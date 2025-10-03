BörseDEX+
TLDR Die Europäische Zentralbank hat mehrere Unternehmen ausgewählt, um Kerndienste für das digitale Euro-Projekt bereitzustellen. Die EZB unterzeichnete Vereinbarungen für Betrugserkennung, Anwendungsentwicklung, Offline-Zahlung und sicheren Datenaustausch. Feedzai und Capgemini Deutschland werden das Betrugs- und Risikomanagement für den digitalen Euro übernehmen. Almaviva und Fabrick sind für die App verantwortlich [...] Der Beitrag "European Central Bank Moves Forward with Digital Euro Development" erschien zuerst auf Blockonomi.

Europäische Zentralbank schreitet mit der Entwicklung des digitalen Euro voran

Von: Blockonomi
2025/10/03 06:48
TLDR

  • Die Europäische Zentralbank hat mehrere Unternehmen ausgewählt, um Kerndienste für das digitale Euro-Projekt bereitzustellen.
  • Die EZB hat Vereinbarungen für Betrugserkennung, Anwendungsentwicklung, Offline-Zahlung und sicheren Datenaustausch unterzeichnet.
  • Feedzai und Capgemini Deutschland werden das Betrugs- und Risikomanagement für den digitalen Euro übernehmen.
  • Almaviva und Fabrick sind für die App- und Softwareentwicklung im Zusammenhang mit dem digitalen Euro verantwortlich.
  • Giesecke+Devrient wird sich auf die Ermöglichung der Offline-Zahlung für den digitalen Euro konzentrieren.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Entwicklung eines digitalen Euro vorangetrieben und mehrere Unternehmen für die Bereitstellung von Kerndiensten ausgewählt. Diese Entscheidung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass der digitale Euro die Zahlungseffizienz verbessern und mit aufkommenden digitalen Währungen konkurrieren kann. Die Fortschritte der Zentralbank unterstreichen ihr Engagement für die Schaffung einer digitalen Währung, die neben Bargeld in der Eurozone existieren kann.

EZB wählt Unternehmen für digitale Euro-Infrastruktur

Die EZB hat Rahmenvereinbarungen mit mehreren Unternehmen unterzeichnet, um verschiedene Aspekte des digitalen Euro zu überwachen. Diese Vereinbarungen umfassen Betrugserkennung, Anwendungsentwicklung, Offline-Zahlung und sicheren Datenaustausch. Zu den ausgewählten Anbietern gehören Feedzai und Capgemini Deutschland für das Betrugsmanagement, Almaviva und Fabrick für die Softwareentwicklung und Giesecke+Devrient für Offline-Zahlungsdienste.

Jeder Servicebereich hat einen Hauptanbieter und eine Alternative, um die Kontinuität bei Störungen zu gewährleisten. Die EZB hat auch darauf hingewiesen, dass sie plant, später einen weiteren Anbieter für Offline-Dienste bekannt zu geben. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit dem übergeordneten Ziel der EZB, die finanzielle Souveränität innerhalb der EU zu stärken, insbesondere angesichts des globalen Wettbewerbs durch Stablecoins.

Regulatorischer Rahmen und nächste Schritte

Die EZB stellte klar, dass im Rahmen dieser Verträge noch keine Zahlungen geleistet wurden und die Vereinbarungen je nach künftiger EU-Gesetzgebung überarbeitet werden können. Eine endgültige Entscheidung über die Ausgabe des digitalen Euro wird nach der formellen Annahme der Digitalen Euro-Verordnung folgen, die sich noch in Verhandlung befindet. Bei Genehmigung würde der digitale Euro die Zahlungseffizienz verbessern und die Abhängigkeit von privaten Stablecoins verringern.

Offizielle betonten, dass die Einführung des digitalen Euro möglicherweise erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts erfolgen wird. Sie sind jedoch entschlossen, das Projekt voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Eurozone im sich entwickelnden Zahlungssektor wettbewerbsfähig bleibt.

Der Beitrag Europäische Zentralbank treibt Entwicklung des digitalen Euro voran erschien zuerst auf Blockonomi.

