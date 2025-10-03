Ethereum-Preisprognose; Aktuellste Litecoin News & Welche Krypto könnte diese Woche um 2.000% steigen

Ethereum-Preisvorhersagemodelle ziehen frische Aufmerksamkeit auf sich, während ETH die Widerstandsmarke von 4.300 $ durchbricht und On-Chain-Daten steigende Transaktionsvolumen zeigen. Währenddessen taucht Litecoin wieder in den Schlagzeilen auf mit Updates zur Netzwerkakzeptanz und institutionellem Interesse. Aber jenseits von ETH und LTC erzeugt ein neuer Konkurrent Aufsehen, ein Top-Altcoin, von dem einige Analysten glauben, dass er in naher Zukunft erstaunliche Renditen liefern könnte. Finden wir heraus, welche Münze Investoren für Q4 2025 begeistert.

Ethereum-Preisvorhersagen: ETH behält Stärke, Blick auf den nächsten Schritt

Ethereum erweist sich als widerstandsfähig. Nach dem Durchbruch über 4.300 $ konsolidiert ETH nun zwischen 4.200 $ und 4.400 $. Analysten weisen darauf hin, dass ein entscheidender Schritt über 4.400 $ den Weg zu 5.000 $ und darüber hinaus öffnet.

On-Chain-Aktivität, Gasgebührenmetriken und Akkumulation großer Adressen deuten darauf hin, dass die Nachfrage an Stärke gewinnt. Frühe Käufer in ETHs vergangenen Rallyes sahen oft 5-10-fache Gewinne, und viele glauben, dass diese Phase dies widerspiegeln könnte, wenn das Momentum stabil bleibt und institutionelle Zuflüsse anhalten.

Litecoin in Bewegung: Nachrichten, Updates & Ausblick

Litecoin bereitet sich leise auf ein Comeback vor. Aktuelle Updates umfassen die Integration mit Zahlungsplattformen und neue Partnerschaften zur Förderung der Akzeptanz. LTC wird derzeit nahe 120 $ gehandelt, und technische Indikatoren deuten auf Widerstand im Bereich von 130-140 $ hin.

Der Tagesschluss erwies sich als entscheidend, und sein BTC-Paar durchschneidet eine absteigende Gegentrendlinie. Der RSI hat noch Aufwärtsspielraum vor überkauften Niveaus. Inzwischen wurde der Bereich einer früheren großen bärischen Kerze bereits aufgebraucht, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer erschöpft sein könnten und die Bullen die Kontrolle übernehmen.

Jüngste technische Auswertungen zeigen, dass sich LTCs gleitende Durchschnitte und Indikatoren in einem "Starker Markt"-Modus ausrichten. Einige Analysten bezeichnen es als ein Niedriggebühren-Nutzwertspiel mit Raum für eine Rallye, wenn die breitere Krypto-Stimmung nach oben pulsiert. Frühe Käufer in Peer-Coins sahen während Erholungsphasen oft 3-4-fache Gewinne, und LTC ist positioniert, um Aufwärtspotenzial zu nutzen, wenn sich die makroökonomischen Gezeiten wenden.

Remittix ist die ERC-20-Münze, die 2025 die großen Altcoins überholt

Während ETH und LTC um Position kämpfen, wird Remittix unter Insidern als die beste Krypto zum Kauf gehandelt: ein DeFi-Projekt mit hohem Wachstum, das für Zahlungen und nicht für Hype entwickelt wurde. Es hat bereits 26,8 Millionen Dollar an Finanzierung überschritten, wird von Top-ICO-Investoren gelobt und reitet auf dem Momentum von öffentlichen Listings an großen zentralisierten Börsen.

Im Vergleich zu Ethereums hohen Gasgebühren und Litecoins langsamerem Skript ist Remittix die Ethereum Layer-2-Alternative, die für reale Nutzung und Skalierung konzipiert ist. Frühe Unterstützer zeigen bereits zwei- und dreistellige Gewinne, und viele glauben, dass 10-20-fache Renditen vor Jahresende in Reichweite sind.

Warum Remittix die heißen Takes bekommt

Globale Bankintegration über Dutzende von Ländern



Multi-Asset-Unterstützung einschließlich Krypto- und Fiat-Paaren



Echtzeit-FX-Konversionen eingebaut



Bestätigte Listings an zentralisierten Börsen



Geprüfte Sicherheit und Spitzenplatzierung in Pre-Launch-Bewertungen

Ethereum und Litecoin tragen beide Legacy-Stärke, aber ihre Obergrenzen könnten bereits festgelegt sein. Die wahre Chance liegt bei Projekten, die für die Wirtschaft von morgen gebaut sind.

Remittix ist nicht nur ein weiterer Altcoin, es zeigt Anzeichen, ein Hauptkandidat für explosives Wachstum zu werden. Während sich Börsenlistings nähern und die Akzeptanz entfaltet, könnte das Verpassen dieses Zeitfensters bedeuten, von der Seitenlinie aus zuzusehen, während frühe Käufer überdurchschnittliche Renditen sichern.

Entdecken Sie die Zukunft von PayFi mit Remittix, indem Sie sich ihr Projekt hier ansehen:

Website: https://remittix.io/

Socials: https://linktr.ee/remittix

250.000 $ Gewinnspiel: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway