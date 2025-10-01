Ethereum verzeichnet Zuflüsse von 547 Mio. $ aber On-Chain-Aktivität sinkt unter 4.200 $

TLDR

Ethereum verzeichnete Zuflüsse von 547 Mio. $ in ETFs, was auf eine starke TradFi-Positionierung hindeutet.

BitMine Immersion erweiterte seine ETH-Bestände auf 10,6 Milliarden $, mit dem Ziel von 5%.

Ethereums On-Chain-Aktivität sank in den letzten 30 Tagen um 12%.

ETH könnte bei 4.350 $ Liquidationsrisiken für Short-Positionen im Wert von 1 Milliarde $ gegenüberstehen.

Ether (ETH) hat Schwierigkeiten, über der 4.200 $-Marke zu bleiben, trotz beeindruckender institutioneller Zuflüsse in Spot-Ethereum-Exchange-Traded Funds (ETFs). Am Montag verzeichneten Ethereum-ETFs Nettozuflüsse von 547 Millionen $, was auf anhaltendes Vertrauen aus dem traditionellen Finanzsektor (TradFi) hindeutet. Der ETH-Preis steht jedoch weiterhin unter Abwärtsdruck durch breitere Marktkorrekturen sowohl im Krypto- als auch im Aktienbereich, zusammen mit abnehmender On-Chain-Aktivität im Ethereum-Netzwerk.

Institutionelles Interesse an Ethereum hält an

Die institutionelle Nachfrage nach Ethereum bleibt stark, wie die 547 Millionen $ an Nettozuflüssen in Spot-ETH-ETFs am Montag belegen. Dies war eine Abkehr vom Trend der Vorwoche, der ein vermindertes Anlegervertrauen gezeigt hatte. Die Zuflüsse unterstreichen die fortgesetzte Positionierung traditioneller Finanzakteure, die langfristigen Wert in Ethereum sehen.

Darüber hinaus erweiterte BitMine Immersion, ein bemerkenswerter Unternehmensinvestor, seine ETH-Bestände auf über 10,6 Milliarden $, mit dem Ziel, 5% des gesamten Ether-Angebots zu erreichen. Tom Lee, der Vorsitzende des Unternehmens, bekräftigte dieses langfristige Ziel und zeigte damit, dass bedeutende Akteure auf das zukünftige Wachstum von Ethereum setzen. Dieses institutionelle Interesse ist ein entscheidender Faktor für die zukünftige Positionierung von Ether, da Unternehmen ETH als strategischen Vermögenswert für ihre Portfolios betrachten.

Ethereums zunehmende institutionelle Unterstützung wird auch durch Entwicklungen wie die Partnerschaft zwischen ConsenSys, dem Ethereum-Ökosystementwickler, und SWIFT gestärkt. Über 30 Finanzinstitute arbeiten an grenzüberschreitenden Zahlungssystemen zusammen. Obwohl ETH selbst möglicherweise nicht direkt von dem Projekt profitiert, stärkt die Beteiligung solch prominenter Akteure das Vertrauen in die langfristige Lebensfähigkeit von Ethereum.

Schwache On-Chain-Aktivität dämpft die Stimmung

Trotz der positiven Signale von institutionellen Investoren hat Ethereum einen Rückgang der On-Chain-Aktivität verzeichnet. Daten von Nansen zeigen, dass Ethereums 30-Tage-Gebühren um 12% gesunken sind und die Transaktionszahl um 16% zurückging. Im Gegensatz dazu haben einige konkurrierende Netzwerke ein Wachstum der Netzwerkaktivität verzeichnet, was zusätzlichen Druck auf ETH ausgeübt hat.

Der Rückgang der Gebühren und des Transaktionsvolumens auf Ethereum hat bei Händlern Bedenken ausgelöst. Diese Kennzahlen werden oft als Spiegelbild der Netzwerknutzung und der Gesamtnachfrage angesehen. Wenn sich der Trend fortsetzt, könnte dies auf ein schwächeres Vertrauen von Privatanlegern hindeuten, was das Aufwärtspotenzial des ETH-Preises weiter einschränken könnte.

Dieser Rückgang der On-Chain-Aktivität hat jedoch nicht alle Investoren abgeschreckt. Einige Analysten glauben, dass Ethereums langfristiges Potenzial intakt bleibt, insbesondere mit zunehmender Akzeptanz und zukünftigen Skalierbarkeitsverbesserungen wie ETH2.0 Staking. Infolgedessen ziehen die zugrunde liegenden Fundamentaldaten von ETH weiterhin langfristige Investoren an, während die kurzfristige Volatilität anhält.

Breitere Marktkorrekturen beeinflussen die ETH-Preisbewegung

Die breitere Marktkorrektur sowohl bei Kryptowährungen als auch bei Aktien hat zusätzlichen Abwärtsdruck auf den Ethereum-Preis ausgeübt. Nach einer Phase starken Wachstums ist es dem ETH-Preis nicht gelungen, über dem kritischen Niveau von 4.200 $ zu bleiben. Ein breiterer Markt-Rückgang bei risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich Aktien, hat zu einer verringerten Anlegerbereitschaft für Kryptowährungen geführt.

Trotz dieser Herausforderungen bleiben Ethereum-Bullen hoffnungsvoll, dass der Vermögenswert sich erholen kann. Händler beobachten genau, ob ETH das Niveau von 4.800 $ zurückerobern kann, das es zuletzt am 13. September erreicht hatte. Eine Rallye auf dieses Niveau könnte zur Liquidation von Short-Positionen führen und möglicherweise weiteren Aufwärtsschwung auslösen.

Ethereums Performance in naher Zukunft wird wahrscheinlich stark von breiteren wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aussichten für das US-Wirtschaftswachstum. Kurzfristig werden Händler vorsichtig bleiben, während sie Entwicklungen sowohl auf dem Krypto- als auch auf den traditionellen Finanzmärkten beobachten.

1,6 Milliarden $ aus FTX Recovery Trust Funds könnten den ETH-Preis beeinflussen

Händler erwarten auch die Freigabe von Geldern aus dem FTX Recovery Trust, der 1,6 Milliarden $ an Gläubiger ausschütten soll. Die dritte Tranche von Zahlungen könnte erneutes Interesse an Kryptowährungen wecken, wobei einige Empfänger ihre Auszahlungen wahrscheinlich in digitale Vermögenswerte, einschließlich ETH, reinvestieren werden.

Während der Ethereum-Preis nahe der 4.200 $-Marke schwankt, beobachten Marktteilnehmer genau jedes Anzeichen einer Erholung. Die FTX-Ausschüttungen könnten den nötigen Katalysator liefern, um eine erneute Nachfrage nach ETH auszulösen, was möglicherweise zu einer Preiserholung führt. Die Gesamtrichtung von ETH wird jedoch weiterhin vom Zusammenspiel der institutionellen Nachfrage, der On-Chain-Aktivität und den breiteren Marktbedingungen abhängen.

