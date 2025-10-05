Ethereum-Trader, der 69 Millionen Dollar mit Shiba Inu verdient hat, investiert 450.000 Dollar in diesen Vorverkauf zu 0,015 Dollar

Der Beitrag Ethereum-Händler, der 69 Millionen Dollar mit Shiba Inu verdiente, kauft für 450.000 Dollar in diesen Vorverkauf zu 0,015 $ erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Die Krypto-Kreise sind wieder in Aufruhr, nachdem bekannt wurde, dass ein Ethereum-Händler – berühmt dafür, frühe Shiba Inu-Wetten in einen erstaunlichen Gewinn von 69 Millionen Dollar verwandelt zu haben – gerade PDP im Wert von 450.000 Dollar im Paydax Protocol Vorverkauf zu 0,015 $ gekauft hat.

Dies ist nicht nur eine weitere Wal-Schlagzeile. Es ist ein starkes Signal, dass derselbe Instinkt, der mit Shiba Inu Vermögen gemacht hat, sich jetzt auf ein Vorverkaufsprojekt mit ernsthaften Grundlagen konzentriert.

Warum dieser Schritt des Ethereum-Händlers wichtig ist

Der betreffende Ethereum-Händler ist nicht dafür bekannt, dem Hype hinterherzujagen. Seine gesamte Legende stammt davon, übersehene Token zu entdecken, bevor sie zu bekannten Namen wurden. Im Jahr 2020 war Shiba Inu ein Meme, um das sich niemand kümmerte. Heute wird dieser Handel als einer der legendärsten in der Krypto-Geschichte in Erinnerung bleiben.

Quelle: TradingView

Jetzt deutet seine Investition von 450.000 Dollar in PDP darauf hin, dass er das gleiche asymmetrische Aufwärtspotenzial sieht – nur diesmal verankert durch das Paydax Protocol, ein Projekt, das eines der größten Probleme von DeFi löst: die Freisetzung von Liquidität.

Das Paydax Protocol: Liquidität ohne Opfer

Das Paydax Protocol (PDP) wurde entwickelt, um ein grundlegendes Problem zu lösen: Die meisten Händler können nicht auf den Wert ihrer Token zugreifen, ohne sie zu verkaufen. Ob Staking, Vesting oder Vorverkaufszuteilungen, Vermögenswerte liegen oft brach, wenn sie für mehr Rendite wiedereingesetzt werden könnten.

Paydax Protocol behebt dies, indem es eine liquide Treuhandschicht auf einem sicheren DeFi-Backbone erstellt. So funktioniert es:

Besicherung → Benutzer hinterlegen Token wie PDP oder andere Vermögenswerte.

Liquiditätszugang → Stablecoins oder liquide Token werden sofort freigeschaltet.

Eigentum bleibt erhalten → Wenn das Vesting endet, behältst du deine volle Zuteilung.

Quelle: Paydax Protocol

Für einen Ethereum-Händler, der daran gewöhnt ist, Kapital aggressiv zu rotieren, ist dies ein Game-Changer. Anstatt gezwungen zu sein, zwischen Halten und Handeln zu wählen, ermöglicht das Paydax Protocol beide Optionen gleichzeitig.

Ein Anwendungsfall, der Anklang findet

Stell dir einen Investor vor, wie den Ethereum-Händler, der eine große Menge Shiba Inu (SHIB) und Ethereum (ETH) hält. Anstatt Token zu verkaufen, um Liquidität zu erhalten und ihre Exposition gegenüber weiteren Renditen von beiden Altcoins zu verlieren, könnten sie diese Token im Paydax Protocol besichern, Stablecoins freischalten und Rendite erwirtschaften, während ihr PDP weiter an Wert gewinnt.

Diese doppelte Exposition – sowohl Aufwärtspotenzial als auch Liquidität – ist genau das, was in den Shiba Inu-Tagen fehlte. Damals mussten frühe Käufer entweder stillhalten oder zu früh verkaufen. Mit dem Paydax Protocol hat sich das Spiel geändert.

Von Shiba Inu zu PDP: Ein Muster des frühen Einstiegs

Als der Ethereum-Händler erstmals in Shiba Inu investierte, wurde es zu Bruchteilen eines Cents gehandelt und von den meisten Marktteilnehmern abgelehnt. Als die Rally einsetzte, hatten sich diese frühen Investitionen zu generationenübergreifendem Reichtum vervielfacht.

Die Parallele heute ist auffällig: PDP wird im Vorverkauf immer noch für nur 0,015 $ angeboten. Im Gegensatz zu Shiba Inu verlässt sich der Token jedoch nicht nur auf Memes oder Hype. Vielmehr wird er durch das Kreditvergabe-, Yield-Farming- und Besicherungssystem des Paydax Protocols angetrieben.

Quelle: Paydax Protocol

Die Zahlen hinter dem Schritt

Die Krypto-Community liebt es, sich mit Mathematik zu beschäftigen. Hier sind also einige Zahlen für dich:

Vorverkaufspreis: 0,015 $ pro PDP, nächste Stufe bei 0,017 $.

Händlerzuteilung: 450.000 $ → fast 30 Millionen PDP-Token.

Potenzielles Aufwärtspotenzial: Analysten modellieren Szenarien, in denen PDP einer Shiba Inu-ähnlichen Kurve folgen könnte. Selbst eine bescheidene Akzeptanz könnte einen Einstieg bei 0,015 $ im Laufe der Zeit in 1 $+ verwandeln.

Es ist diese asymmetrische Mathematik – dieselbe Mathematik, die Shiba Inu-Millionäre hervorgebracht hat – die erklärt, warum ein disziplinierter Ethereum-Händler fast eine halbe Million Dollar in einen Vorverkauf investieren würde.

Quelle: Paydax Protocol

Die Geschichte wiederholt sich

Der Ethereum-Händler, der 69 Millionen Dollar mit Shiba Inu verdient hat, setzt nicht leichtfertig. Seine 450.000 $ in PDP deuten auf die Überzeugung hin, dass dies über das Potenzial von Meme-Coins hinausgeht; es ist ein DeFi-Grundstein in der Entstehung. Wenn es bei Shiba Inu um virales Timing ging, geht es beim Paydax Protocol darum, echte Probleme zu lösen und gleichzeitig die Art von Einstiegspreis zu bieten, die Zukunftsperspektiven neu schreiben kann.

Für alltägliche Händler könnte dieser Einstieg bei 0,015 $ das heutige Äquivalent zu Shiba Inu vor seinem explosiven Durchbruch sein. Mit der laufenden Aktion können interessierte Investoren für begrenzte Zeit einen Bonus von 80% auf Token-Käufe erhalten, wenn sie den Code PD80BONUS beim Checkout verwenden. Jetzt ist keine Zeit zum Warten; jetzt ist überhaupt keine Zeit. Mach es wie der Ethereum-Händler und positioniere dich für Shiba Inu-ähnliche Gewinne mit PDP.

Tritt dem Paydax Protocol (PDP) Vorverkauf und der Community bei: