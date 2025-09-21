BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Ethereum-Preisprognose für 2025 – 2030: Könnte ETH innerhalb von 5 Jahren 25.000 $ erreichen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Investoren werden zunehmend positiver bezüglich des Potenzials von Ethereum, und einige Analysten glauben, dass es bis zum Ende des Jahrzehnts mit 25.000 $ bewertet werden könnte. Für Investoren ist Ethereum einfach ein Mittel zur Geldvermehrung, aber die höchsten Renditen liegen tendenziell in der Entdeckung von Projekten, die das Ethereum-Netzwerk nutzen - Konzepte mit hohem Wachstum, die Geld schneller vermehren können als Ethereum selbst. Deshalb verfolgen viele eine zweiteilige Strategie: eine Kernposition in Ethereum für stetige Wertsteigerung halten und gleichzeitig in ein bahnbrechendes ERC-20-Projekt investieren, das bereits von CertiK auf Platz eins eingestuft wurde und als größter Vermögensmultiplikator dieses Zyklus bezeichnet wird. Schauen wir uns mehr an. Ethereums Weg zu 25.000 $ Die 25.000 $-Ethereum-Prognose ist nicht nur Spekulation; sie basiert auf Fundamentaldaten. Es wird erwartet, dass institutionelle Zuflüsse aus Spot-ETFs beschleunigen werden, während Ethereums deflationäres Angebot seit der Mainnet Fusion weiterhin die verfügbaren Token verknappt. Darüber hinaus spart das schnell wachsende Layer-2-Ökosystem von Ethereum Geld und gewinnt an Zugkraft. All diese Trends schaffen eine starke Grundlage für langfristige Preissteigerungen. Angenommen, ETH steigt vom aktuellen Preis auf 25.000 $, wäre das ein Gewinn von fünf bis sechs Mal über einen Zeitraum von 5 Jahren. Es ist eine hervorragende Investition in einen führenden digitalen Vermögenswert, und als solcher sollte ETH in jedem ernsthaften Krypto-Portfolio enthalten sein. Dennoch ist Ethereum für diejenigen, die nach lebensverändernden Aufwärtspotenzial suchen, nur ein Teil der Gleichung. Remittix: Der auf Ethereum aufgebaute Vermögensmultiplikator Wenn Ethereum der sichere Blue-Chip ist, ist Remittix die Moonshot-Chance. Als DeFi-Zahlungsökosystem auf Ethereum aufgebaut, zielt Remittix auf den Multi-Billionen-Dollar-Überweisungsmarkt ab. Seine Mission ist einfach: Geldüberweisungen über Grenzen hinweg sofort, günstig und für jeden zugänglich zu machen. Deshalb wird es schnell als eine der besten Krypto-Investitionen in der Frühphase auf dem Weg ins Jahr 2025 anerkannt. Die...Der Beitrag Ethereum-Preisprognose für 2025 – 2030: Könnte ETH innerhalb von 5 Jahren 25.000 $ erreichen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Investoren werden zunehmend positiver bezüglich des Potenzials von Ethereum, und einige Analysten glauben, dass es bis zum Ende des Jahrzehnts mit 25.000 $ bewertet werden könnte. Für Investoren ist Ethereum einfach ein Mittel zur Geldvermehrung, aber die höchsten Renditen liegen tendenziell in der Entdeckung von Projekten, die das Ethereum-Netzwerk nutzen - Konzepte mit hohem Wachstum, die Geld schneller vermehren können als Ethereum selbst. Deshalb verfolgen viele eine zweiteilige Strategie: eine Kernposition in Ethereum für stetige Wertsteigerung halten und gleichzeitig in ein bahnbrechendes ERC-20-Projekt investieren, das bereits von CertiK auf Platz eins eingestuft wurde und als größter Vermögensmultiplikator dieses Zyklus bezeichnet wird. Schauen wir uns mehr an. Ethereums Weg zu 25.000 $ Die 25.000 $-Ethereum-Prognose ist nicht nur Spekulation; sie basiert auf Fundamentaldaten. Es wird erwartet, dass institutionelle Zuflüsse aus Spot-ETFs beschleunigen werden, während Ethereums deflationäres Angebot seit der Mainnet Fusion weiterhin die verfügbaren Token verknappt. Darüber hinaus spart das schnell wachsende Layer-2-Ökosystem von Ethereum Geld und gewinnt an Zugkraft. All diese Trends schaffen eine starke Grundlage für langfristige Preissteigerungen. Angenommen, ETH steigt vom aktuellen Preis auf 25.000 $, wäre das ein Gewinn von fünf bis sechs Mal über einen Zeitraum von 5 Jahren. Es ist eine hervorragende Investition in einen führenden digitalen Vermögenswert, und als solcher sollte ETH in jedem ernsthaften Krypto-Portfolio enthalten sein. Dennoch ist Ethereum für diejenigen, die nach lebensverändernden Aufwärtspotenzial suchen, nur ein Teil der Gleichung. Remittix: Der auf Ethereum aufgebaute Vermögensmultiplikator Wenn Ethereum der sichere Blue-Chip ist, ist Remittix die Moonshot-Chance. Als DeFi-Zahlungsökosystem auf Ethereum aufgebaut, zielt Remittix auf den Multi-Billionen-Dollar-Überweisungsmarkt ab. Seine Mission ist einfach: Geldüberweisungen über Grenzen hinweg sofort, günstig und für jeden zugänglich zu machen. Deshalb wird es schnell als eine der besten Krypto-Investitionen in der Frühphase auf dem Weg ins Jahr 2025 anerkannt. Die...

Ethereum-Preisprognose für 2025 – 2030: Könnte ETH innerhalb von 5 Jahren 25.000 $ erreichen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 23:11
Threshold
T$0.01357+7.10%
SIX
SIX$0.0163+1.49%
Moonveil
MORE$0.00496-6.02%
DeFi
DEFI$0.000799+0.12%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Ethereum
ETH$3,639.62+7.52%

Investoren werden zunehmend positiver bezüglich des Potenzials von Ethereum, und einige Analysten glauben, dass es bis zum Ende des Jahrzehnts einen Wert von 25.000 $ erreichen könnte.

Für Investoren ist Ethereum einfach ein Mittel, um Geld zu vermehren, aber die höchsten Renditen liegen tendenziell in der Entdeckung von Projekten, die das Ethereum-Netzwerk nutzen - Konzepte mit hohem Wachstum, die Geld schneller vermehren können als Ethereum selbst.

Deshalb verfolgen viele eine zweiteilige Strategie: Sie behalten eine Kernposition in Ethereum für stetige Wertsteigerung bei, während sie in ein bahnbrechendes ERC-20-Projekt investieren, das bereits von CertiK auf Platz eins eingestuft wurde und als größter Vermögensmultiplikator dieses Zyklus bezeichnet wird. Schauen wir uns das genauer an.

Ethereums Weg zu 25.000 $

Die 25.000 $ Ethereum-Prognose ist nicht nur Spekulation; sie basiert auf Fundamentaldaten. Es wird erwartet, dass institutionelle Zuflüsse aus Spot-ETFs beschleunigen werden, während Ethereums deflationäres Angebot seit der Mainnet Fusion weiterhin die verfügbaren Token verknappt.

Darüber hinaus spart das sich schnell entwickelnde Layer-2-Ökosystem von Ethereum Geld und gewinnt an Zugkraft. All diese Trends schaffen eine starke Grundlage für langfristige Preissteigerungen.

Unter der Annahme, dass ETH vom aktuellen Preis auf 25.000 $ steigen wird, wäre das ein Gewinn von fünf bis sechs Mal über einen Zeitraum von 5 Jahren. Es ist eine herausragende Investition in einen führenden digitalen Vermögenswert, und als solcher sollte ETH in jedem ernsthaften Krypto-Portfolio enthalten sein. Dennoch ist Ethereum für diejenigen, die nach lebensverändernden Gewinnen streben, nur ein Teil der Gleichung.

Remittix: Der Vermögensmultiplikator auf Ethereum

Wenn Ethereum der sichere Blue-Chip ist, dann ist Remittix die Mondschuss-Gelegenheit. Als DeFi-Zahlungsökosystem auf Ethereum aufgebaut, zielt Remittix auf den Multi-Billionen-Dollar-Überweisungsmarkt ab.

Seine Mission ist einfach: Geldüberweisungen über Grenzen hinweg sofort, günstig und für jeden zugänglich zu machen. Deshalb wird es schnell als eine der besten Krypto-Investitionen im Frühstadium für 2025 anerkannt.

Die Zahlen belegen dies bereits. Remittix hat über 26,2 Millionen Dollar eingesammelt, mehr als 32.000 Halter angezogen und die Top-CertiK-Sicherheitsbewertung erhalten, eine Leistung, die nur wenige Projekte für sich beanspruchen können.

Warum Remittix sich abhebt:
  • Konzipiert für den realen Einsatz im globalen Zahlungsverkehr, nicht nur für Spekulation
  • Sofortige Krypto-zu-Bank-Überweisungen in mehr als 30 Ländern
  • Deflationäres Token-Modell, das langfristige Halter belohnt
  • Eines der wenigen Projekte vor dem Start, das bereits das Vertrauen von Top-Investoren genießt

Während Ethereum bis 2030 eine 5-fache Rendite liefern könnte, wird Remittix als der nächste Durchbruchs-Altcoin angepriesen, mit potenziellen 50-fachen oder sogar 100-fachen Gewinnen in den nächsten 12 bis 18 Monaten.

Der Entscheidungspunkt

Ethereum bei 25.000 $ wäre ein bemerkenswerter Vermögensgenerator. Aber das Potenzial von Remittix, Portfolios in einem Bruchteil der Zeit zu vervielfachen, ist der Grund, warum es so viel Aufmerksamkeit erregt.

Mit dem Vorverkauf in seiner letzten Phase und einem aktuell laufenden 15% USDT-Vermittelter-Programm sichern sich frühe Akteure einen Vorteil, bevor große Börsenlistungen die nächste Nachfragewelle auslösen.

Die Wahl ist klar: Ethereum halten, um Vermögen zu generieren, oder Remittix hinzufügen, um es zu vervielfachen. Das Zeitfenster schließt sich schnell.

Entdecken Sie die Zukunft von PayFi mit Remittix, indem Sie sich ihr Projekt hier ansehen:
Website: https://remittix.io/
Socials: https://linktr.ee/remittix
250.000 $ Giveaway: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Der Beitrag Ethereum-Preisprognose für 2025 – 2030: Könnte ETH innerhalb von 5 Jahren 25.000 $ erreichen erschien zuerst auf Blockonomi.

Quelle: https://blockonomi.com/ethereum-price-forecast-for-2025-2030-could-eth-hit-25000-within-5-years/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4149+6.13%
Intuition
TRUST$0.2076-0.76%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.69%
Moonveil
MORE$0.004965-5.93%
Farcana
FAR$0.000555-5.77%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,344.42
$106,344.42$106,344.42

+2.49%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,639.62
$3,639.62$3,639.62

+3.52%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.64
$167.64$167.64

+3.14%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4189
$2.4189$2.4189

+4.44%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18251
$0.18251$0.18251

+2.48%