EUR/GBP steigt auf Sechs-Wochen-Hochs, da Stagflationssorgen im Vereinigten Königreich das Pfund Sterling belasten

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag EUR/GBP steigt auf Sechs-Wochen-Hochs, da Stagflationssorgen im Vereinigten Königreich auf dem Sterling lasten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP baut Gewinne für einen zweiten Tag aus und klettert auf Sechs-Wochen-Hochs. Das Britische Pfund steht trotz stärkerer britischer Einzelhandelsdaten unter Druck. Stagflationssorgen im Vereinigten Königreich wachsen mit hoher Inflation, schwachem Wachstum und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt. Der Euro (EUR) baut seine Gewinne gegenüber dem Britischen Pfund (GBP) für den zweiten Tag aus, wobei EUR/GBP trotz besser als erwarteter britischer Einzelhandelsdaten auf den höchsten Stand seit dem 7. August steigt. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird der Kurs bei etwa 0,8713 gehandelt und gibt leicht vom Intraday-Hoch von 0,8728 nach, da das Sterling nach der Entscheidung der Bank of England (BoE) in dieser Woche, die Zinsen unverändert zu lassen, weiterhin unter Druck der vorsichtigen geldpolitischen Haltung steht. Die britischen Einzelhandelsumsätze für August überraschten auf breiter Front positiv. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,5% im Monatsvergleich, leicht über der Prognose von 0,4% und entsprechend dem revidierten Wert des Vormonats von 0,5% (von 0,6%). Die Kern-Einzelhandelsumsätze (ohne Kraftstoffe) stiegen um 0,8% im Monatsvergleich, deutlich über den erwarteten 0,3% und doppelt so hoch wie Julis revidierte 0,4% (von 0,5%). Auf Jahresbasis stiegen die Gesamtumsätze um 0,7% im Jahresvergleich und übertrafen damit den Konsens von 0,6%, fielen jedoch gegenüber dem revidierten Wert von 0,8% im Juli (von 1,1%) zurück. Die Kernumsätze stiegen um 1,2% im Jahresvergleich, über der Prognose von 0,8% und leicht über Julis revidiertem Wert von 1,0% (von 1,3%). Die Daten zeigen, dass die Haushalte trotz erhöhter Kreditkosten und hartnäckiger Inflation weiterhin ausgeben, was einen gewissen Grad an Widerstandsfähigkeit auf der Nachfrageseite der Wirtschaft unterstreicht. Während die positive Überraschung ermutigend ist, ist es erwähnenswert, dass die Juli-Zahlen nach unten korrigiert wurden, was darauf hindeutet, dass frühere Schätzungen die Stärke des Verbrauchers überbewerteten. Die Veröffentlichung änderte jedoch wenig am breiteren makroökonomischen Ausblick, wobei Stagflationsrisiken weiterhin über der britischen Wirtschaft schweben. Die Inflation bleibt mit 3,8% im Jahresvergleich erhöht, fast doppelt so hoch wie das 2%-Ziel der BoE, während das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal auf nur 0,3% im Quartalsvergleich zurückging. Zur gleichen...Der Beitrag EUR/GBP steigt auf Sechs-Wochen-Hochs, da Stagflationssorgen im Vereinigten Königreich auf dem Sterling lasten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP baut Gewinne für einen zweiten Tag aus und klettert auf Sechs-Wochen-Hochs. Das Britische Pfund steht trotz stärkerer britischer Einzelhandelsdaten unter Druck. Stagflationssorgen im Vereinigten Königreich wachsen mit hoher Inflation, schwachem Wachstum und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt. Der Euro (EUR) baut seine Gewinne gegenüber dem Britischen Pfund (GBP) für den zweiten Tag aus, wobei EUR/GBP trotz besser als erwarteter britischer Einzelhandelsdaten auf den höchsten Stand seit dem 7. August steigt. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird der Kurs bei etwa 0,8713 gehandelt und gibt leicht vom Intraday-Hoch von 0,8728 nach, da das Sterling nach der Entscheidung der Bank of England (BoE) in dieser Woche, die Zinsen unverändert zu lassen, weiterhin unter Druck der vorsichtigen geldpolitischen Haltung steht. Die britischen Einzelhandelsumsätze für August überraschten auf breiter Front positiv. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,5% im Monatsvergleich, leicht über der Prognose von 0,4% und entsprechend dem revidierten Wert des Vormonats von 0,5% (von 0,6%). Die Kern-Einzelhandelsumsätze (ohne Kraftstoffe) stiegen um 0,8% im Monatsvergleich, deutlich über den erwarteten 0,3% und doppelt so hoch wie Julis revidierte 0,4% (von 0,5%). Auf Jahresbasis stiegen die Gesamtumsätze um 0,7% im Jahresvergleich und übertrafen damit den Konsens von 0,6%, fielen jedoch gegenüber dem revidierten Wert von 0,8% im Juli (von 1,1%) zurück. Die Kernumsätze stiegen um 1,2% im Jahresvergleich, über der Prognose von 0,8% und leicht über Julis revidiertem Wert von 1,0% (von 1,3%). Die Daten zeigen, dass die Haushalte trotz erhöhter Kreditkosten und hartnäckiger Inflation weiterhin ausgeben, was einen gewissen Grad an Widerstandsfähigkeit auf der Nachfrageseite der Wirtschaft unterstreicht. Während die positive Überraschung ermutigend ist, ist es erwähnenswert, dass die Juli-Zahlen nach unten korrigiert wurden, was darauf hindeutet, dass frühere Schätzungen die Stärke des Verbrauchers überbewerteten. Die Veröffentlichung änderte jedoch wenig am breiteren makroökonomischen Ausblick, wobei Stagflationsrisiken weiterhin über der britischen Wirtschaft schweben. Die Inflation bleibt mit 3,8% im Jahresvergleich erhöht, fast doppelt so hoch wie das 2%-Ziel der BoE, während das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal auf nur 0,3% im Quartalsvergleich zurückging. Zur gleichen...

EUR/GBP steigt auf Sechs-Wochen-Hochs, da Stagflationssorgen im Vereinigten Königreich das Pfund Sterling belasten

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 04:04
1
1$0.02493+17.09%
SIX
SIX$0.01631+1.61%
ChangeX
CHANGE$0.00138678-2.19%
CROSS
CROSS$0.12939+4.61%
EUR
EUR$1.1563-0.06%
  • EUR/GBP setzt Gewinne für einen zweiten Tag fort und klettert auf Sechs-Wochen-Hochs.
  • Das Britische Pfund steht trotz stärkerer UK-Einzelhandelsdaten unter Druck.
  • Bedenken bezüglich Stagflation in Großbritannien wachsen mit hoher Inflation, schwachem Wachstum und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt

Der Euro (EUR) setzt seine Gewinne gegenüber dem Britischen Pfund (GBP) für den zweiten Tag fort, wobei EUR/GBP trotz besser als erwarteter britischer Einzelhandelsdaten auf den höchsten Stand seit dem 7. August steigt.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird das Währungspaar bei etwa 0,8713 gehandelt und hat sich leicht von einem Intraday-Hoch von 0,8728 abgeschwächt, da das Pfund Sterling weiterhin unter Druck steht aufgrund der vorsichtigen geldpolitischen Haltung der Bank of England (BoE) nach der Entscheidung dieser Woche, die Zinsen unverändert zu lassen.

Die britischen Einzelhandelsumsätze für August überraschten durchweg positiv. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 0,5% im Monatsvergleich, leicht über der Prognose von 0,4% und entsprechend dem revidierten Wert des Vormonats von 0,5% (von 0,6%). Die Kern-Einzelhandelsumsätze (ohne Kraftstoffe) stiegen um 0,8% im Monatsvergleich, deutlich über den erwarteten 0,3% und doppelt so hoch wie der revidierte Juli-Wert von 0,4% (von 0,5%).

Auf Jahresbasis stiegen die Gesamtumsätze um 0,7% im Jahresvergleich und übertrafen damit den Konsens von 0,6%, schwächten sich jedoch gegenüber dem revidierten Wert von 0,8% im Juli (von 1,1%) ab. Die Kernumsätze stiegen um 1,2% im Jahresvergleich, über der Prognose von 0,8% und leicht über dem revidierten Juli-Wert von 1,0% (von 1,3%).

Die Daten zeigen, dass die Haushalte trotz erhöhter Kreditkosten und hartnäckiger Inflation weiterhin Geld ausgeben, was ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit auf der Nachfrageseite der Wirtschaft unterstreicht. Während die positive Überraschung ermutigend ist, ist es erwähnenswert, dass die Juli-Zahlen nach unten korrigiert wurden, was darauf hindeutet, dass frühere Schätzungen die Stärke der Verbraucher überbewerteten.

Die Veröffentlichung änderte jedoch wenig an den breiteren makroökonomischen Aussichten, wobei Stagflationsrisiken weiterhin über der britischen Wirtschaft schweben. Die Inflation bleibt mit 3,8% im Jahresvergleich erhöht, fast doppelt so hoch wie das 2%-Ziel der BoE, während das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal auf nur 0,3% im Quartalsvergleich verlangsamte. Gleichzeitig beginnt sich der Arbeitsmarkt abzuschwächen, wobei die Arbeitslosigkeit in Richtung 4,7% tendiert und die Zahl der Beschäftigten sinkt.

Mit verlangsamtem Wachstum, erhöhter Inflation und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt stimmte die BoE am Donnerstag mit 7:2 dafür, den Leitzins bei 4,00% zu belassen, und kündigte eine Verlangsamung ihres quantitativen Straffungsprogramms an.

Zusätzlich zu den Sorgen des Pfund Sterling schürten die neuesten Finanzdaten frische Bedenken bezüglich der öffentlichen Finanzen Großbritanniens. Die Renditen 10-jähriger britischer Staatsanleihen kletterten auf 4,7%, ein Zwei-Wochen-Hoch, nachdem die Nettokreditaufnahme im August auf 18 Milliarden Pfund anstieg, deutlich über der Prognose von 12,8 Milliarden Pfund und dem höchsten Wert für diesen Monat seit fünf Jahren.

(Diese Geschichte wurde am 19. September um 14:01 GMT korrigiert, um zu sagen, dass die britischen Kern-Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich im August über dem Juli-Wert lagen, nicht schwächer.)

Quelle: https://www.fxstreet.com/news/eur-gbp-climbs-to-six-week-highs-as-uk-stagflation-concerns-weigh-on-sterling-202509191319

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4149+6.13%
Intuition
TRUST$0.2076-0.76%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.69%
Moonveil
MORE$0.004965-5.93%
Farcana
FAR$0.000555-5.77%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,415.66
$106,415.66$106,415.66

+2.55%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,642.27
$3,642.27$3,642.27

+3.60%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.83
$167.83$167.83

+3.26%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4234
$2.4234$2.4234

+4.63%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18276
$0.18276$0.18276

+2.62%