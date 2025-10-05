BörseDEX+
Mit DeFi, NFTs, Gaming und tokenisierten Vermögenswerten, die für stetige Aktivität sorgen, bleibt Ethereum die führende Smart-Contract-Plattform. Gleichzeitig [...] Der Beitrag Ethereum-Preis rast in Richtung 5.000 $ – ETH-Wale akkumulieren weiterhin LBRETT erschien zuerst auf Coindoo.

Ethereum-Preis rast in Richtung $5.000 – ETH-Wale akkumulieren weiterhin LBRETT

Von: Coindoo
2025/10/05 20:10
Ethereum
ETH$3,580.13+5.73%
DeFi
DEFI$0.000798-0.37%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Smart Blockchain
SMART$0.003398+2.25%

Mit DeFi, NFTs, Gaming und tokenisierten Vermögenswerten, die für stetige Aktivität sorgen, bleibt Ethereum die führende Smart-Contract-Plattform. Gleichzeitig akkumulieren Whales Layer Brett (LBRETT), einen Ethereum Layer 2 Presale-Token, dem im nächsten Zyklus ein viel höheres Aufwärtspotenzial vorausgesagt wird.

Ethereums jüngste Rally

Ethereums Anstieg folgte der breiteren Erholung auf den Kryptomärkten. Die Nachfrage aus dem Bereich der dezentralisierten Finanzen, das wachsende Interesse an tokenisierten Vermögenswerten und Fortschritte bei Skalierungslösungen haben alle zur Dynamik beigetragen. Als Basisschicht für Tausende von Anwendungen wird Ethereum sowohl von Privatanlegern als auch von großen Institutionen als Kernvermögenswert betrachtet. Analysten deuten darauf hin, dass der Ethereum-Preis bis 2026 in den Bereich von 8.000 bis 10.000 US-Dollar steigen könnte, wenn die Akzeptanz im aktuellen Tempo weitergeht.

Ein Grund für die Widerstandsfähigkeit von ETH ist der Aufstieg der Layer-2-Netzwerke. Diese Lösungen reduzieren die Überlastung, indem sie Transaktionen effizienter abwickeln. Sie senken die Kosten für Benutzer, halten die Geschwindigkeit hoch und verlassen sich dennoch auf die Sicherheit von Ethereum. Diese Upgrades haben dazu beigetragen, dass Ethereum auch bei steigender Nachfrage das Zentrum der On-Chain-Aktivität bleibt.

Dennoch wirkt sich die Größe von ETH negativ aus, wenn es um massive Multiplikatoren geht. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von Hunderten von Milliarden wird Ethereum weithin als langfristiger Anker und nicht als Vehikel für lebensverändernde Gewinne angesehen. Deshalb suchen viele Händler über ETH hinaus nach Tokens, die sein Ökosystem nutzen können, aber viel mehr Raum zum Wachsen bieten.

Warum Whales Layer Brett unterstützen

Layer Brett (LBRETT) ist eines der Projekte, die von dieser Suche nach höherem Aufwärtspotenzial profitieren. Aufgebaut auf Ethereum Layer 2, verbindet es die Energie von Meme-Coins mit echtem Skalierungsnutzen. Transaktionen werden schnell zu minimalen Kosten abgewickelt, aber im Gegensatz zu reinen Hype-Tokens wird Brett durch die Sicherheit und Infrastruktur von Ethereum unterstützt. Diese Kombination aus kultureller Anziehungskraft und technischer Stärke hat die Aufmerksamkeit von Whales auf sich gezogen, die darin mehr als nur ein weiteres Meme sehen.

Der Vorverkauf hat bereits über 4,2 Millionen US-Dollar zu einem festen Preis von 0,0058 US-Dollar pro Token eingebracht. Frühe Staking-Belohnungen zahlen über 614% APY und schaffen einen starken Anreiz für frühe Teilnehmer. Während diese Belohnungen mit wachsender Akzeptanz abnehmen werden, hat das Setup für schnelles Interesse und stetige Zuflüsse gesorgt.

Über den Vorverkauf hinaus plant das Team, NFT-Funktionen, gamifiziertes Staking und Community-gesteuerte Anreize einzuführen, die darauf ausgelegt sind, die Dynamik nach der Listung des Tokens an Börsen aufrechtzuerhalten. Analysten argumentieren, dass während Ethereum in den kommenden Jahren möglicherweise verdoppeln oder sogar verdreifachen könnte, Bretts Micro-Cap-Profil Raum für 50-fache oder sogar 100-fache Gewinne lässt, wenn es breitere Aufmerksamkeit erregt.

Ethereum vs Brett: unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Belohnungen

Der Kontrast zwischen Ethereum und Brett spiegelt zwei Seiten des Marktes wider. ETH ist der etablierte Marktführer, dem Institutionen und Entwickler weltweit vertrauen. Es bietet Stabilität, Liquidität und einen starken Wachstumspfad, während die Blockchain-Akzeptanz zunimmt.

Brett hingegen ist ein Projekt im Frühstadium, das die virale Natur von Meme-Tokens mit der Glaubwürdigkeit von Ethereum Layer 2 kombiniert. Für Investoren stellt das Halten beider eine Möglichkeit dar, Sicherheit mit spekulativem Aufwärtspotenzial auszugleichen.

Abschließende Gedanken

Ethereum bleibt das führende Smart-Contract-Netzwerk, und seine Preisdynamik zeigt, dass es immer noch im Zentrum der Krypto-Akzeptanz steht. Während ETH den Umfang und die Anerkennung hat, um bis 2026 höhere Niveaus anzustreben, achten Händler, die nach aggressiverem Aufwärtspotenzial suchen, genau auf Presale-Tokens wie Layer Brett. Der Kontrast ist klar: Ethereum bietet langfristige Stabilität, während Brett Frühphasenpotenzial bietet, das sich in viel größere Multiplikatoren übersetzen könnte, wenn sein Wachstum anhält.

Presale: LayerBrett | Schnelle & belohnende Layer 2 Blockchain

Telegram: Telegram: View @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung oder das Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen entstehen. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch

Der Beitrag Ethereum-Preis rast in Richtung 5.000 $ – ETH Whales akkumulieren weiterhin LBRETT erschien zuerst auf Coindoo.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

