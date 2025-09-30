EUR/USD steigt über 1,1700 aufgrund steigender Wetten auf Fed-Zinssenkungen

- EUR/USD gewinnt an Boden, da der US-Dollar aufgrund steigender Wahrscheinlichkeit weiterer Fed-Zinssenkungen schwächer wird.
- Die US-Inflation der persönlichen Konsumausgaben stieg im August auf 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 2,6% zuvor.
- Die EZB nähert sich dem Ende ihres Lockerungszyklus, wobei sich der Dienstleistungssektor erholt, aber die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe anhält.
EUR/USD setzt seine Gewinne für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung fort und wird am Montag während der asiatischen Handelszeiten bei etwa 1,1720 gehandelt. Das Paar steigt im Wert, da der US-Dollar (USD) schwächer wird, nachdem der US-Inflationsbericht für August die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die US-Notenbank (Fed) im Oktober eine weitere Zinssenkung vornehmen wird.
Der US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stieg im August um 2,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 2,6% zuvor. Diese Zahl entsprach den Prognosen der Analysten. Der Kern-PCE, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, lag im selben Zeitraum bei 2,9% im Jahresvergleich und entsprach ebenfalls den Erwartungen.
Die Fed führte ihre erste Zinssenkung in der geldpolitischen Sitzung im September durch und senkte die Zinsen um 25 Basispunkte (Bp) auf 4,00%-4,25%. Laut dem CME FedWatch Tool preisen die Märkte nun eine fast 88%ige Chance für eine Fed-Zinssenkung im Oktober und eine 65%ige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung im Dezember ein.
Händler werden wahrscheinlich später am Montag die Fed-Reden beobachten, darunter die Reden von Fed-Gouverneur Christopher Waller, Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack, St. Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem, New York-Fed-Präsident John Williams und Atlanta-Fed-Präsident Raphael Bostic.
Die Märkte sehen die Europäische Zentralbank (EZB) nach einer zweiten Zinspause im September am Ende ihres Lockerungszyklus. Die Wirtschaftsdaten bleiben gemischt, wobei der Dienstleistungssektor eine Erholung zeigt, aber die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe anhält.
Euro FAQs
Der Euro ist die Währung für die 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Er ist die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt nach dem US-Dollar. Im Jahr 2022 machte er 31% aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen täglichen Umsatz von über 2,2 Billionen Dollar pro Tag.
EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30% aller Transaktionen aus, gefolgt von EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) und EUR/AUD (2%).
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Reservebank für die Eurozone. Die EZB legt die Zinssätze fest und verwaltet die Geldpolitik.
Das Hauptmandat der EZB ist die Aufrechterhaltung der Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Stimulierung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Erhöhung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze – oder die Erwartung höherer Zinssätze – kommen in der Regel dem Euro zugute und umgekehrt.
Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen auf Sitzungen, die achtmal im Jahr stattfinden. Die Entscheidungen werden von den Leitern der nationalen Banken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern getroffen, darunter die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde.
Die Inflationsdaten der Eurozone, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), sind eine wichtige Kennzahl für den Euro. Wenn die Inflation stärker als erwartet steigt, insbesondere wenn sie über dem 2%-Ziel der EZB liegt, ist die EZB verpflichtet, die Zinssätze zu erhöhen, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen.
Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu seinen Pendants kommen in der Regel dem Euro zugute, da sie die Region als Ort für globale Investoren attraktiver machen, um ihr Geld anzulegen.
Datenveröffentlichungen messen den Zustand der Wirtschaft und können Auswirkungen auf den Euro haben. Indikatoren wie BIP, Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen, Beschäftigung und Umfragen zum Verbrauchervertrauen können alle die Richtung der Einheitswährung beeinflussen.
Eine starke Wirtschaft ist gut für den Euro. Sie zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern kann auch die EZB dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, was den Euro direkt stärken wird. Andernfalls, wenn die Wirtschaftsdaten schwach sind, wird der Euro wahrscheinlich fallen.
Wirtschaftsdaten für die vier größten Volkswirtschaften im Euroraum (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien) sind besonders bedeutsam, da sie 75% der Wirtschaft der Eurozone ausmachen.
Eine weitere wichtige Datenveröffentlichung für den Euro ist die Handelsbilanz. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen dem, was ein Land durch seine Exporte verdient, und dem, was es über einen bestimmten Zeitraum für Importe ausgibt.
Wenn ein Land stark nachgefragte Exporte produziert, wird seine Währung allein durch die zusätzliche Nachfrage an Wert gewinnen, die von ausländischen Käufern geschaffen wird, die diese Waren kaufen möchten. Daher stärkt eine positive Netto-Handelsbilanz eine Währung und umgekehrt für eine negative Bilanz.
