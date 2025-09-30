EUR/USD steigt über 1,1700 aufgrund steigender Wetten auf Fed-Zinssenkungen

Der Beitrag EUR/USD gewinnt über 1,1700 fällig aufgrund steigender Fed-Zinssenkungswetten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. EUR/USD gewinnt an Boden, da der US-Dollar aufgrund steigender Wahrscheinlichkeit weiterer Fed-Zinssenkungen schwächer wird. Die US-Inflation der persönlichen Konsumausgaben stieg im August auf 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 2,6% zuvor. Die EZB nähert sich dem Ende ihres Lockerungszyklus, wobei sich der Dienstleistungssektor erholt, aber die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe anhält. EUR/USD setzt seine Gewinne für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung fort und wird am Montag während der asiatischen Handelszeiten bei etwa 1,1720 gehandelt. Das Paar steigt, da der US-Dollar (USD) schwächer wird, nachdem der US-Inflationsbericht für August die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die US-Notenbank (Fed) im Oktober wahrscheinlich eine weitere Zinssenkung vornehmen wird. Der US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stieg im August um 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 2,6% zuvor. Diese Zahl entsprach den Prognosen der Analysten. Der Kern-PCE, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, lag im gleichen Zeitraum bei 2,9% im Jahresvergleich und entsprach ebenfalls den Erwartungen. Die Fed führte ihre erste Senkung in der geldpolitischen Sitzung im September durch und reduzierte die Zinsen um 25 Basispunkte (Bp) auf 4,00%-4,25%. Die Märkte preisen laut dem CME FedWatch Tool nun eine fast 88%ige Chance einer Fed-Zinssenkung im Oktober und eine 65%ige Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung im Dezember ein. Händler werden wahrscheinlich die Fed-Reden am Montag beobachten, darunter die Reden von Fed-Gouverneur Christopher Waller, Cleveland Fed-Präsidentin Beth Hammack, St. Louis Fed-Präsident Alberto Musalem, New York Fed-Präsident John Williams und Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic. Die Märkte sehen die Europäische Zentralbank (EZB) nach einem zweiten Zinserhalt im September am Ende ihres Lockerungszyklus. Die Wirtschaftsdaten bleiben gemischt, wobei der Dienstleistungssektor eine Erholung zeigt, aber die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe anhält. Euro FAQs Der Euro ist die Währung für die 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Es ist die zweithäufigst gehandelte Währung der Welt nach dem... Der Beitrag EUR/USD gewinnt über 1,1700 fällig aufgrund steigender Fed-Zinssenkungswetten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. EUR/USD gewinnt an Boden, da der US-Dollar aufgrund steigender Wahrscheinlichkeit weiterer Fed-Zinssenkungen schwächer wird. Die US-Inflation der persönlichen Konsumausgaben stieg im August auf 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 2,6% zuvor. Die EZB nähert sich dem Ende ihres Lockerungszyklus, wobei sich der Dienstleistungssektor erholt, aber die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe anhält. EUR/USD setzt seine Gewinne für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung fort und wird am Montag während der asiatischen Handelszeiten bei etwa 1,1720 gehandelt. Das Paar steigt, da der US-Dollar (USD) schwächer wird, nachdem der US-Inflationsbericht für August die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die US-Notenbank (Fed) im Oktober wahrscheinlich eine weitere Zinssenkung vornehmen wird. Der US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stieg im August um 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 2,6% zuvor. Diese Zahl entsprach den Prognosen der Analysten. Der Kern-PCE, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, lag im gleichen Zeitraum bei 2,9% im Jahresvergleich und entsprach ebenfalls den Erwartungen. Die Fed führte ihre erste Senkung in der geldpolitischen Sitzung im September durch und reduzierte die Zinsen um 25 Basispunkte (Bp) auf 4,00%-4,25%. Die Märkte preisen laut dem CME FedWatch Tool nun eine fast 88%ige Chance einer Fed-Zinssenkung im Oktober und eine 65%ige Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung im Dezember ein. Händler werden wahrscheinlich die Fed-Reden am Montag beobachten, darunter die Reden von Fed-Gouverneur Christopher Waller, Cleveland Fed-Präsidentin Beth Hammack, St. Louis Fed-Präsident Alberto Musalem, New York Fed-Präsident John Williams und Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic. Die Märkte sehen die Europäische Zentralbank (EZB) nach einem zweiten Zinserhalt im September am Ende ihres Lockerungszyklus. Die Wirtschaftsdaten bleiben gemischt, wobei der Dienstleistungssektor eine Erholung zeigt, aber die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe anhält. Euro FAQs Der Euro ist die Währung für die 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Es ist die zweithäufigst gehandelte Währung der Welt nach dem...