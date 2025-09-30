Bitmine hat gerade über 252K ETH gekauft, während Analysten sagen, dass eine Korrektur der Auftakt zu einem großen Anstieg sein könnte.Bitmine hat gerade über 252K ETH gekauft, während Analysten sagen, dass eine Korrektur der Auftakt zu einem großen Anstieg sein könnte.
Ethereum-Wale kehren auf den Markt zurück: Ist ETH bereit für 10.000 $?
Bitmine hat gerade über 252K ETH gekauft, während Analysten sagen, dass eine Korrektur der Auftakt zu einem großen Anstieg sein könnte.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.