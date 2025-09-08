Alle konzentrieren sich auf ETF-Zuflüsse, während SpacePays Vorverkauf leise die 1-Million-Dollar-Marke überschreitet

Der Fokus im Kryptobereich liegt derzeit auf börsengehandelten Fonds. Viel Geld fließt in Ethereum- und Bitcoin-ETFs. Große Finanzakteure wie BlackRock, Fidelity und Grayscale setzen ernsthaft auf diese Coins. Es geht nicht mehr nur um Handel, sondern darum, dass die Wall Street Krypto als regulierte Anlageklasse anerkennt.

Auch XRP reitet auf der ETF-Welle. Die mögliche Genehmigung eines XRP-Spot-ETF hat Aufmerksamkeit erregt, wobei die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC voraussichtlich bis zum 24.10.2025 eine endgültige Entscheidung treffen wird. Bei Genehmigung könnte dies einen weiteren entscheidenden Schritt bei der Integration von Krypto in die Mainstream-Finanzwelt markieren.

Während alle Augen auf diese ETFs gerichtet sind, entfaltet sich etwas Ruhigeres, aber dennoch Mächtiges. SpacePay baut stetig ein Projekt auf, das reale Probleme im Kryptobereich angeht. Der Vorverkauf hat die 1-Million-Dollar-Marke überschritten und zeigt starkes Investoreninteresse. Trotz des ETF-Hypes gewinnen neue Projekte wie SpacePay an Boden. Innovation und praktische Lösungen ziehen weiterhin solide Unterstützung an.

Warum SpacePay trotz des ETF-Hypes Aufmerksamkeit verdient

SpacePay verdient jede Aufmerksamkeit, denn während ETFs sich darauf konzentrieren, die spezifische Performance von Kryptowährungen zu verfolgen, bietet SpacePay Lösungen für offensichtliche Probleme in der Krypto-Community.

SpacePay baut eine Brücke zwischen Krypto und alltäglichen Transaktionen. Mit seinem praktischen Ansatz könnte das Projekt eine der ersten Zahlungslösungen werden, die die Nutzung von Krypto so mühelos macht wie das Durchziehen einer Karte.

Die Plattform behebt Probleme, die Krypto-Zahlungen seit Jahren verlangsamt haben. Dazu gehören Preisschwankungen, hohe Gebühren und langsame Abwicklungen. Selbst Plattformen, die Dezentralisierung beanspruchen, laufen manchmal auf zentralisierten Systemen mit wenig Transparenz. Die Skalierbarkeit bleibt eine weitere ständige Herausforderung, besonders in Zeiten hoher Nachfrage.

SpacePays Modell geht diese Schmerzpunkte direkt an. Bei Krypto-Zahlungen ermöglicht die Plattform den Nutzern, automatisch in Fiat-Währung bezahlt zu werden. Dies beseitigt die Chance, dass der Token-Wert während und nach der Transaktion sinkt.

Außerdem zahlen Nutzer keine Gebühren, während Händlern nur 0,5% pro Transaktion berechnet werden, weit unter den Branchennormen. Die Integration erfordert keine teure neue Infrastruktur; eine einfache APK ermöglicht es bestehenden POS-Terminals, Zahlungen zu verarbeiten.

Komfort und Skalierbarkeit sind in die Technologie eingebaut. SpacePay unterstützt Ausgaben aus über 325 Wallets und macht die Krypto-Nutzung so einfach wie traditionelle Zahlungsmethoden. Unternehmen müssen keine Systeme überholen, und die Einrichtung funktioniert nahtlos mit bestehenden Prozessen.

Die Plattform fungiert auch als Krypto-Fiat-Brücke, die es Krypto-Inhabern ermöglicht, frei auszugeben, während sie Einzelhändlern Stabilität bietet. Für Benutzer und SPY-Inhaber erstrecken sich die Vorteile über Zahlungen hinaus.

Es gibt einen monatlichen Treue-Airdrop, der die aktive Nutzung der Plattform belohnt. Token-Inhaber werden auch über wichtige Entscheidungen abstimmen können, was der Community einen echten Einfluss auf die Zukunft des Projekts gibt.

SPY-Inhaber werden vor der breiten Öffentlichkeit Zugang zu neuen Funktionen haben und auch einen Anteil am Umsatz der Plattform erhalten. SpacePay jagt nicht dem Hype hinterher, sondern zielt darauf ab, sich natürlich in die Art und Weise einzufügen, wie Menschen einkaufen und bezahlen.

SpacePays Erfolge stechen inmitten der ETF-Aufmerksamkeit hervor

SpacePay hat echte Erfolge erzielt. Es sammelte 750.000 Dollar von privaten Investoren, was ein Zeichen des Vertrauens in seine Vision ist. Die frühe Unterstützung legte den Grundstein für Wachstum und beweist, dass SpacePay sich auf praktische Lösungen konzentriert, nicht auf Hype.

Das Projekt hat auch einen Reinvestitions-Rückkauf abgeschlossen. Es ist der langfristigen Entwicklung und Werterhaltung verpflichtet. Ein funktionales Minimum Viable Product wurde bereits entwickelt. Etwas Greifbares in Aktion zu haben, kann helfen, frühzeitig Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen, besonders in einer Zeit, in der große ETF-Zuflüsse die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

SpacePay sicherte sein geistiges Eigentum und folgt globalen Finanzregeln. Es gewann den Titel "New Payment Platform of the Year" 2022/23 bei den CorporateLiveWire Global Awards.

Zusammen zeigen diese Meilensteine, dass SpacePay stetig an Dynamik gewinnt. Die über 1 Million Dollar sind ein Beweis für die starke Grundlage der Plattform und ihre Bereitschaft, reale Krypto-Zahlungen einfacher und zuverlässiger zu machen.

Wie man SpacePay während des Vorverkaufs kauft

1. Verbinde deine Wallet

Beginne damit, eine unterstützte Wallet wie MetaMask direkt über die offizielle SpacePay-Website zu verknüpfen.

2. Finanziere deine Wallet

Stelle sicher, dass sie einen der akzeptierten Token hat — ETH, BNB, MATIC, AVAX, BASE, USDC oder USDT. Wenn du es vorziehst, kannst du auch eine Bankkarte verwenden.

3. Wähle die Anzahl der SPY-Token

Gib die Menge an SPY-Token ein, die du im Vorverkauf kaufen möchtest.

4. Genehmige und bestätige den Swap

Genehmige die Transaktion in deiner Wallet und bestätige sie auf der Website.

5. Lasse etwas extra für Netzwerkgebühren

Behalte immer ein wenig zusätzliches Guthaben, um Blockchain-Gasgebühren zu decken, damit die Transaktion reibungslos durchgeht.

6. Erhalte deine Token

Nach der Bestätigung werden deine SPY-Token deiner Wallet gutgeschrieben und sichern deinen Platz im laufenden Vorverkauf.

Der Beitrag Alle konzentrieren sich auf ETF-Zuflüsse, doch SpacePays Vorverkauf überschreitet leise die 1-Million-Dollar-Marke erschien zuerst auf 99Bitcoins.