera/Sportico via Getty Images) Sportico via Getty Images Wichtige Fakten Eisner sagte, Kimmels unbefristete Suspendierung "unmittelbar nachdem" FCC-Vorsitzender Brendan Carr Drohungen gegen ABC ausgesprochen hatte, "ist ein weiteres Beispiel für außer Kontrolle geratene Einschüchterung." Eisner schien sich auf Kommentare zu beziehen, die Carr bei einem Auftritt in einem rechtsgerichteten Podcast am Mittwoch machte, als der FCC-Vorsitzende Kimmels Bemerkungen über Kirk erwähnte und sagte: "Diese Unternehmen können Wege finden, gegen Kimmel vorzugehen, oder es wird zusätzliche Arbeit für die FCC geben." Stunden nach Carrs Kommentaren kündigte ABC an, dass "Jimmy Kimmel Live!" aus dem Programm genommen würde. Eisner, der die Angriffe der Trump-Administration gegen höhere Bildung, Anwaltskanzleien und große Unternehmen erwähnte, fragte: "Wohin ist die ganze Führung verschwunden?" - ein scheinbarer Seitenhieb auf Iger. Forbes hat Disney um eine Stellungnahme gebeten. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Schauen Sie für Updates wieder vorbei. Quelle: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/19/ex-disney-chief-blasts-current-leadership-and-fcc-for-out-of-control-intimidation-after-kimmels-removal/