EUR/GBP steigt auf Sechs-Wochen-Hochs, da Stagflationssorgen im Vereinigten Königreich das Pfund Sterling belasten

EUR/GBP setzt Gewinne für einen zweiten Tag fort und klettert auf Sechs-Wochen-Hochs.

Das Britische Pfund steht trotz stärkerer UK-Einzelhandelsdaten unter Druck.

Bedenken bezüglich Stagflation in Großbritannien wachsen mit hoher Inflation, schwachem Wachstum und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt

Der Euro (EUR) setzt seine Gewinne gegenüber dem Britischen Pfund (GBP) für den zweiten Tag fort, wobei EUR/GBP trotz besser als erwarteter britischer Einzelhandelsdaten auf den höchsten Stand seit dem 7. August steigt.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird das Währungspaar bei etwa 0,8713 gehandelt und hat sich leicht von einem Intraday-Hoch von 0,8728 abgeschwächt, da das Pfund Sterling weiterhin unter Druck steht aufgrund der vorsichtigen geldpolitischen Haltung der Bank of England (BoE) nach der Entscheidung dieser Woche, die Zinsen unverändert zu lassen.

Die britischen Einzelhandelsumsätze für August überraschten durchweg positiv. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,5% im Monatsvergleich, leicht über der Prognose von 0,4% und entsprechend dem revidierten Wert des Vormonats von 0,5% (von 0,6%). Die Kern-Einzelhandelsumsätze (ohne Kraftstoffe) stiegen um 0,8% im Monatsvergleich, deutlich über den erwarteten 0,3% und doppelt so hoch wie der revidierte Juli-Wert von 0,4% (von 0,5%).

Auf Jahresbasis stiegen die Gesamtumsätze um 0,7% im Jahresvergleich und übertrafen damit den Konsens von 0,6%, schwächten sich jedoch gegenüber dem revidierten Wert von 0,8% im Juli (von 1,1%) ab. Die Kernumsätze stiegen um 1,2% im Jahresvergleich, über der Prognose von 0,8% und leicht über dem revidierten Juli-Wert von 1,0% (von 1,3%).

Die Daten zeigen, dass die Haushalte trotz erhöhter Kreditkosten und hartnäckiger Inflation weiterhin Geld ausgeben, was ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit auf der Nachfrageseite der Wirtschaft unterstreicht. Während die positive Überraschung ermutigend ist, ist es erwähnenswert, dass die Juli-Zahlen nach unten korrigiert wurden, was darauf hindeutet, dass frühere Schätzungen die Stärke der Verbraucher überbewerteten.

Die Veröffentlichung änderte jedoch wenig an den breiteren makroökonomischen Aussichten, wobei Stagflationsrisiken weiterhin über der britischen Wirtschaft schweben. Die Inflation bleibt mit 3,8% im Jahresvergleich erhöht, fast doppelt so hoch wie das 2%-Ziel der BoE, während das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal auf nur 0,3% im Quartalsvergleich verlangsamte. Gleichzeitig beginnt sich der Arbeitsmarkt abzuschwächen, wobei die Arbeitslosigkeit in Richtung 4,7% tendiert und die Zahl der Beschäftigten sinkt.

Mit verlangsamtem Wachstum, erhöhter Inflation und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt stimmte die BoE am Donnerstag mit 7:2 dafür, den Leitzins bei 4,00% zu belassen, und kündigte eine Verlangsamung ihres quantitativen Straffungsprogramms an.

Zusätzlich zu den Sorgen des Pfund Sterling schürten die neuesten Finanzdaten frische Bedenken bezüglich der öffentlichen Finanzen Großbritanniens. Die Renditen 10-jähriger britischer Staatsanleihen kletterten auf 4,7%, ein Zwei-Wochen-Hoch, nachdem die Nettokreditaufnahme im August auf 18 Milliarden Pfund anstieg, deutlich über der Prognose von 12,8 Milliarden Pfund und dem höchsten Wert für diesen Monat seit fünf Jahren.

(Diese Geschichte wurde am 19. September um 14:01 GMT korrigiert, um zu sagen, dass die britischen Kern-Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich im August über dem Juli-Wert lagen, nicht schwächer.)