Blue-Chip-Blitz
Ethereum visiert 5.000 $ an, Litecoin drängt auf 140 $, aber Remittix stiehlt die Show mit 26,8 Mio. $ Finanzierung, CEX-Listings und 2.000% Rally-Potenzial im Jahr 2025.Ethereum visiert 5.000 $ an, Litecoin drängt auf 140 $, aber Remittix stiehlt die Show mit 26,8 Mio. $ Finanzierung, CEX-Listings und 2.000% Rally-Potenzial im Jahr 2025.

Ethereum-Preisprognose; Aktuellste Litecoin News & Welche Krypto könnte diese Woche um 2.000% steigen

Von: Blockchainreporter
2025/10/03 20:10
ethereum59 main

Ethereum-Preisvorhersagemodelle ziehen frische Aufmerksamkeit auf sich, während ETH die Widerstandsmarke von 4.300 $ durchbricht und On-Chain-Daten steigende Transaktionsvolumen zeigen. Währenddessen taucht Litecoin wieder in den Schlagzeilen auf mit Updates zur Netzwerkakzeptanz und institutionellem Interesse. Aber jenseits von ETH und LTC erzeugt ein neuer Konkurrent Aufsehen, ein Top-Altcoin, von dem einige Analysten glauben, dass er in naher Zukunft erstaunliche Renditen liefern könnte. Finden wir heraus, welche Münze Investoren für Q4 2025 begeistert.

Remittix6426 2

Ethereum-Preisvorhersagen: ETH behält Stärke, Blick auf den nächsten Schritt

Ethereum erweist sich als widerstandsfähig. Nach dem Durchbruch über 4.300 $ konsolidiert ETH nun zwischen 4.200 $ und 4.400 $. Analysten weisen darauf hin, dass ein entscheidender Schritt über 4.400 $ den Weg zu 5.000 $ und darüber hinaus öffnet.

chart883 1

On-Chain-Aktivität, Gasgebührenmetriken und Akkumulation großer Adressen deuten darauf hin, dass die Nachfrage an Stärke gewinnt. Frühe Käufer in ETHs vergangenen Rallyes sahen oft 5-10-fache Gewinne, und viele glauben, dass diese Phase dies widerspiegeln könnte, wenn das Momentum stabil bleibt und institutionelle Zuflüsse anhalten.

Litecoin in Bewegung: Nachrichten, Updates & Ausblick

Litecoin bereitet sich leise auf ein Comeback vor. Aktuelle Updates umfassen die Integration mit Zahlungsplattformen und neue Partnerschaften zur Förderung der Akzeptanz. LTC wird derzeit nahe 120 $ gehandelt, und technische Indikatoren deuten auf Widerstand im Bereich von 130-140 $ hin.

Der Tagesschluss erwies sich als entscheidend, und sein BTC-Paar durchschneidet eine absteigende Gegentrendlinie. Der RSI hat noch Aufwärtsspielraum vor überkauften Niveaus. Inzwischen wurde der Bereich einer früheren großen bärischen Kerze bereits aufgebraucht, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer erschöpft sein könnten und die Bullen die Kontrolle übernehmen.

chart883 2

Jüngste technische Auswertungen zeigen, dass sich LTCs gleitende Durchschnitte und Indikatoren in einem "Starker Markt"-Modus ausrichten. Einige Analysten bezeichnen es als ein Niedriggebühren-Nutzwertspiel mit Raum für eine Rallye, wenn die breitere Krypto-Stimmung nach oben pulsiert. Frühe Käufer in Peer-Coins sahen während Erholungsphasen oft 3-4-fache Gewinne, und LTC ist positioniert, um Aufwärtspotenzial zu nutzen, wenn sich die makroökonomischen Gezeiten wenden.

Remittix ist die ERC-20-Münze, die 2025 die großen Altcoins überholt

Remittix 2315315 2

Während ETH und LTC um Position kämpfen, wird Remittix unter Insidern als die beste Krypto zum Kauf gehandelt: ein DeFi-Projekt mit hohem Wachstum, das für Zahlungen und nicht für Hype entwickelt wurde. Es hat bereits 26,8 Millionen Dollar an Finanzierung überschritten, wird von Top-ICO-Investoren gelobt und reitet auf dem Momentum von öffentlichen Listings an großen zentralisierten Börsen.

Im Vergleich zu Ethereums hohen Gasgebühren und Litecoins langsamerem Skript ist Remittix die Ethereum Layer-2-Alternative, die für reale Nutzung und Skalierung konzipiert ist. Frühe Unterstützer zeigen bereits zwei- und dreistellige Gewinne, und viele glauben, dass 10-20-fache Renditen vor Jahresende in Reichweite sind.

Warum Remittix die heißen Takes bekommt

  • Globale Bankintegration über Dutzende von Ländern
  • Multi-Asset-Unterstützung einschließlich Krypto- und Fiat-Paaren
  • Echtzeit-FX-Konversionen eingebaut
  • Bestätigte Listings an zentralisierten Börsen
  • Geprüfte Sicherheit und Spitzenplatzierung in Pre-Launch-Bewertungen

Ethereum und Litecoin tragen beide Legacy-Stärke, aber ihre Obergrenzen könnten bereits festgelegt sein. Die wahre Chance liegt bei Projekten, die für die Wirtschaft von morgen gebaut sind.

Remittix ist nicht nur ein weiterer Altcoin, es zeigt Anzeichen, ein Hauptkandidat für explosives Wachstum zu werden. Während sich Börsenlistings nähern und die Akzeptanz entfaltet, könnte das Verpassen dieses Zeitfensters bedeuten, von der Seitenlinie aus zuzusehen, während frühe Käufer überdurchschnittliche Renditen sichern.

Entdecken Sie die Zukunft von PayFi mit Remittix, indem Sie sich ihr Projekt hier ansehen:

Website: https://remittix.io/   

Socials: https://linktr.ee/remittix   

250.000 $ Gewinnspiel: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4149+6.13%
Intuition
TRUST$0.2076-0.76%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.69%
Moonveil
MORE$0.004965-5.93%
Farcana
FAR$0.000555-5.77%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

